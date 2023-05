Soave, alla scoperta dei vigneti veronesi con percorsi in e-bike

Come unire bicicletta, vino e bellezze della natura? Semplice! Il 20 e 21 maggio, in occasione della tradizionale festa del vino del borgo medievale, gli enoturisti potranno godersi il paesaggio incontaminato del Soave grazie alle e-bike e a speciali percorsi tra colline e vigneti. Colline, vigneti scoscesi, filari di garganega, distese di pergola. Sullo sfondo l’austero castello medievale quasi a far da guardiano a tale patrimonio. Ecco a colpo d’occhio il paesaggio del Soave nella sua interezza: una vera icona di incontaminata bellezza, risultato del perfetto connubio tra generosità della natura e mano dell’uomo. Un comprensorio produttivo tra i più belli d’Italia che deve essere conosciuto e valorizzato senza che perda la sua integrità.

In bici nel territorio del Soave. Foto Consorzio del Soave

Alla scoperta del Soave in ebike

«Abbiamo scelto di supportare e di divulgare questa forma di enoturismo - evidenzia Sandro Gini, presidente del Consorzio del Soave - perché è assolutamente in linea con la nostra identità. Usare un mezzo “green” e amico dell’ambiente come le e-bike non solo assicura un approccio rispettoso del nostro paesaggio ma regala al turista l’emozione di essere all’interno di questo spazio incontaminato senza interferenze date dal rumore del motore o dagli scarichi delle auto. Una vera e propria esperienza immersiva».

Diventare co-protagonisti rispettosi del paesaggio e attori co-primari nel divulgarne la bellezza. Questa l’idea di fondo che ha spinto il Consorzio del Soave a supportare forme di enoturismo intelligente ed evoluto come quelle proposte da WineBikeLoop. Doppia la valenza di questa iniziativa: da un lato supportare l’enoturismo tra le aziende associate grazie a proposte accattivanti e ad itinerari originali; dall’altro favorire la divulgazione dei valori del comprensorio del Soave anche tra i meno esperti, facendo vivere loro delle esperienze immersive ad impatto zero.