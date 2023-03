Pasqua in montagna, la scelta giusta per chi cerca natura e benessere

La Pasqua è alle porte e siete ancora indecisi: dove passarla? La montagna è, senza dubbio, una destinazione perfetta. Tra tradizioni, natura e wellness, è possibile da un lato godersi l'ultima neve della stagione e dall'altro ammirare il lento risveglio della natura in vista della stagione più calda. Le soluzioni in alta quota sono moltissime e tutte diverse tra loro. Ecco, allora, qualche consiglio per chi desidera passare le festività pasquali tra le montagne, soprattutto se in Alto Adige, ma anche in Valtellina e Tirolo.

Pasqua in montagna, ultime sciate, benessere e natura

Plan de Corones tra benessere e sci

Al Bonfanti Design Hotel di Chienes, in Val Pusteria, ci si prepara per festeggiare la Pasqua: dentro l’atmosfera calda e cordiale, fuori la magia della neve che imbianca ancora i prati e le vette intorno. Per condividere la serenità dei momenti di festa con i propri affezionati clienti (ma per conquistare anche quelli nuovi) la famiglia Bonfanti e il direttore Jan Vlasak hanno pensato a una bellissima proposta pasquale: “Pasqua al Bonfanti: Design your week” offre 7 notti in una delle moderne stanze di design, doppia o family, con pensione ¾ (dall’abbondante colazione a buffet alla merenda pomeridiana fino alla cena preparata dal bravissimo chef Maurizio Lauriola), divertenti serate a tema anche nei menù (compreso quello pasquale) e tutti i servizi speciali dell’hotel tra cui, oltre all’accesso alla grande ed esclusiva area wellness con piscine (quella esterna di 25x8 mt è riscaldata tutto l’anno), saune (di cui una panoramica nel bosco), snow room, bagno di vapore e Aufguss in sauna, anche un comodissimo servizio navetta da e per Plan de Corones per raggiungere gli impianti comodamente e senza stress e poter quindi abbinare il soggiorno relax in hotel al divertimento sulle bellissime piste del comprensorio. A partire da € 840 a persona.

Bonfanti Design Hotel

Bonfanti Design Hotel | Via Pusteria 12 - 39030 San Sigismondo BZ | Tel 0474569563

Tra le Dolomiti al Col Alto di Corvara

Per chi vuole godersi le ultime sciate della stagione, la Pasqua è l’occasione ideale per divertirsi sugli impianti, con le giornate che si allungano ed il sole che comincia a scaldarsi. È anche la scelta giusta per chi è a caccia di offerte vantaggiose, introvabili durante la stagione invernale. Al Col Alto di Corvara, per esempio, fino al 10 aprile c’è il Dolomiti Spring Days 4=3: vacanza di 4 notti al prezzo di 3 oppure di 8 al prezzo di 6; 4 giorni di skipass al prezzo di 3 oppure di 8 al prezzo di 6; scuola di sci e noleggio attrezzatura a prezzo speciale; a partire da 645,00 euro a persona.

Benessere al Col Alto di Corvara

Vicinissimo alle piste, è la soluzione perfetta per gli appassionati dello sci. La cabinovia Boè, per esempio, si raggiunge a piedi in 10 minuti. A disposizione degli ospiti poi, c’è il servizio privato di ski bus. Il comprensorio Dolomiti Superski è l’area sciistica più grande delle Alpi. Dal Col Alto si può accedere facilmente a 53 impianti di risalita e 130 km di piste, ce n’è per ogni tipo di sciatore: 74 km facili/blu, 47 km medie/rosse e 9 km difficili/nere.

E per il relax dopo pista si può scegliere tra l’Area Wellness & Spa di 1.000 mq, con piscina coperta.

Col Alto | Str. Col Alt 9 - 39033 Corvara in Badia BZ | Tel 0471831100

Pasqua Deluxe al Manna Resort

Eleganza, gourmet, privacy e benessere: una Pasqua decisamente esclusiva quella proposta dal Manna Resort, 5 stelle immerso nel silenzio e nella natura ai piedi delle montagne a pochi chilometri da Bolzano. Qui, in questa oasi lontana dai rumori della città ci si abbandona al puro relax, si viene coccolati dall’alba al tramonto, e si lasciano alle spalle stress e pensieri negativi per concentrarsi sulla propria anima e sul proprio well-being. Lo speciale pacchetto pensato da Maria Luisa Manna, proprietaria del resort, comprende un soggiorno di 3 notti in una delle esclusive suite a tema (Africa, Lapponia, Thailandia... un giro del mondo con la fantasia); un raffinato menu di Pasqua (pranzo o cena) preparato dallo chef Michele Iaconeta che accompagna gli ospiti in un percorso gastronomico elegante e giocoso spiccatamente mediterraneo - dalla Puglia, sua terra natìa, alle Alpi con sorprendenti virate di gusto verso l’Asia e il resto del mondo; una rigenerante escursione di nordic walking lungo la vecchia ferrovia con guida specializzata e un pomeriggio in e-bike alla scoperta delle bellezze naturali del luogo; una rilassante coccola in spa con trattamento viso detox per preparare la pelle ai primi raggi di sole primaverile. Prezzi a partire da € 2.480 a coppia in formula bed&breakfast.

Il Manna Resort al tramonto

Manna Resort | Vicolo Klamm 3 Doladizza - 39040 Montagna BZ | Tel 04711430095

Hotel Tyrol, autenticità e tradizione

Tyrol è cuore e anima. È calore e accoglienza. Autenticità e tradizione. Grazie alla cura e alla passione con cui Bibiana e Maurizio, gli splendidi proprietari, si dedicano da anni a tenere viva la fiamma di questo splendido focolare, trascorrere qui una vacanza è un po’ come trascorrerla a casa propria, con i propri affetti, le proprie abitudini. Con il plus di essere coccolati da mattina a sera! A cominciare dalla tavola, con gli ottimi piatti preparati dallo Chef Alessandro Martellini (imperdibile una cena al neo-stellato Suinsom) che la sommelier Marika Rossi esalta con il giusto consiglio del vino da abbinare, fino ai piacevoli momenti di relax e benessere nell’accogliente spa Paravis, dove oltre all’area benessere con piscina interna ed esterna riscaldata, varie saune, bagno turco, Kneipp e vasca salina, ci si può concedere uno dei tanti fantastici trattamenti in menu.

L'Hotel Tyrol

Il pacchetto “Pasqua in relax” offre un esclusivo percorso wellness con 1 Rituale Sogno Alpino – Kraxenofen della durata di 120 minuti (un’esperienza tutta tirolese che sfrutta le proprietà benefiche del fieno di montagna, del vapore e degli olii essenziali per dare sollievo alla schiena, curare le vie respiratorie e la pelle), 1 impacco schiena all'arnica di 50 minuti per sciogliere le contratture, 1 massaggio testa/piedi di 20 minuti per lasciar andare tutti i pensieri e ritrovare il giusto balance, con degustazione di dolcetti della casa e cioccolata calda. Prezzo del pacchetto beauty € 308 a persona (escluso il soggiorno di 3 notti).

Hotel Tyrol | Str. Puez 12 - 39048 Selva di Val Gardena BZ | Tel 0471774100

Sentirsi coccolati al Silena di Valles

C’è un luogo davvero magico che rende il Silena un hotel unico ed esclusivo: la vasca onsen sulla terrazza panoramica, un bellissimo ed intimo angolo zen, con tanto di bonsai e pietre laviche dove ci si può abbandonare al relax in un’atmosfera quasi onirica godendo del silenzio e della vista spettacolare sulle montagne innevate. Per Pasqua quindi perché non regalarsi una vacanza wellness di purificazione di corpo e spirito che includa un vero e proprio rituale dell’onsen? Prima di immergersi nella vasca di acqua calda di sorgente a 40° e ricca di minerali del basalto dell’Alpe di Siusi, il rituale prevede diversi step: si inizia con un minuzioso lavaggio in doccia con acqua fredda e pulita servendosi dell’apposito secchio di legno, uno shampoo per corpo e capelli e un risciacquo con acqua calda (la pulizia simboleggia anche il liberarsi dal peso degli influssi negativi); poi ci si immerge lentamente nella vasca fino ai fianchi e piano piano fino alle spalle, si avverte il calore del corpo e ci si abbandona al relax, aiutandosi con qualche esercizio di respirazione per prendere coscienza di questo momento in maniera più intensa e versandosi di tanto in tanto l’acqua addosso con il secchio di legno; infine, usciti dalla vasca e indossato l’accappatoio, si accoglie il momento del riposo sui grandi lettini con una tazza di tè caldo e una pienezza di spirito davvero unica.

Il Silena di Valles (foto Anneliese Kompats)

Ma per un’experience di relax davvero totale basta poi concedersi uno dei magnifici massaggi proposti dal beauty team (eccezionale il Pure Silena Freedom che alterna timbri caldi di fanghi torbosi, pietre di granito e legno levigato di quercia antica) oppure perdersi nei 1.550 mq della spa tra l’infinity pool (interna ed esterna, riscaldata), la biosauna alle erbe, il bagno di vapore ai profumi del bosco, la sauna panoramica sulla terrazza e la stanza del silenzio (80 mq con vista mozzafiato sulle montagne). Prezzi a partire da € 177,00 a persona, al giorno, in camera doppia Soulful Studio Recreation con mezza pensione e tutti i servizi speciali Soulful inclusi.

Silena | Via Birchwald 10 - 39037 Valles BZ | Tel 0472547194

Aqua Dome, terme in Tirolo

Pasqua in Austria, alle terme, in un luogo magico di benessere, riposo e divertimento: Aqua Dome, le terme tirolesi di Längenfeld. Dove la primavera inizia a sbocciare piano piano tra la natura alpina: immersi nelle tiepide vasche di acqua termale lo spettacolo diventa ancora più suggestivo. Per chi ha lo spirito romantico e vuole passare la Pasqua nel benessere da mille e una notte, tra passeggiate in un’atmosfera alpina e momenti indimenticabili della Oetztal, Aqua Dome ha preparato un pacchetto speciale pasquale che prevede 5 notti, un brunch pasquale con i piatti tipici tirolesi, appuntamenti sportivi e culinari, nonché programma speciale per bambini con animazione e assistenza, programma d’attività, minibar rifornito giornalmente con bevande analcoliche. La primavera diventa un momento di relax: nella SPA 3000, la splendida spa di di 2.000 m² riservata agli ospiti dell’hotel ci si riposa nella tranquillità. Dall’esterno, è come una cresta futuristica che si staglia nel cielo e offre numerosi spunti per non annoiarsi mai.

Aqua Dome

Oltre alla SPA 3000, c’è il mondo delle saune chiamato “Gletscherglühen” (ghiacciaio ardente), aperto anche al pubblico e ai fruitori giornalieri di Aqua Dome, che offre numerose saune dove rilassarsi a 360 gradi: fumi caldi e avvolgenti, vapori profumati, nebbia e grotte di ghiaccio: l’avventura insolita comincia con le docce, che simulano piogge tropicali, con gocce di varia intensità e temperatura: un tonificante risveglio dei sensi. Da non dimenticare è il cuore di Aqua Dome, ovvero la parte con le piscine di acqua termale, con superficie balneabile di 22 mila mq con acqua sulfurea a 36 gradi: 6 vasche esterne e due grandi piscine interne oltre alla piscina per l'aquagym. I tre scenografici bacini di pietra, cemento e vetro dalle linee minimaliste sospesi in aria, sorretti da un pilastro, sono l’emblema di Aqua Dome, la fusione tra natura e innovazione. Pacchetto Pasqua all'Aqua Dome. Arrivo il 05.04. | 06.04. | 07.04. Da euro 1.035 per persona - 5 notti in mezza pensione.

Aqua Dome | Oberlängenfeld 140, 6444 Oberlängenfeld, Austria | Tel +4352536400

Sonnwies, luxury hotel per le famiglie

Pasqua in famiglia, in uno dei più attrezzati hotel per famiglie dell’arco alpino. Paradiso non solo per i bambini di tutte le età ma anche per i genitori, l’hotel Sonnwies offre 70 ore di animazione settimanale per i bimbi a partire dai 3 anni (a partire dai 3 mesi il personale educativo si prende cura dei bebé per 60 ore alla settimana). Dall’hotel ci sono numerosi sentieri adatti alla carrozzina e passeggini, per respirare l’aria fresca di montagna, in mezzo ad un paesaggio incantato.

Sonnwies

Oltre alle tre piscine (di cui una riscaldata all’aperto, con lettini idromassaggi) dove ognuno trova i propri spazi relax o divertimento: c’è un parco acquatico per i bambini di tutte le età, con giochi d’acqua e scivoli. Per giocare all’aperto e “all’asciutto” lo spazio per i bambini è ampio: 10.000 metri quadrati per divertirsi con bobbycars, go-kart, campi da calcio e pallavolo, campi da gioco, trampolino gigante, maneggio e parco giochi con altalene, scivoli etc. Il clou per i bambini è la fattoria biologica con tanti animali domestici da coccolare e da foraggiare. Un divertente giro con il trattore o un salto nel fieno fanno assaporare l’aria del maso autentico altoatesino. Per gli adulti vi è un’area wellness esclusiva, dove potersi rilassare nel bagno di vapore al profumo di fiori, nella sauna di vapore tirolese, nel bagno Brechel con rami di abete. A partire da 672 euro a camera, a notte, in pensione ¾, bevande analcoliche incluse.

Sonnwies | Via Alter Rungger 20 - 39040 Luson BZ | Tel 0472413533

Le proposte del gruppo Winklerhotels

Ecco 3 pacchetti per una Pasqua di benessere: La prima proposta è dell’hotel Winkler, 5 stelle situato proprio ai piedi di Plan de Corones, la montagna di Brunico: con i suoi 3500 m² di spa “adults only” il benessere è garantito. Dopo le saune, ci si riposa in diverse sale relax, arredate con lettini ad acqua o speciali poltrone che scaldano la schiena, oppure i dondoli sospesi con vista sulle montagne, il cui leggero movimento diventa una ninna nanna per prendere sonno più facilmente.

Hotel Winkler

Hotel Winkler | Santo Stefano - 28/A - 39030 San Lorenzo di Sebato BZ | Tel 0474549020

La tranquilla Pasqua all’hotel Lanerhof regala momenti di intimo benessere in un contesto tradizionale: chi ama i percorsi Kneipp all’aperto, nel giardino della spa trova tanti sentieri da percorre a piedi nudi per riattivare la circolazione e la sensibilità del piede. E’ il luogo ideale per rigenerarsi: immerso nel contesto del piccolo paese di Mantana, il silenzio e la tranquillità avvolgono gli ospiti durante tutta la giornata.

Hotel Lanerhof

Hotel Lanerhof | Mantana 42 - 39030 San Lorenzo di Sebato BZ | Tel 0474403133

A pochi chilometri da Plan de Corones, a Falzes, l’hotel Sonnenhof (hotel del sole) regala una Pasqua luminosa e open air: la location è sempre soleggiata, esposta a sud, con tanta luce e con tramonti che tingono il cielo di arancione e di giallo. Dall’alba al calar del sole, ci si riposa nel grandissimo giardino panoramico dell’hotel: nella piscina a sfioro, il bordo non determina confini, lo specchio d’acqua dell’infinity pool sembra infinito, così come le montagne e la valle. Ci si perde letteralmente nel piacere di un lunghissimo bagno in questa grande vasca panoramica rivestita di pietra naturale, un piacere da vedere e da toccare. Per un idromassaggio caldo si può andare nella vasca circolare e lasciarsi massaggiare dall’acqua.

Hotel Sonnenhof

Hotel Sonnenhof | Via Balkstein 7 - 39030 Falzes BZ | Tel 0474528105

Dal 6 al 10 aprile; Hotel Winkler a partire da 812 €; Hotel Lanerhof a partire da 568 €; Hotel Sonnenhof a partire da 556 €. Tariffe per persona, 4 pernottamenti in camera doppia in pensione ¾.

Pasqua in Valtellina sugli sci: tre porposte

Per Pasqua le piste da sci di Livigno sono ancora perfette! Qui si scia addirittura fino al 1° maggio: 115 chilometri di piste di vario livello dai 1.800 ai 2.900 metri di quota, con 12 piste nere, 37 rosse e 29 blu servite da impianti di risalita all'avanguardia sono il fiore all’occhiello della Valtellina. Per chi ama passeggiare, la pista ciclopedonale con i suoi 17 km di lunghezza consente di fare rilassanti camminate nel bianco fondovalle di Livigno, magari dopo una bella sciata sulla tipica "semeda", la neve primaverile con la sua caratteristica crosta da percorrere a tutta velocità.

L'hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort propone anche tante ore di benessere alla Mandira SPA, il centro benessere con piscine, idromassaggi e saune e con l’esclusiva Apotheke con le erbe alpine dove immergersi tra le benefiche essenze.

Hotel Lac Salin | Via Saroch 496/D - 23041 Livigno SO | Tel 0342990166

Chi ama lo shopping, può soggiornare in pieno centro: l’hotel Concordia si trova sulla via pedonale tra decine di boutique, negozi e store duty free. Il bar dell’hotel è il punto di ritrovo per aperitivi e pause dissetanti tra un acquisto e l’altro. La spa invita ad un lungo bagno nella piscina esterna riscaldata e a rigenerarsi nel calore delle saune e del bagno turco.

Hotel Concordia | Via Plan 114 - 23041 Livigno SO | Tel 0342990100

A due passi dalle piste da sci, il Montivas è l’alloggio preferito dagli sportivi: una ricchissima colazione per iniziare la giornata con energia e un grande spazio comune dove incontrare gli altri ospiti.

Montivas | Via Saroch 782/c - 23041 Livigno SO | Tel 0342990123

Dall’8 al 15 aprile: Hotel Lac Salin a partire da 165,00 euro; Hotel Concordia a partire da 145 euro; Montivas Lodge a partire da 75 euro. Prezzi a persona a notte, con colazione inclusa.