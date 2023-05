Nelle Marche vincono il turismo lento e la sostenibilità ambientale

Un progetto importante che affianca passato, presente e futuro delle Marche. Dall’unione della Camera di Commercio delle Marche dell’Azienda Speciale LINFA, della Regione Marche e dell’Agenzia Turismo e Internazionalizzazione Marche nasce la campagna di promozione e informazione del turismo lento e consapevole nella Regione. Il focus fa leva sulle eccellenze delle produzioni agricole e alimentari e queste sono al centro di un viaggio sensoriale fatto di musica, luci e animazioni 2D che permetteranno allo spettatore di visualizzare alcuni concetti legati alla sostenibilità alimentare.

I meravigliosi paesaggi naturali della zona di Urbino, nelle Marche

Le Marche, territorio dove vince il turismo lento

Le Marche, in questi ultimi anni sempre di più, offrono ai turisti un’esperienza fuori dal tempo, e con ritmi diametralmente opposti a quelli della città. «La parola chiave è consapevolezza. La consapevolezza di avere un territorio che ha un valore inestimabile in termini di attrattività.» Queste le parole del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che si dichiara entusiasta di un progetto così importante per il territorio regionale e tale da poter svilupparsi nel tempo.

Marche, un turismo lontano dal caos delle città 1/3 Le cascatelle del Musone, in provincia di Macerata 2/3 Le acque cristalline della zona del promontorio del Conero nelle Marche 3/3 Previous Next

L’Assessore Regionale all’Agricoltura, Andrea Antonini è dello stesso avviso: «le Marche, sono la regione della qualità e del benessere. C’è un’esigenza e una forte volontà a pretendere di voler vivere meglio in maniera sostenibile e sana». La stessa linea è seguita anche dal Presidente di Amap, Marco Rotoni che afferma: «le Marche sono una terra riconoscibile. Questo innesca un know-how per le filiere. Compito fondamentale della nostra agenzia è fare una rete di risorse umane così da creare una nostra identità ben chiara e affermata. La Competitività - continua Rotoni - è la parola chiave, ci rivolgiamo al turista ma anche al consumatore. Dobbiamo essere attrattivi così che i nostri produttori siano essi stessi manager della produttività».

Marche: borghi medievali e colori naturali da scoprire

Infatti, è proprio la vocazione al biologico e il recupero di antiche coltivazioni rurali che danno vita al giacimento produttivo della regione Marche e contribuiscono a mantenere la bellezza del paesaggio incontaminato. In questo ambiente incorniciato nelle dolci colline dai colori verdeggianti, si inseriscono come in una cartolina, quei borghi medioevali dove è possibile venire a contatto con la bellezza dell’autenticità e di un tempo che scorre lento, così da far scoprire e fidelizzare il turista alla cultura di questi luoghi che sempre di più rappresentano la motivazione di un viaggio.

La presentazione di Marche inside

«La valorizzazione economica dei produttori è di fondamentale importanza – afferma Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche- e vedere che tanti giovani hanno riscoperto il mondo dell’agroalimentare è davvero un segnale positivo. Per non parlare poi della valorizzazione del biologico. Le Marche sono tra le prime ad avere le certificazioni di biologico, questo fa parlare senza ombra di dubbio di sostenibilità».

Le Marche, una regione attenta alla sostenibilità ambientale

Sulla scia del turismo che attrae anche tanti giovani, la così detta generazione Y (1988-1998) circa il 46% ama fare esperienze culinarie e sono sempre più attenti alla sostenibilità ambientale e all’unicità dei territori. Così anche il Presidente di LINFA (agenzia speciale della Camera di Commercio delle Marche per l’Agroalimentare), Gianfranco Santi sostiene: «le Marche sono una regione green, In 30/40 km possiamo andare dal mare alla montagna e offrono un territorio con un paesaggio unico come nessuna altra regione ha. I marchigiani continuano a svolgere la loro attività – continua Santi - pensando alla sostenibilità e alla tutela del territorio. Solitamente non siamo troppo abituati a valorizzarci ed è qui che interviene la nostra agenzia Linfa, con la mission di valorizzare questi prodotti e di fare da tramite per le piccole e micro imprese per valorizzarle e farle apprezzare in Italia e nel mondo».

Al centro del turismo delle Marche una tradizione enogastronomica di alta qualità

Un modo innovativo di raccontare circolarità e i valori dell’agroalimentare marchigiano attraverso uno storytelling in grado di esaltare l’unicità delle materie prime e la tradizione del territorio.



Inside Marche

Tel. +39 3479236059