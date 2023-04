Plan de Corones: tre percorsi alla scoperta della natura e della montagna

La Regione Turistica del Plan de Corones si trova in Val Pusteria, Alto Adige. Circondati dalle riserve naturali di Fanes-Senes-Baries, Puez-Odle e Vedrette di Ries-Aurina, è il luogo ideale per vacanze immersi nella montagna più vera e nella natura. Paesaggi mozzafiato tra ampie distese, foreste incontaminate, vasti pascoli alpini, fragorose cascate e laghi cristallini: è il territorio delle Dolomiti, un luogo magico ben lontano dal caos e della frenesia delle città. Non solo passeggiate ed escursioni: il clima altotesino, sport estivi e buona cucina completano un’offerta da non perdersi per le vacanze estive.

La magnifica vista dalle vette di Plan de Corones

Percorsi nella natura a Plan de Corones, in Val Pusteria

Plan de Corones presenta percorsi a stretto contatto con la natura incontaminata della montagna. Il sentiero “Cascata Egger”, 23 minuti per una distanza di 0,7 km, è l’ideale per tutta la famiglia. Ha inizio nella località di Anterselva di Mezzo (BZ) e prosegue fino ai Masi Egger, dove restare a bocca aperta di fronte alla cascata. Da qui parte un percorso più lungo ma comunque semplice, fino alla cascata Klammbach.

Non mancano le proposte per chi vuole salire più in quota. Il sentiero circolare Concordia 360° arriva fino a 2.275 metri di altitudine ed impiega un’ora di cammino tra l’andata e il ritorno, con partenza dalla campana Concordia intorno alla cima del Plan de Corones. Arrivati in vetta la vista sulle Dolomiti a sud e la cresta delle Alpi a nord è tutta da ammirare.

Le meravigliosi cascate dell'Alto Adige attendono i visitatori alla fine dei percorsi

Altre proposte di questo territorio includono i musei “Messner mountain museum corones”, dedicato alle leggende dell’alpinismo e “Lumen”, che ripercorre la storia della fotografia di montagna.

Non perdetevi l’estate a Plan de Corones: che vogliate intraprendere un’avventura tra le pareti rocciose, percorrere sentieri insieme a tutta la famiglia o scoprire i tesori naturali e culturali del territorio, la Val Pusteria è la scelta giusta.