Nabi Yoga Fest: il 13 e 14 maggio due giorni per lo yoga ai Laghi Nabi

Laghi Nabi è un resort unico nel suo genere. Si trova a Castel Volturno (CE), sul Litorale Domizio, ed è nato dal recupero ambientale di 150 ettari di ex cave di sabbia, diventando il primo glamping del sud Italia. Offre diversi servizi, tra cui un vasto centro benessere, una wellness pool e il Ristorante Res con vista lago. Il resort si appresta a ospitare la prima edizione del Nabi Yoga Fest, festival dedicato al movimento e al benessere con diversi maestri di yoga: è l’occasione per praticare questo sport tra le acque e la vegetazione dell’oasi naturale della Campania. Si svolgerà il 13 e il 14 maggio.

Yoga ai Laghi Nabi

Due giornate dedicate allo Yoga ai Laghi Nabi

Sono 18 i maestri di yoga nazionali e internazionali che saranno presenti al Nabi Yoga Fest. Tra questi spiccano Caterina Patimo (The Exit Strategy), Karin Montali (Yoga con Karin), Giovanni Asta (Bhatha Yoga) e Ameriga Giannone (Ameriga Yoga). Sarà un’occasione unica sia per chi è già esperto, sia per chi vi si approccia per la prima volta, di praticare le diverse varianti di questa disciplina da quelle dinamiche alle meditative, da quelle tradizionali a quelle innovative. Le lezioni si terranno dall’alba al tramonto all’interno della cornice dell’oasi della Campania, nella quiete e nel silenzio dei laghi, coniugando benessere e natura. Lo Yoga comporta benefici importanti per il fisico e per la mente e permette, tra le altre cose, di migliorare la postura, la circolazione sanguigna e di ridurre lo stress e sono sempre di più gli italiani che lo praticano.

I pacchetti per il Nabi Yoga Fest

Non c’è soltanto l’opportunità di praticare lo yoga. Le camere, le tende e i lodge sospesi sull’acqua dei Laghi Nabi offrono anche la possibilità di godersi una vacanza unica con il centro benessere e i piatti mediterranei offerti dal Ristorante Res, che ha una vista esclusiva sul lago. Per l’occasione i Laghi Nabi offrono un pacchetto esclusivo che comprende l’ingresso nell’Oasi nelle giornate del 13 e del 14 maggio 2023, la partecipazione alle attività di yoga, il pernottamento con colazione, un percorso nella SPA e l’ingresso alla wellness pool. Questo pacchetto ha un costo di 279 euro a coppia.

È possibile anche partecipare senza pernottare al Nabi Yoga Fest acquistando due diversi tipi di pacchetti. Nel primo sono inclusi l’ingresso nell’oasi nelle due giornate di sabato 13 e domenica 14, le attività con i 18 maestri di yoga e una colazione al sacco per il prezzo di 90 euro a persona. Il secondo pacchetto offre invece l’ingresso per una sola delle due giornate. Sabato 13 maggio dalle 9:00 alle 19:00 per un costo di 60 euro a persona, o domenica 14 dalle 8:30 alle 14 per 40 euro a testa.

Una lezione di Yoga sul lago

Per informazioni: Laghi Nabi

Castel Volturno (CE)

Tel: 0823764044