Palazzo Giovanelli, eleganza e stile sul Canal Grande

Un palazzo cinquecentesco elegante e romantico affacciato sul Canal Grande è stato trasformato in hotel di classe con atmosfere sognanti, arredi preziosi e servizi impeccabili. Con la facciata orgogliosamente disposta sull’acqua a fianco di Ca’ Pesaro, il museo di Arte Moderna di Venezia, e con ingresso nascosto in una piccola calle vicino alla fermata di vaporetto di San Stae, Palazzo Giovanelli è uno degli hotel prestigio di categoria quattro stelle super. Situato nel cuore del sestiere di Santa Croce, questo splendido palazzo originario del Cinquecento, ma con stile e aplomb Settecentesco offre ai suoi ospiti l'esperienza indimenticabile di dormire affacciati sul traffico di motoscafi, vaporetti e gondole sul Canal Grande.

Palazzo Giovanelli è stato restaurato con grande attenzione al dettaglio per essere trasformato in albergo, mantenendo intatta la sua architettura originale e valorizzando gli elementi frutto di una lunga storia che hanno visto alloggiare nelle fastose sale del piano nobile il doge Foscarini, un re di Danimarca, il giovane Mozart e da ultimo la famiglia Benetton che vi abitava. Ceduto nel 2006 agli imprenditori trevigiani che ne hanno realizzato un albergo di charme, ha cominciato ad accogliere i suoi ospiti nel 2010: tra questi la clientela americana ha sempre registrato percentuali importanti.

Palazzo Giovanelli a Venezia

Tutta l'eleganza veneziana a Palazzo Giovanelli

L’elegante architettura, ricca di marmi policromi e grandi lampadari di Murano, e i sontuosi interni di Palazzo Giovanelli, arricchiti da affreschi e decorazioni dell’epoca, invitano a rivivere e riassaporare i fasti della storia veneziana con tutti gli agi della tecnologia moderna. Tranquillità e privacy sono assolute nelle 36 camere e suite raffinate e accoglienti alloggiate su quattro piani, tutte arredate con gusto e dotate di connessione internet wi-fi gratuita, aria condizionata, TV satellitare e minibar, alcune con vista panoramica sul Canal Grande, altre sul grazioso e riservato giardino retrostante. Il risultato è un connubio tra tradizione e modernità, che si riflette sia nelle camere eleganti e confortevoli che nei servizi di alta qualità offerti dall'hotel grazie a uno staff attento e premuroso, sempre a disposizione degli ospiti per soddisfare ogni desiderio e garantire un soggiorno indimenticabile: reception 24h/24, transfer privati, American bar sempre disponibile, servizio in camera, sala per riunioni di piccoli gruppi o board meeting, organizzazione di tour a Murano o di concerti privati di musica mozartiana. La colazione non è a buffet, ma servita a tavola con piatti preparati al momento dal personale guidato dal maître Giuliano Giro.

Una delle camere di Palazzo Giovanelli 1/4 Le sale interne di Palazzo Giovanelli 2/4 L'ingresso di Palazzo Giovanelli 3/4 Gli interni di Palazzo Giovanelli 4/4 Previous Next

Per il direttore Nicolino Grigio lavorare in hotel è come montare su un palcoscenico in cui non c’è possibilità di replica; ogni giorno ci si trova davanti a un pubblico diverso con le sue aspettative e le sue richieste: si è unito a questa impresa dopo la pandemia portando un’esperienza lunga e diversificata e condividendo con la proprietà il progetto di far salire ancora il livello dell’albergo, puntando a un arredo delle camere in stile veneziano classico, all’apertura di una ristorazione bistrot-champagne a piano terra tra i divanetti della lounge e all’organizzazione di piccoli eventi di richiamo per gli ospiti e per la cittadinanza.

Palazzo Giovanelli

Campo San Stae 2070 - 30135 Venezia

Tel 041 5256040