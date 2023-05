Cortina d'Ampezzo inaugura un'estate di bici, montagna e cultura

È una delle località di montagna preferite dai turisti italiani e internazionali: Cortina d'Ampezzo (Bl) inaugura la stagione estiva con una serie di novità e aperture. Le funivie aprono dal 27 maggio e consentiranno ai turisti di raggiungere le magnifiche escursioni e ferrate sulle Dolomiti. Ma non soltanto questo, perché Cortina significa anche cultura e gastronomia. Senza dimenticare le bici, per una vacanza sostenibile e all'insegna dell'avventura.

Cortina d'Ampezzo

Funivia del Lagazuoi: a Cortina tra mostre in alta quota

A inaugurare la stagione estiva di Cortina d’Ampezzo sarà la funivia del Lagazuoi. Non è soltanto la porta di accesso alle numerose escursioni che il territorio di Cortina offre, ma consente anche di raggiungere il più grande museo all’aperto della Grande Guerra e il Lagazuoi EXPO Dolomiti. È uno spazio espositivo sull’omonimo monte a 2,732 metri di altezza. Dal 27 maggio si trovano esposte due mostre: The pioneer’s passion, di Stefano Zardini, è un esperimento fotografico che racconta in chiave pop le comunità delle Alpi che agli inizi del Novecento “inventarono” il turismo di montagna. L’altra mostra è curata dai vincitori del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards 2023 ed esplora il potenziale creativo e culturale del territorio.

Lagazuoi Expo Dolomiti, mostre in alta quota

Cortina: una challenge su Instagram per la mostra di contenuti più alta d'Italia

Il Lagazuoi Expo Dolomiti ha lanciato una challenge insieme alle community del network #InstagramersItalia. È una nuova sfida che ha l’obiettivo di realizzare la mostra di contenuti Instagram più alta d’Italia e avrà come tema “La mia montagna”. Sarà un racconto delle proprie esperienze e del proprio amore per la montagna. C’è tempo per partecipare fino al 12 giugno; i migliori scatti saranno esposti nella mostra digitale “Montagna che passione” dal 24 giugno al 27 agosto. È inoltre previsto un workshop formativo per i soci master di InstagramersItalia, per comprendere al meglio tutte le funzionalità della piattaforma di condivisione foto.

Cortina Bike Park Dolomiti, la novità del 2023 per gli amanti del ciclismo

Il 2 giugno aprirà una delle più grandi novità dell’estate 2023 di Cortina d’Ampezzo. È il Cortina Bike Park Dolomiti con i suoi adrenalinici tracciati che consentiranno di muoversi lungo i sentieri che circondano il paese su due ruote. Ventidue chilometri di flow trail per mountain bike, downhill, old school e tracciati tecnici di diverse difficoltà per un totale di oltre 2,500 metri di dislivello. I percorsi sono adatti sia per i principianti che per i riders più esperti.

Cortina Bike Park Dolomiti, per avventure a due ruote

Il 10 e 11 giugno il Cortina Bike Park Dolomiti ospiterà la seconda tappa di Coppa Italia di down hill. Il divertimento a due ruote non mancherà anche per i più piccoli, che a Socrepes troveranno tre percorsi adatti a loro. Alla partenza della seggiovia è disponibile il noleggio bici e un corso per imparare a muoversi sui pedali.

I bambini dai 5 ai 10 anni potranno poi frequentare corsi dedicati con la scuola Guide di Mountain Bike di Cortina d’Ampezzo ogni lunedì e mercoledì dalle 16 alle 17.30. Per chi non avesse la propria bici, è possibile il noleggio.

Seggiovia 5 Torri e il sentiero Cima Giuly a Cortina, una storia a cielo aperto

Aprirà il 2 giugno anche la seggiovia 5 torri. È un’area di grande interesse storico, sportivo e culturale, dove il 18 giugno si festeggeranno i 140 anni del Rifugio Nuvolau, il più antico di Cortina. Sarà una giornata di festa, buon cibo e musica. L’1 luglio aprirà invece la seggiovia Fedare.

Le 5 Torri sulle Dolomiti

Il 10 giugno apriranno gli impianti di Freccia nel Cielo. Un’altra novità del 2023 è il sentiero Cima Giuly, dedicato a Giulia Ramelli, alpinista tragicamente scomparsa in una slavina lo scorso inverno. È un tracciato mozzafiato che parte da Capanna Ra Valles e consente di godere di una magnifica vista sulla conca ampezzana e sull’Antelao fino ai campi di sci di Socrepres. È un percorso adatto a tutti perché non necessita di particolari attrezzature alpinistiche.

Il 28 giugno, dalle 10 alle 15, si terrà una giornata organizzata da Cortina Destination, dedicata al turismo e al futuro della cittadina e delle montagne bellunesi. Salendo con la Freccia nel cielo, sarà possibile visitare l’osservatorio astronomico e scoprire l’enogastronomia del ristorante Col Druscie` 1778 e dal Masi Wine Bar al Druscie`.

Funivia del Faloria, attico con vista su Cortina d’Ampezzo

Il 23 giugno apriranno la funivia del Faloria e la seggiovia di Rio Gere. Consentiranno ai visitatori una full immersion nelle meraviglie naturali del Faloria e del Cristallo, dove vivere avventure più o meno impegnativa a piedi o su due ruote. la terrazza del Rifugio Faloria a 2190 metri è l’indirizzo privilegiato per farsi abbracciare dalla natura, concedendosi anche un delizioso assaggio dei sapori della tradizione.

Il 23 giugno torna anche la Lavaredo Ultra Trail, gara di corsa che in 120 chilometri passa anche nella zona della società. Abbraccerà i luoghi più iconici delle Dolomiti come le Cinque Torri e le Tre Cime di Lavaredo.

La Cortina Skyline

Per la prima volta la nuovissima cabinovia Cortina Skyline aprirà le porte nella stagione estiva. Sarà la proposta ideale per chi ama camminare, scalare o andare in bicicletta e il collegamento perfetto tra le Tofane e le 5 Torri, percorribile in circa 15 minuti, sarà operativo dal 1 luglio. In questo modo sarà possibile lasciare l’auto a casa e muoversi comodamente e attenti all’ambiente sulle due ruote per raggiungere il Passo Falzarego dalle Tofane, e viceversa. I biglietti per le singole corse possono essere acquistati alla cassa automatica Ticket Kiosk alla partenza della cabinovia a Son dei Prade.

La funivia Lagazuoi

I biglietti per scoprire Cortina d’Ampezzo

Sono occasioni da non farsi scappare. Il Cortina Vertical Pass è il biglietto da 1, 3, 5, o 7 giorni da usare per tutta l'estate fino ad esaurimento dei giorni acquistati. Assicura una grande flessibilità e la possibilità di scegliere la propria avventura giornaliera in libertà, a piedi per oltre 400 km di sentieri, di corsa lungo i tanti trail, oppure a mani nude sulle crode, lungo le ferrate e nelle tante palestre di arrampicata open air.

Poi c’è il Cortina Bike Pass con cui si può salire sugli impianti con la bici e poi scendere lungo tracciati adrenalinici. È inoltre disponibile un Pass stagionale valido fino a fine stagione estiva 2023 e persino un pass dedicato al Cortina Bike Park Dolomiti. I biglietti possono essere acquistati presso le casse degli impianti, alle case automatiche, o sul sito.