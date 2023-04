Acquaworld presenta Tiki Bay, la nuova area tropicale all'aperto

Spiaggia bianca, scivoli, beach bar e palme ispirate alla Polinesia. Acquaworld, l’unico parco acquatico al coperto e all’aperto in Italia, apre la nuova area esterna di 10.000 mq. Un luogo unico, dove dimenticare la città e godersi un vero e proprio parco tropicale. Il parco si prepara all’estate e potenzia la propria offerta dedicata alle famiglie: ecco cosa comprenderà Tiki Bay, la nuova area esterna di Acquaworld.

Tiki Bay sarà la nuova area esterna di Acquaworld 1/3 L'acquaworld di Concorezzo 2/3 Tiki Bay andrà ad aggiungersi alla vasta area interna di Acquaworld 3/3 Previous Next

Tutti i servizi di Tiki Bay, l'area esterna di Acquaworld

Saranno 10.000 i metri quadrati in cui i clienti di Acquaworld potranno rifugiarsi per una giornata in cui dimenticare le fatiche quotidiane. Immersi nel parco ispirato alla Polinesia i servizi di Tiki Bay garantiranno ore di divertimento e relax e andranno ad affiancarsi a tutti i servizi già presenti nel parco.

Un nuovo playground acquatico, con una vasca di quasi 1.000 mq alta soli 20 centimetri attende le famiglie e i bambini più piccoli per fresco e divertimento in massima sicurezza. Per le avventure dei più piccoli la “Maki maki tower” avrà a disposizione ben 6 nuovi scivoli in cui l’impressione sarà quella di trovarsi nella giungla tropicale. Ma non è finita qui: “Kaora”, un’area con quattro tipologie di scivoli, si trova proprio di fronte alla spiaggia. Un mini “magic cone”, un mini boomerang e due scivoli in cui potranno giocare bambini dagli 80 cm di altezza (accompagnati da genitori) per avventure su gommoni doppi. Per chi ama il relax la spiaggia è il luogo ideale: 1.500 mq di sabbia bianca a disposizione per il riposo. Ombrelloni in paglia, lettini e palme forniranno l’ombra, per non stare troppo sotto il caldo del sole. Insalata, piatti freddi, panini, gelati, bibite e qualsiasi tipo di sfiziosità saranno invece disponibili al Tiki beach bar, un grande chiringuito in legno. Non manca un luogo esclusivo: l’area “Canabas paradise” è fornita di tre magnifici gazebi e due vasche idromassaggio dedicate, dove rilassare corpo e mente in un vero angolo di paradiso.

Scivoli, spiaggia e piscina saranno i servizi di Tiki Bay

Tiki bay è soltanto una delle novità per l’estate 2023 da Acquaworld. Eventi e spettacoli renderanno la stagione unica e attendono soltanto di essere scoperti. «Con questo ampliamento, Acquaworld potenzia l’offerta di divertimento per tutta la famiglia. L’apertura di Tiki Bay, infatti, aggiunge grande spazio disponibile all’aria aperta dove grandi e piccini potranno concedersi momenti di divertimento e assoluto relax. Voglio per questo ringraziare l’amministrazione comunale di Concorezzo che fin da subito ha positivamente accolto e fattivamente contribuito a concludere questo progetto che rende oggi ancor di più Acquaworld un riferimento unico nell’offerta di divertimento in Italia» dichiara Guido Zucchi, CEO di Acquaworld.

Per informazioni

Acquaworld

Via Giorgio La Pira 16 - 20863 Concorezzo MB

Tel 039611541