Dior Spa Royal Scotsman: rituali di bellezza tra le Highlands in treno

Una stagione straordinaria ha inizio. Royal Scotsman, A Belmond Train, Scotland, è orgoglioso di annunciare una nuova collaborazione a lungo termine con Dior Beauty per l'inaugurazione della Dior Spa Royal Scotsman oltre a nuovi viaggi a tema per il 2023 all'insegna dell'avventura e della cucina gourmet. Tra questi figurano l'adrenalinica Highland Survival Adventure (dal 30 giugno al 3 luglio), progettata in collaborazione con gli esperti di WILDNIS, e A Taste of Scotland (dal 4 al 6 settembre), una sublime esperienza gastronomica in compagnia del cuoco stellato Tom Kitchin, che guiderà gli ospiti alla scoperta dei sapori più particolari della Scozia.

In omaggio all'amore di Christian Dior per la Scozia, che ha accolto lo stilista in occasione della sua sfilata più celebre nel 1955, una delle carrozze del treno ospiterà la nuova Dior Spa Royal Scotsman. Un tempio del benessere con due sale dedica ai trattamenti, realizzati in legno laccato e ridecorate con il motivo Toile de Jouy caratteristico di Dior in bordeaux. Dior Spa Royal Scotsman è un'oasi di serenità, dove i passeggeri potranno rilassarsi e abbandonarsi a massaggi rigeneranti mentre il treno viaggia tra le cime maestose e le scenografiche vallate della Scozia. La nuova offerta dedicata prevede tre trattamenti su misura, pensati dagli esperti di benessere di Dior per soddisfare i desideri e le esigenze di ogni ospite attraverso un'esperienza emozionante e coinvolgente.

Il massaggio corpo D-Travel di Dior Spa (30 minuti/1 ora) libera dalle tossine e scioglie irrigidimenti e tensioni con gesti lenti, profondi e rilassanti che alleviano il dolore muscolare. Il trattamento corpo completo D-elements (1 ora) si ispira al paesaggio scozzese, attingendo alle bellezze naturali del Paese per un'esperienza distensiva che coinvolge corpo e mente. Il trattamento inizia con la posa di pietre semipreziose lungo la schiena per una sensazione di calore, seguito da massaggi che simulano una brezza rinfrescante. L'applicazione dello spray corpo Bain Dior e di un oshibori caldo, a ricreare le nebbie di cui la Scozia è spesso avvolta, offre un momento di quiete conclusivo. Per chi preferisce trattamenti rigeneranti per il viso, il D-Highlands(1 ora) si ispira alle tecniche di massaggio Kobido. Grazie all'applicazione dei prodotti della linea Dior Prestige, il trattamento modella i tratti del viso e migliora l'aspetto della pelle.

Unendo il savoir-faire dei due prestigiosi brand, Dior Spa Royal Scotsman offre un'esperienza unica, complementare ad attività outdoor come il nuoto in acque libere, l'escursionismo o l'orticoltura, per un viaggio in cui il benessere è protagonista indiscusso.

Dal 30 giugno al 3 luglio 2023, il nuovo itinerario Highland Survival Adventure accompagnerà gli ospiti alla ricerca di emozioni adrenaliniche attraverso varie sfide nei luoghi più remoti e selvaggi delle Highlands occidentali. Con l'aiuto delle guide WILDNIS George MacHardy (ex sergente dei Royal Marines) ed Eliza Brown (esperta survivalista), i passeggeri del Royal Scotsman avranno l'opportunità di misurarsi con i loro istinti primordiali e le loro capacità di sopravvivenza, immergendosi nella natura lontano dalla frenesia del quotidiano.

Dopo la partenza da Edimburgo in direzione Fort William, gli ospiti trascorreranno il primo dei quattro giorni di viaggio a bordo. Il secondo giorno sarà interamente dedicato alle attività in natura. Gli ospiti andranno alla scoperta della flora e della fauna locali, prenderanno parte a una sessione di allenamento militare basata sulle moderne pratiche dei Royal Marines e pranzeranno all'aperto con un menù preparato da Tom Byrom, chef di WILDNIS e fervente sostenitore della cucina naturale. Il terzo giorno, i partecipanti si metteranno alla prova calandosi tra i salti di una cascata e potranno poi godersi una nuotata rigenerante in acque libere, prima di apprendere come sopravvivere in natura insieme alla guida WILDNIS Eliza Brown.

Gli amanti della buona tavola sono invitati a partire per questo viaggio di fine estate insieme alla star culinaria più celebre della Scozia: lo chef stellato Tom Kitchin. Dal 4 al 6 settembre, Kitchin guiderà A Taste of Scotland con Tom Kitchin , un viaggio gastronomico di due notti nelle Highlands scozzesi. Durante il percorso, che da Edimburgo attraverserà Boat of Garten, Inverness e Dundee per poi fare ritorno nella capitale, lo chef illustrerà la filosofia della cucina naturale dall'orto alla tavola, guidando gli ospiti alla scoperta dei prodotti agricoli tipici della regione.

Una vera e propria esperienza epicurea che comprenderà inoltre un'esclusiva masterclass sul vino, tenuta dai rivenditori di L'Art du Vin nella splendida Observation Car del treno. La serata proseguirà con una deliziosa cena di quattro portate messa a punto dallo chef Tom Kitchin. Gli ospiti trascorreranno quindi il secondo giorno immersi nella natura a Rothiemurchus Estate, nel cuore del Parco Nazionale dei Cairngorms. Qui pranzeranno con il barbecue offerto da Tom Kitchin nei pressi di una pittoresca casetta in riva al lago, prima di fare ritorno a bordo per dirigersi alla rinomata distilleria Benromach di Forres, per una visita guidata con degustazione di whisky. La giornata si concluderà con una magnifica cena di gala, mentre il treno proseguirà verso sud in direzione Dundee.

Da grande appassionato della tradizione culinaria e dei prodotti tipici scozzesi (selvaggina, carne, pesce, verdure e frutta), lo chef Tom Kitchin preparerà un indimenticabile banchetto gourmet all'insegna delle specialità di terra e di mare del Paese.

