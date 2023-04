Giamaica, non solo mare ma musica, sport e gastronomia per tutto l'anno

Musica, divertimento, sport e paesaggi memorabili. Si prospetta un anno ricco di eventi di ogni tipo per la Giamaica, pronta a invitare i viaggiatori di tutto il mondo a scoprire la cultura dell’isola attraverso un calendario entusiasmante e variegato. Al centro degli appuntamenti in programma la gastronomia, i costumi, la musica e lo sport della tradizione di questo territorio e del popolo giamaicano. Ecco gli eventi da non perdere per chi sta programmando una vacanza in questo paese dei Caraibi.

La Giamaica, un paradiso naturale

Gli eventi più importanti del 2023 in Giamaica

Si parte il 7 maggio con l’International reggae & world music awards, uno degli eventi di premiazioni di musica reggae più famosi del mondo, giunto alla sua quarantesima edizione. Sono oltre 30 le categorie di premi e 10 quelli speciali che vengono assegnati nel corso di un evento fondamentale per la world music.

La musica reggae è al centro anche del Reggae Sumfest, il più celebre evento di questo genere di musica, che si svolge dal 16 al 22 luglio. A Montego Bay, nel nord ovest dell’isola, vede alternarsi sul palco i più celebri artisti locali e internazionali per una settimana. Quest’anno tra i protagonisti ci sono i Chronic Law e Kabaka Pyramid; le attività del festival comprendono i party All white blitz, A sound system explosion, Beach party e tanto altro ancora.

Tra i tanti eventi in programma anche molti concerti

Il Dream weekend si svolge a Negril e anima la città con artisti, DJ e il ritmo trascinante di diversi generi musicali, primo tra tutti la dancehall. Si tratta del party più grande e divertente di tutti i Caraibi. L’appuntamento è dal 28 luglio al 1 agosto.

Dall’1 al 6 agosto la Festa dell’indipendenza sarà caratterizzata da numerosi eventi. Cerimonie di premiazione, sfilata dei carri e gran galà saranno l’apice dei festeggiamenti per celebrare il 61° anniversario di questa ricorrenza. Tra le altre attività il Mello-Go-Roun’, il Festival Queen Contest, l’August Mawnin’ e il Festival Song Contest.

A ottobre si terrà invece la Ride ya bike, l’annuale corsa in bicicletta lunga 158 miglia, da Kingston a Negril. Il Jamaica food & drink festival, a novembre, è l’ideale per chi vuole scoprire la tradizione culinaria della Giamaica e i suoi deliziosi cocktail. A dicembre poi la Reggae Marathon & Half Marathon, con la possibilità di scegliere tra mezza maratona e 10 km, il più importante evento di corsa internazionale di questo paese. Musica e attività fisica si fondono in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito di Visit Jamaica.