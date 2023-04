Pasqua in Veneto: quattro indirizzi per andare sul sicuro

Il Veneto rappresenta una regione culinaria di grande rilievo che offre una vasta scelta di piatti e sapori prelibati grazie alla contaminazione di mare, laghi, montagne e colline. Durante le festività pasquali questa tradizione raggiunge livelli ancora più ricercati creando una magnifica esperienza gastronomica per assaporare un pranzo in compagnia di amici e familiari.

Ecco una selezione di 4 ristoranti veneti collocati in 4 contesti differenti per accontentare tutti i gusti: Farra di Soligo, nel centro della Strada del Prosecco, Asiago nel cuore dell’Altopiano, Montagnana, borgo medievale in provincia di Padova, e Costermano sul Lago di Garda.

Ristorante Tino Gourmet, Farra di Soligo (Tv)

Per i buongustai che desiderano festeggiare la Pasqua in un'atmosfera di grande ospitalità il ristorante Tino Gourmet a Farra di Soligo, in provincia di Treviso, è l'opzione ideale. Lo chef Tino Vettorello, noto per le sue collaborazioni con importanti eventi culinari tra cui la Mostra del Cinema di Venezia, ha ideato un menu primaverile che celebra i sapori e i profumi del territorio veneto; il tutto servito presso l'Hotel Villa Soligo, una location indimenticabile per la sua bellezza e il suo stile. Il menu di Chef Vettorello è composto da una serie di piatti in accordo tra sapori e presentazioni creative. Si inizia con diversi amuse bouche, una scelta che caratterizza lo stile dello chef, per poi passare ad un Carpaccio di branzino con asparago verde, rapanello e fragole. A seguire, l'Uovo dorato Morlacco e bruscandoli e la Noce di capasanta al prosecco, Corallo, prezzemolo croccante e gel di liquirizia. I secondi piatti includono un Risotto con carletti, punte di asparagi di Cimadolmo Igp, scampi, polvere di ortica e lampone, e un trancio di Ricciola con carota affumicata, piselli e zucchine al prosecco. Infine il sorbetto alle fragole con crumble di pistacchio e il Nido di cioccolato di gianduia con mousse di carote e amarena concludono il pasto in dolcezza.

Tino Gourmet a Farra di Soligo

Tutti questi sapori sono proposti al prezzo di 90 euro a persona, un'opzione che permette di assaporare la vera essenza della Pasqua in un ambiente di grande ospitalità e qualità.

Tino Gourmet

Via Guglielmo Marconi 2 - Farra di Soligo (TV)

Tel 0438 1736966

Osteria La Tana, Asiago (Vi)

L’ Osteria della Tana, guidato dallo chef 1 Stella Michelin Alessandro dal Degan e il suo prezioso staff, è sempre in fermento tra menu a tema e laboratori di cucina, come quello previsto per il 4 aprile con la Fondazione Cotarella e la partecipazione di Paolo Vizzari ad accompagnare i partecipanti durante il percorso gastronomico. Immerso nella magnifica natura dell’Altopiano di Asiago, il pranzo di Pasqua all’Osteria La Tana sarà un soggiorno ancora più suggestivo specie se il menu prevede piatti che esaltano ingredienti del territorio interpretati secondo la creatività di Chef Dal Degan. Per iniziare, si può gustare la Polpetta fritta con asparagi bianchi di Bassano del Grappa e fonduta al tartufo dei Colli Berici. Successivamente, si passa ad un delizioso Pasticcio con “ragù” di fave e pecorino e, a seguire, il Risotto al formaggio Asiago e bruscandoli con polvere di capperi e acciuga, che delizia il palato. Il piatto forte è la Nocetta di agnello arrostita con agretti e salsa alle erbette, una portata dal sapore intenso che lascerà un ricordo indelebile. Per concludere il Gelato alle rose yogurt e lampone un dolce delicato e raffinato che farà felice anche i palati più esigenti e in chiusura il “Fiore di Pasqua” al cioccolato, la colomba firmata Dal Degan per celebrare al meglio l'occasione.

Osteria La Tana ad Asiago

Il menu è disponibile al prezzo di €70 a persona, mentre la selezione di vini in abbinamento è di €30. Un'ottima opzione per festeggiare la Pasqua in un ambiente ricercato e accogliente, dove la cucina è protagonista assoluta.

Osteria La Tana

Via Kaberlaba 19 - 36012 Asiago VI

Tel 344 170 8004

Ristorante Aldo Moro - La Cuisine, Montagnana (Pd)

Collocato all’interno delle storiche mura di Montagnana, borgo medievale in provincia di Padova, il Ristorante La Cuisine Aldo Moro di Montagnana, guidato oggi dalla talentuosa chef Silvia Moro, presenta un menu di Pasqua con piatti classici ma che strizzano l’occhio all’innovazione. Si inizia con un elegante Uovo con rose e asparagi, seguito da una Crema di piselli con polpette di cortile. Il primo piatto è un Risotto alla barbabietola, mandorle ed erbette spontanee, accompagnato dall'ottimo Friulano Doc Borgo Molino. Si prosegue con il Rollé di faraona con verdure e le succulente Costine di agnello, con salsa Caprino, lamponi e patate, accompagnati dal Terre del Musca Tenuta San Basilio. Il pranzo si conclude con la deliziosa Mousse ai frutti di bosco, sablé alla nocciola e meringa all'anice, servita con la Colomba Del Moro lievitata naturalmente. Il tutto è accompagnato dal pregiato Prosecco Monte Sella.

Una delle sale del Ristorante Aldo Moro

Il menu è proposto a €80 a persona, mentre per i bambini tra i 4 e i 6 anni è disponibile un menu dedicato a €30.

Hotel Ristorante Aldo Moro

Via G. Marconi 27 - 35044 Montagnana PD

Tel. 0429 81351

Ristorante “La Veranda” de La Casa degli Spiriti, Costermano sul Garda VR

A pochi chilometri dal Lago di Garda, dall’alto di Costermano per la precisione e immerso in un suggestivo giardino che offre una vista impareggiabile del lago, ecco la Casa degli Spiriti, accogliente residenza di fine ‘700 restaurata con sapienza verso la fine degli anni Novanta. Qui, il ristorante Gourmet “La Veranda” è il luogo ideale per trascorrere una giornata di Pasqua all'insegna della raffinatezza e della tradizione con un prezioso menu che offre un'esperienza culinaria unica: dopo un gustoso carosello di benvenuto il pranzo prevede un carciofo alla brace con soffice al Monte Veronese, il riso Carnaroli con asparagi di Rivoli, gamberi di Sicilia e mosto di vino cotto e gli Gnocchi di patate con persico di Lago, vongole, broccoli, olive e peperoncino. A seguire il cosciotto di agnello Brogno della Lessinia al Kamado con puré di patate al limone e cipollotto arrostito. Il pranzo si conclude con un tris di dolcezza: la Pavlova alle fragole e crema inglese, la Colomba artigianale con zabaione al Moscato, e una piccola pasticceria. Il menu degustazione è proposto a 90 euro, bevande escluse.

La Veranda di Costermano

Se invece volete approfittare per il lunedì di Pasquetta, ecco la proposta del bistrot con un menu informale che saprà deliziare il palato dei suoi ospiti. Dopo i gustosi cicchetti di benvenuto si inizia con un uovo morbido nel suo nido reso ancora più gustoso dal soffice Monte Veronese e dal tartufo nero. Proseguendo, si passa al Riso Carnaroli alle erbette del Baldo con caviale di trota, una prelibatezza che unisce la freschezza del verde di primavera all’intensità delle uova di trota. La Mora romagnola alla brace, accompagnata da un'insalata di cavolo al passion fruit e melanzana al basilico, è un vero tripudio di sapori. Infine, la Lemon Tart con meringa all’italiana e curd di limoni, dolce al punto giusto, chiude in bellezza un menu informale ma di grande pregio. Il menu indicato è proposto a 60 euro.

La Casa degli Spiriti

Via Monte Baldo 28 - 37010 Costermano sul Garda VR

Tel +39 045 6200766