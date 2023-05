Trenino dei castelli, un tour fra la storia e il gusto del Trentino

Il Trentino non è soltanto la regione delle Alpi, delle escursioni e delle arrampicate sulle magnifiche Dolomiti. Viaggiare in queste zone significa anche ammirare la bellezza di antichi e maestosi castelli, da scoprire lentamente sopra a bordo di un treno. Un’esperienza unica, da non perdersi, che fonde il piacere della scoperta a quella del gusto di una gastronomia d’eccellenza, senza dimenticare la sostenibilità. Il “Trenino dei castelli” ricomincia il suo viaggio: per quattro mesi porterà i turisti a conoscere quattro manieri storici della Val di Sole della Val di Non. Castello di San Michele, Castel Caldes, Castel Valer e Castel Thun sono le tappe di questo itinerario unico.

Trenino dei castelli, in viaggio lungo il Trentino a bordo di un treno

Non mancherà, alla fine di ogni giornata, un momento per godere dell’enogastronomia eccellente di questo territorio. L’iniziativa è organizzata da Apt Trento con la Provincia di Trento, Trentino Marketing, Apt Val di Non e Apt Val di Sole, in collaborazione con la Strada della mela e dei sapori delle Valli di Non e Sole, la Rete Castelli del Trentino, il Castello del Buonconsiglio, Trentino Trasporti e l’Associazione San Vigilio.

I giorni di Trenino dei castelli, alla scoperta del Trentino in treno

Nel viaggio verso i castelli del Trentino i turisti saranno accompagnati da guide esperte che racconteranno l’origine e la storia di ogni struttura. Non mancheranno descrizioni dei loro elementi architettonici e artistici. L’iniziativa si terrà nei sabati di questi mesi:

Maggio : sabato 6, 13, 20 e 27

: sabato 6, 13, 20 e 27 Giugno : sabato 3, 10, 17 e 24

: sabato 3, 10, 17 e 24 Luglio : sabato 1, 8, 15, 22 e 29

: sabato 1, 8, 15, 22 e 29 Agosto : sabato 5, 12, 19 e 26

: sabato 5, 12, 19 e 26 Settembre: sabato 2 e 9

Un totale di 19 appuntamenti con un programma standard per scoprire storia e enogastronomia del Trentino. Ecco l’itinerario di Trenino dei castelli.

Trenino dei castelli in Trentino: il castello San Michele di Ossana

La partenza è dal capoluogo di regione, Trento. A bordo di un treno della linea ferroviaria Trento-Malè, sopra carrozze dedicate, si risalirà lungo i pendii della Valle del Noce. Il treno giungerà così alla stazione di Mezzana, dove un pullman porterà al primo edificio storico, il Castello San Michele di Ossana, intitolato al santo da cui prende il nome. È famoso per il suo possente mastio, cioè il torrione, alto ben 25 metri, l’elemento architettonico meglio conservato e più caratteristico. Gli storici hanno stimato risalga all’epoca dei longobardi, ma le prime notizie certe del castello si hanno dal 1191. Da non perdere, nel periodo invernale, la rassegna dei presepi di Ossana.

La prima tappa di Trenino dei castelli è il castello San Michele di Ossana

Trenino dei castelli in Trentino: Castel Caldes

Dopo la visita al castello San Michele di Ossana, il viaggio prosegue per il vicino Castel Caldes, affacciato sul torrente Noce. È un maniero in stile gotico frutto dell’incontro fra le culture venete, lombarde e tedesche. Il primo nucleo della struttura, la torre a cinque piani che fungeva da residenza, fu realizzato tra il 1230 e il 1235. Gli interventi di restauro e di recupero di Castel Caldes ha portato alla sistemazione di diverse aree esterne e interne. Poco lontano c’è anche una piccola chiesetta di fine Cinquecento, dedicata alla Vergine Maria.

Castel Caldes, maniero gotico, seconda tappa di Trenino dei castelli



Dopo la visita a Castel Caldes, Trenino dei Castelli lascia le montagne della Val di Sole e si sposta in Val di Non.

Trenino dei castelli in Trentino: Castel Valer

A bordo del treno, i visitatori giungeranno al terzo castello, Castel Valer. È un’elegante residenza privata riconoscibile dalla torre poligonale, la più alta di tutta la provincia con i suoi 40 metri di altezza circa. Il castello è immerso nei magnifici meleti ed entrare al suo interno significa fare un vero e proprio viaggio nel tempo, fondendo passato e presente della famiglia che ci abita, gli Spaur.

Castel Valer presenta un'inconfondibile torre poligonale

Trenino dei castelli in Trentino: Castel Thun

Tra i meleti della val di Non, Trenino dei castelli giungerà infine alla sua ultima tappa, Castel Thun. All’interno sarà possibile ammirare i magnifici arredamenti originali del XVI secolo, un’occasione da non perdere per gli appassionati di storia e non solo in un perfetto stato di conservazione.

Castel Thun è l'ultima tappa di Trenino dei Castelli

Non solo storia: scopri la gastronomia del Trentino a bordo di un treno

Non soltanto la magnifica storia del Trentino e dei suoi castelli: Tra una visita e l’altra ci sarà spazio per scoprire l’enogastronomia d’eccellenza di questa regione. I turisti potranno così fare una salutare colazione proposta da Melinda e SOSI Trento, un pranzo con prodotti locali al ristorante Giardino di Cles accompagnato dai vini selezionati dalla Cantina Rotari, e infine una merenda da godersi nel suggestivo contesto di un antico maniero. «È un evento che valorizza le molte peculiarità del territorio: artistiche, naturali, culturali e gastronomiche. Il costante aumento del numero degli appuntamenti, che quest’anno ha toccato la cifra record di 19, riflette il gradimento del pubblico, che oggi non si accontenta più delle tradizionali visite, cercando invece esperienze trasversali e stimolanti. Il “Trenino dei Castelli” asseconda appieno questa tendenza», ha sottolineato Matteo Agnolin, direttore di Apt, Trento.

Per informazioni:

Trenino dei Castelli

Tel. 0461 216000