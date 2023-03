Primavera al mare in barca? Ecco cinque destinazioni da non perdere

La pandemia ha costretto gli italiani a casa e ora che sembra finalmente essere un lontano ricordo è tornata la voglia di viaggiare e soprattutto di stare all'aria aperta. Una delle tendenze più evidenti del momento è proprio questa: la vacanza in mezzo alla natura e all'aria aperta. E dove andare, allora, se non in mezzo al mare?

I ponti di Primavera, dalle vacanze di Pasqua alla Festa della Liberazione, dal 1° maggio al 2 giugno, sono il momento perfetto per un viaggio in barca e Click&Boat, piattaforma di noleggio barche (sono 7mila quelle a disposizione dei clienti, noleggiabili per un giorno o per vacanze più lunghe, con o senza skipper), ha individuato cinque destinazioni da non perdere nel Mar Mediterraneo, senza dover per forza aspettare l'estate.

Vacanza in barca a primavera: perché no?

Sardegna in barca a primavera

Destinazione perfetta per coloro che sognano di lasciarsi cullare dalle onde di un mare cristallino e immergersi in una natura incontaminata è la Sardegna. Un vero e proprio paradiso nostrano, che non ha nulla da invidiare alle isole caraibiche, dove potersi rilassare ed esplorare le numerose calette. Dalle insenature e paesaggi selvaggi del nord-ovest alle lunghe spiagge sabbiose del sud dell’isola, a bordo di una delle barche firmate Click&Boat è possibile vivere entrambe le anime dell’isola.

Alcuni consigli? Navigare, magari a bordo di un lussuoso yatch, alla volta di cala Goloritzé dove scenari di mare e montagna si incontrano in modo armonico. I viaggiatori, gettata l’ancora, possono visitare le grotte della Mezzaluna. Non lontano da qui si trova la piscina naturale La Conca, sull'Isola di San Pietro, ideale per un tuffo rinfrescante.

Il mare cristallino della Sardegna

Sicilia tra cibo e divertimento

Chi desidera godersi una vacanza a bordo tra buon cibo e varietà dei paesaggi può optare per le coste delle Sicilia. I profumi e i sapori inconfondibili della sua tradizione gastronomica si combinano con architetture sontuose, resti antichi e riserve naturali. Sono diverse le possibilità per scoprirla: dal gommone, ideale per intervallare i giorni sulla terraferma a qualche momento di divertimento a bordo, alla barca a vela, perfetta per lasciarsi guidare dal vento verso i suoi incredibili arcipelaghi.

Marettimo

Da non perdere l’isola di Marettimo, parte delle Egadi, dove dimenticare il rumore delle auto. Le iconiche case bianche dagli infissi azzurri, una grande riserva marina e una natura incontaminata rendono questo luogo ancora più suggestivo. Una solenne e imponente montagna che, a tratti, ricorda addirittura le Dolomiti è fonte di ispirazione per gli escursionisti che, dopo la navigazione, possono avventurarsi lungo i sentieri.

Grecia: Atene o le isole?

Per una vacanza che unisce luoghi intimi al fascino senza tempo della cultura classica, la Grecia con Atene e le sue numerosissime isole, tra cui Leucade, è la soluzione giusta. Grazie al suo clima mite e soleggiato, esplorarla in barca, magari a bordo di uno spazioso catamarano, è un vero piacere: sono infatti molti gli scorci nascosti dove ammirare panorami da cartolina e ritagliarsi momenti di pace e quiete. Per un’esperienza più originale, si può noleggiare un caicco, maestosa nave di legno sempre più richiesta, dove si coniugano lusso e vacanza all’aria aperta.

Vathy Ithaki

Meta imperdibile è Vathy Ithaki, la “versione” greca dei fiordi norvegesi, dove poter sostare e godersi il sole.

Maiorca tra spiagge e villaggi

L’isola Maiorca è un connubio perfetto tra natura e piatti gustosi, shopping ed arte; non c’è da stupirsi se è tra le destinazioni più amate dagli italiani. Vanta una delle spiagge più belle della Spagna e dell’Europa, Playa de Muros, dove si può nuotare in acque turchesi. Inoltre, la vela è uno sport molto praticato sull’isola: navigare lungo le sue coste sarà come partecipare ad una regata!

Il mare di Maiorca

Un consiglio? Visitare Sant Elm, pittoresco villaggio di pescatori. Un luogo ad oggi molto rinomato che però non ha perso la sua autenticità e semplicità. Regala anche l’accesso diretto al parco naturale dell’isola di Sa Dragonera.

Cultura e relax in Croazia

Paesaggio suggestivo, rigogliosa natura, incantevoli città medievali e bellissime isole fanno delle coste della Croazia il porto ideale per chi è alla ricerca di una vacanza tra cultura e relax. Oltre a più di mille isolette che costellano il paesaggio, nelle sue città principali come Dubrovnik, Spalato, Zadar Rijieka e Pola sono custoditi veri e propri tesori che vale la pena visitare.

Dubrovnik

A bordo di una barca a vela si può contemplare la magia della costa croata che abbraccia il mare nel porto di ogni città. Alternativa perfetta per spostarsi con facilità da un’isola all'altra ed ormeggiare in tutta tranquillità è noleggiare una barca a motore.

Un consiglio? Immergersi nella Laguna Blu sull'isola di Drvenik Veli. Con il suo mare cristallino dà l’impressione ai viaggiatori di nuotare in acque caraibiche.