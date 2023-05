Natural Yoga Destination alle Terme di Saturnia

Location ideale per lo yoga e la meditazione grazie ai suoi 120 ettari di natura attorno a una sorgente millenaria fonte di benessere e salute, Terme di Saturnia Natural Destination (Grosseto), dal 18 al 25 giugno e dal 17 al 24 settembre, ospita due nuovi Yoga Retreat con Lorenza Minola di LoYoga App e dal 15 giugno al 15 settembre, per tutta l’estate, yogi esperti in collaborazione con LoYoga App per lezioni private o in gruppo.

Lorenza Minola alle Terme di Saturnia

Terme di Saturnia, la settimana dedicata allo yoga e alla meditazione sarà guidata da Lorenza Minola

La settimana di retreat, dedicata allo yoga e alla meditazione, sarà guidata dall’esperta yogi Lorenza Minola di LoYoga App: il suo percorso, tra flow e sequenze, si fonderà sulla riconnessione di mente e corpo agli elementi naturalmente caratteristici del contesto circostante del Resort: Terra, Acqua e Aria. Terra, per ritrovare l’equilibrio dei chakra inferiori e riconnettersi all’energia femminile di Madre Terra, Acqua, per rigenerare il proprio sistema linfatico grazie alla pratica di flussi lenti e ritmici, Aria, per percepire il movimento e il cambiamento dello stato naturale della vita e della mente.

Dal 15 giugno al 15 settembre, per tutta l’estate saranno a disposizione yogi esperti in collaborazione con LoYoga App per guidare nella pratica dello yoga durante sessioni private o in gruppo. Sarà possibile prenotare in loco oppure aggiungendo le lezioni in fase di prenotazione online o contattando la spa. L’acqua di Saturnia è un vero e proprio miracolo della natura, dalle incredibili proprietà benefiche rigeneranti e curative. La temperatura dell’acqua, da 3.000 anni costantemente di 37,5°C, ricorda quella del grembo materno, per questo la sensazione di sollievo e completo abbandono è immediata, poiche´ sembra di essere immersi nell’unico posto al mondo in cui si è completamente protetti: la pancia di una mamma.

www.termedisaturnia.it