A Follonica c'è il MeQ, il Mercato coperto di qualità

Una delle anime storiche delle città è, senza dubbio, il mercato. Un luogo di incontro, di scambio, ma anche fondamentale per conoscere tradizioni e abitudini locali. Non a caso, in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo, i mercati stanno vivendo una stagione di rinascita, in alcuni casi lontana dalle origini, ma sempre nel segno della qualità dei prodotti e dell'attenzione sia alla popolazione locale sia ai turisti.

Anche Follonica, in provincia di Grosseto, ha deciso di inserirsi in questo trend, inaugurando il MeQ, il suo mercato coperto di qualità. Un mercato che punta alla valorizzazione delle tipicità locali, della filiera corta e della stagionalità e che si ispira al manifesto dei valori di Vetrina Toscana, il progetto di promozione del turismo enogastronomico toscano.

Inaugurato il MeQ di Follonica: mercato di qualità

Il progetto MeQ ruota intorno ad alcuni concetti fondamentali: etica, attenzione all'ambiente e rispetto per gli animali. Per questo motivo, nel MeQ non possono entrare bottiglie di plastica. La struttura sarà dotata a breve di una casetta dell’acqua a cui sarà possibile rifornirsi ed è già in funzione un eco compattatore, in cui inserire le bottiglie di plastica da smaltire. Al raggiungimento di una soglia di bottiglie inserite, verrà emesso un buono sconto per l'acquisto di prodotti all'interno del mercato. Infine, la lotta allo spreco alimentare: l'invenduto o quel che rimane a fine giornata verrà consegnato alla mensa della Caritas per una sostenibilità sociale, oltre che ambientale. Gli animali, infine, saranno ammessi all'interno della struttura e avranno sempre una ciotola d'acqua a loro disposizione.

Attenzione all'ambiente e allo spreco al MeQ di Follonica

Un nodo centrale per il turismo locale

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale, che ha portato avanti il progetto, è di trasformare il MeQ in un punto di riferimento anche per i turisti. Per farlo sono diverse le strade che si è scelto di percorrere. In primis, il mercato è un vero e proprio racconto per immagini grazie ai murales e alle opere dello “street artist” Dario Vella, che coniugano una visione moderna alla tutela dei ricordi del passato con saracinesche artistiche che riproducono anche foto d'epoca e una texture grafica che richiama le vecchie mattonelle del pavimento.

Nel mercato verrà realizzata, entro giugno, anche l'asta del pesce, condotta “a voce”. Il prodotto ittico sarà presentato dal banditore mettendone in risalto le caratteristiche, citando la specie, la provenienza, la freschezza ed il peso, attività che rafforzerà ulteriormente la vocazione di attrazione turistica del mercato.

In conclusione, la piazza centrale del MeQ è un luogo perfetto per eventi e iniziative. Ospita, infatti, spazi per lezioni di cucina e spettacoli, perfetti per promuovere le eccellenze del territorio.

La gioia dei protagonisti

«È una struttura - ha detto il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani - che rispecchia i valori e la filosofia di Vetrina Toscana: investire sulle eccellenze e sulle tipicità territoriali e promuovere ristoranti e botteghe alimentari. Devo ringraziare il Comune per il grande lavoro svolto, per aver ridato vita a una struttura che aveva perso smalto e vitalità. Un intervento reso possibile grazie ad un bando regionale del 2019. Credo si possa parlare di una scommessa vinta, per aver reso possibile la riqualificazione di un luogo pubblico e averlo reso nuovamente attrattivo e spazio di socializzazione, consumo e acquisto».

La sala centrale del MeQ di Follonica

A Giani ha fatto eco la vicepresidente regionale Stefania Saccardi: «Oggi viene segnato un evento importante per il Golfo di Follonica ma direi per la Toscana della maricoltura e della pesca professionale. Il nuovo Mercato coperto è il sigillo a un’attività professionale di alto livello che coniuga storia, cultura, impresa, turismo e benessere, valori legati in questo caso al mare e ai suoi prodotti. L’area del Golfo di Follonica presenta storicamente interessanti e importanti attività produttive ittiche e il Mercato coperto di Follonica negli ultimi anni ha assunto il ruolo di portavoce delle eccellenze enogastronomiche del territorio puntando sulla sua struttura. Questo, grazie alle ottime imprese di acquacoltura e pesca qui insediatisi che si sono viste riconoscere uno specifico marchio di qualità. La Regione ha fatto la sua parte, favorendo anche l’ammodernamento del mercato con la realizzazione della sala d’asta che gli darà ulteriore lustro e che porterà una maggiore spinta qualificata alla promozione e allo sviluppo dell’universo pesca che qua ha radici profonde».

In chiusura è, invece, intervenuto Leonardo Marras, assessore regionale al Turismo. «Vetrina Toscana rappresenta il veicolo per l’enogastronomia di qualità toscana, fondata sulla tradizione e sulla tipicità. Sono questi principi che hanno ispirato e guidato il Comune di Follonica nel recupero e riqualificazione di questo importante luogo di incontro e socialità. L’area dedicata allo show cooking e quella per l’asta del pesce rappresentano le novità di questa ristrutturazione, un modo per potenziare l’attrattività turistica di questo spazio», ha evidenziato.

MeQ-Mercato coperto di qualità

Via Norma Pratelli - 58022 Follonica GR