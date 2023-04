Tirolo: dove montagna, natura, sport e cultura si uniscono

Il Tirolo è la più famosa delle regioni austriache. Nel cuore delle Alpi, è noto per il suo paesaggio, ma mantiene vive le sue tradizioni folkloristiche con l’abbigliamento, i cori, le danze popolari, le bande musicali. Capoluogo del Tirolo, Innsbruck è una città giovane, ricca di sorprese. Non lontano l’Hofburg, che fu residenza degli Asburgo, dove si ammira il magnifico stile di vita delle imperatrici Maria Teresa. Il Castello di Ambras svetta invece in alto sopra il fiume Inn: qui l’arciduca Ferdinando II promosse l’arte e la scienza. E per gli amanti delle nuove architetture, la Hungerburgbahn, la funicolare con le quattro stazioni progettate dall’architetto Zaha Hadid con una forma che ricorda i ghiacciai, e il Trampolino dei salti Bergisel, ancora dell’architetto Hadid. Con le sue 34 associazioni regionali, il Tirolo è una delle principali destinazioni turistiche delle Alpi. Sia d’estate che d’inverno il turista apprezza la qualità dei servizi, delle infrastrutture, l’ospitalità, il paesaggio alpino e la natura. Ci sono molte novità per il turista che vuole scegliere il Tirolo come meta estiva: gli appassionati della montagna, gli amanti della natura, i buongustai e le famiglie hanno a disposizione numerose opzioni.

I punti chiave:

Escursioni per scoprire le montagne del Tirolo

Il “Glocknerkrone”: nuovo sentiero nell’Osttirol

Il “Glocknerkrone”, il nuovo itinerario escursionistico a lunga percorrenza dell'Osttirol, si snoda in sei tappe lungo le vette più imponenti del versante sud del Glockner. Con 65,6 chilometri di lunghezza e 3.737 metri di dislivello in salita, gli escursionisti entrano in contatto con paesaggio culturale alpino e il Parco Nazionale degli Alti Tauri con le sue vette incontaminate. Si pernotta nei rifugi di Kals, come il Sudetendeutsche Hütte, il Kalser Tauernhaus o il Lucknerhütte.

Il “Tiroler Silberpfad”: nuovo itinerario escursionistico a lunga percorrenza nella Silberregion Karwendel

Come tour ad anello, il Sentiero d'argento tirolese (“Tiroler Silberpfad”) fa un giro completo della valle dell'Inntal. Si percorrono tutti i dodici comuni della Silberregion Karwendel. Durante il tour di 86 chilometri gli escursionisti totalizzano circa 3.360 metri di dislivello in salita.

Top of Alpbachtal: nuova piattaforma panoramica con vista a 360°

Lo studio di architettura norvegese Snøhetta, con sede a Innsbruck, firma la nuova piattaforma panoramica nella valle Alpbachtal: La “Top of Alpbachtal” è una torre panoramica alta 13 metri presso la stazione a monte della funivia Hornbahn 2000.

60° anniversario: riserva naturale Kaisergebirge e Kaiserlift Kufstein

Le montagne del Kaisergebirge sono una riserva naturale dal 1963 e quest'anno l'amata area escursionistica tra lo Zahmer Kaiser e il Wilder Kaiser festeggia il suo 60° anniversario.

Le montagne del kaisergebirge, magnifica riserva naturale austriaca

Il nuovo sentiero “ BergWaldWeg ” sul Penken conduce lungo 4,7 chilometri dalla stazione a monte della funivia Penkenbahn alla stazione intermedia della Finkenberger Almbahnen.

Tirolo: proposte per gli amanti di bici e mountain bike

Area47: il primo bike park indoor dell'Austria nella valle Ötztal

Aprirà il 28 aprile nell'Area47 nell’Ötztal, il più grande parco divertimenti dell'Austria. Gli appassionati di bici possono quindi aspettarsi divertimento sulle bike tutto l'anno per tutti i livelli di abilità, indipendentemente dal tempo. Il bike park, con le sue diverse line e AREA, si inserisce perfettamente nel padiglione di 3.700 mq. Nella zona anteriore si trova un pump track in asfalto di 1.000 m² che include un pump track per bambini.

Il Tirolo è la destinazione ideale per gli amanti della bici e della mountain bike

A partire dall'estate lungo la Sonnenrastbahn nella regione Kitzbüheler Alpen – Brixental prenderanno il via i Sonnenrast Trail . Saranno realizzati tre nuovi percorsi per biker meno esperti e bambini, sarà possibile anche il trasporto bike con la funivia. In poi, l'area bike sarà ampliata con nuove attrazioni ogni anno.

Tiroler Zugspitz Arena: nuovo flow trail

Il nuovo trail Marienberg a Biberwier nella Tiroler Zugspitz Arena inizia proprio sotto la malga Sunnalm al Marienberg. Con una lunghezza di 3,6 chilometri e un livello di difficoltà blu (S1), il nuovo flow trail offre divertimento e action anche ai trail biker meno esperti.

Il Marienberg trail, 3,6 chilometri di percorso per principianti e esperti

Percorsi ideali per le famiglie in Tirolo

Gola Leutascher Geisterklamm: ristrutturazione dell'amata meta escursionistica nella regione di Seefeld

La gola dei fantasmi di Leutasch è una delle mete escursionistiche più amate dell'altopiano del Tirolo, che entro l’estate sarà rinnovata.

Triassic Park: nuovi giochi acquatici sullo Steinplatte Waidring

Il famoso Triassic Park sullo Steinplatte Waidring nella valle Pillerseetal avrà una nuova attrazione nell'estate 2023. Il “Mini mare primordiale” è un parco giochi con un corso d'acqua completamente nuovo e tante possibilità per sfogarsi.

Triassic park, avventure primitive in Tirolo

Aprirà il nuovo centro del parco naturale, il Naturparkhaus , nel parco naturale di alta montagna delle Alpi della Zillertal a Ginzling. Il centro offre ai visitatori una possibilità unica per scoprire i tesori geologici delle Alpi della Zillertal e presenta una esposizione completa sui temi della storia della terra, della geologia, dei cristalli e dei minerali.

Naturparkhaus, oltre al parco naturale anche una mostra sulla geologia

Alcune proposte per soggiornare in Tirolo

Maggiori informazioni sugli alloggi in Tirolo sono disponibili all'indirizzo www.tirolo.com/offerte-vacanze.

Ne citiamo alcuni:

Piccolo villaggio: Lacknerhof, Kufsteinerland

Ristorante, macelleria, panetteria, pasticceria, caseificio, maso e appartamenti: il Lacknerhof a Langkampfen nella Kufsteinerland si presenta come un piccolo “villaggio nel villaggio”. Costruito come una volta ma con un chiaro concetto orientato verso il futuro, gli ospiti sono accolti da moderni appartamenti nel mezzo di una fattoria. Con un parco giochi avventura, un paradiso per bambini al coperto e animali da fattoria, il Lacknerhof è ideale per le famiglie.

Tel. +43 5372 62207

In vacanza come a casa: Zeit.Glück Appartements, Alpbachtal

Stephanie Bühler ha rilevato l'ex pensione Prosserhof da sua zia a Radfeld, nella regione turistica Alpbachtal, e in soli 13 mesi, la casa è stata trasformata in otto nuovi appartamenti con sauna, sala relax e fitness, nonché una terrazza sul tetto con vista sul Rattenberg Schlossberg.

Tel. +43 664 78200102

Il Tirolo, un territorio unico tra la natura incontaminata

Casa vacanze Luisalle, Wildschönau

Proprio nel centro di Auffach, a pochi minuti a piedi dalla cabinovia Schatzberg, la casa vacanze Luisalle è una struttura familiare che si è rifatta il look per l’estate. Gli appartamenti completamente attrezzati dispongono tutti di un balcone da cui gli ospiti possono godere delle montagne circostanti e offrono spazio sufficiente per coppie e famiglie.

Tel. +43 676 6971237

Un luogo esclusivo e unico: Achensee SkyLoft presso l’Hotel Rieser, Achensee

Il nuovo Achensee SkyLoft dell'Hotel Rieser a Pertisau am Achensee non è solo l'unica suite dell'hotel in Tirolo con piscina privata, ma offre anche numerose caratteristiche architettoniche innovative, a partire dalla terrazza panoramica, soggiorno all'aperto, piscina a sfioro e sauna finlandese.

Tel. +43 5243 5251

Viaggiare in Tirolo in treno

Il Tirolo è facilmente raggiungibile con i treni DB-ÖBB EuroCity, che arrivano alla stazione centrale di Innsbruck e alle stazioni principali all’imbocco delle vallate. Treni locali e bus collegano velocemente alle valli più grandi. A partire da 19,90 Euro (offerte a posti limitati, tariffa a persona, a tratta; in 2°classe) si può arrivare in Austria dall’Italia e viceversa a bordo dei comodi treni DB-ÖBB EuroCity. I bambini fino a 14 anni compiuti viaggiano gratis accompagnati da un adulto. La DB/ÖBB effettua fino a 10 viaggi tutti i giorni dall'Italia al Tirolo con fermate a Innsbruck, Jenbach, Wörgl e Kufstein.