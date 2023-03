Al Rock 1978, la Capitale della Cultura si celebra anche nel menu pizza

Non c’è limite alla fantasia quando si parla di pizza. E allora quale migliore occasione di Brescia e Bergamo Capitali della Cultura per provare a sintonizzare tradizione locale e uno dei piatti più iconici della cucina italiana? L’idea di accomodare su una base di pizza capisaldi della cucina bresciana, come spiedo bresciano e manzo all’olio, accompagnati da vini bresciani in abbinamento, è firmata Patrick e Gianluca Zanoni del Ristorante Pizzeria Rock 1978 di Bione (Bs), che le hanno dedicato il menu Brescia by Rock. Un modo diverso di narrare il territorio, in bilico tra fast e slow.





Patrick e Gianluca Zanoni

Un menu limited edition

Brescia by Rock è un percorso limited edition che resterà in carta fino a Pasqua. Un menù degustazione per due persone che abbraccia le tipicità delle valli e i prodotti del lago, raccontando la tradizione bresciana nei topping, valorizzata dai tanti impasti proposti dal pizzaiolo Patrick Zanoni.

«Visto anche il successo che ha avuto il nostro primo menù Brescia by Rock, abbiamo voluto riproporlo, con ricette nuove, figlie della nostra lunga tradizione, con i grandi prodotti del nostro territorio che spesso non si conoscono, ma che ritrovano nei topping delle nostre diverse tipologie di pizza una nuova veste, più fresca, più contemporanea», ha dichiarato Patrick Zanoni.

Rivisitazione dello spiedo bresciano

Una carrellata di sapori del territorio

Nel suo menu Patrick Zanoni rivisita ricette della tradizione come lo spiedo bresciano o il manzo all’olio; propone prodotti tipici della zona di grande livello e notorietà come il caviale e i limoni del Garda; dà spazio e visibilità a eccellenze del territorio che dal Bagòss in altura arrivano fino al luccio e alle sarde del lago.

Il menu limited edition è disponibile tutte le sere tranne il sabato, esclusivamente su prenotazione, al prezzo di 35 euro a persona. Vi si possono abbinare 3 diversi percorsi di wine pairing studiati da Gianluca Zanoni: il Percorso Valli del Garda (3 calici - 15 euro), il Percorso Franciacorta (3 calici - 30 euro) e il Percorso Brescia Tour (3 calici - 35 euro).



Rock 1978

Via Ponti, 1, 25070 San Faustino (Bs)

Tel. 333.6507272