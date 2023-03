Qatar, alla scoperta di cinque luoghi iconici e... instagrammabili

I mondiali di calcio hanno avuto il merito di ampliare ulteriormente la sua notorietà ma, al di là dei grandi eventi, il Qatar è senza dubbio un Paese da scoprire. Un luogo affascinante grazie soprattutto alla commistione tra arte, cultura e tradizioni e modernità. E, parlando di modernità, è impossibile ignorare come ormai anche i social network giochino un ruolo importante nella promozione turistica e nelle scelte dei viaggiatori. Allora scopriamo insieme cinque luoghi del Qatar che sono allo stesso tempo iconici e perfetti per Instagram e per delle foto mozzafiato.

1- Mina District

Il nuovo e coloratissimo quartiere sorto nel vecchio porto di Doha è il luogo perfetto per passeggiare e fare shopping; l'area è ricca di ristoranti e bar per tutti i gusti e il suo mercato del pesce è una tappa interessante per conoscere i pescatori, i pesci tipici della zona e godersi un delizioso pranzo!

Mina District

Con le sue case basse e colorate a ridosso sul mare, il Mina District potrebbe ricordare la vibrante isola di Burano a Venezia. Grazie alle forme morbide degli edifici e ai colori pastello, è un luogo rilassante e suggestivo. Qatar Tourism consiglia di scattare foto al mattino, quando c'è ancora poca gente nel quartiere e le strade si prestano a foto instagrammabili.

Mina District | 19 Street No: 200 - New Doha Port, Qatar

2- Raffles and Fairmont Doha

Gli hotel più lussuosi della nazione sono anche i più fotografati grazie alla loro architettura. Questo edificio iconico presenta due torri intrecciate di 40 piani, ciascuna a forma di scimitarra, come raffigurato nell’emblema nazionale del Qatar.

Raffles Doha

Anche David Beckham è stato fotografato di fronte al grattacielo durante la campagna "Posts of Qatar". Qatar Tourism consiglia di visitarlo alla sera, per catturare il gioco di luci delle fontane colorate poste immediatamente sotto.

Raffles Doha | Marina East Street Lusail - Doha, Qatar

3- Souq Waqif

Il famoso Souq Waqif è perfetto per foto suggestive e ricche di particolari. Il souq, o mercato, è il cuore pulsante di Doha, dove la tradizione regna ancora sovrana. Falchi, cammelli, cavalli arabi, tartarughe e uccellini, sono alcuni degli animali che si possono incontrare nel mercato e si prestano a foto e video davvero peculiari. Anche le coloratissime spezie e i tessuti hanno un ottimo potenziale, come le varie botteghe straripanti di souvenir locali.

Souq Waqif

La conosciuta opera d'arte "Le pouce", che rappresenta un pollice ed è posta al centro del mercato, è perfetta per una foto davvero stravagante. Il consiglio è arrivare al Souq al tramonto, quando i cammelli vengono preparati per la notte, per aiutare gli addetti ai lavori a nutrire i cammelli con frasche e a coprirli con teli colorati.

Souq Waqif | Al Souq St - Doha, Qatar

4- Travelling on the Sea

L'artista di fama internazionale Olafur Eliasson ha inaugurato la sua più recente installazione d'arte pubblica in Qatar, intitolata "Shadows Travelling on the Sea of the Day" (Ombre che viaggiano sul mare del giorno). L'installazione si trova in mezzo al deserto, ed è formata da anelli di ferro che sostengono specchi concentrici. Lo scopo dell'artista è quello di incoraggiare gli spettatori a entrare in contatto con sé stessi e con l'ambiente circostante e l'opera celebra sia il paesaggio naturale che la sfera culturale. Guardando in alto, i soffitti dotati di grandi specchi riflettono il terreno sabbioso creando interessanti illusioni ottiche che gli amanti della fotografia apprezzeranno certamente.

Travelling on the Sea | 2394+R3, Al Arish, Qatar

5- Qatar National Library

La Biblioteca nazionale del Qatar è una delle architetture più iconiche del Paese, ed è stata progettata dal famoso architetto olandese Rem Koolhaas nel 2018. L'edificio ricorda due pezzi di carta piegati diagonalmente che formano una struttura a conchiglia. La biblioteca è di grande impatto sia all'esterno che all'interno e il suo design è intriso di simbolismo.

Qatar National Library

Il grande open space è stato progettato su diversi livelli per dare la sensazione che leggendo e imparando si possano elevare l'anima e la coscienza. Le grandi vetrate che si estendono su tutta la struttura illuminano la biblioteca con la luce naturale e l'effetto "wow" è assicurato in qualsiasi ora del giorno.

Qatar National Library | District of Freedom, Education City, Al Luqta St - Doha, Qatar