Panorami e sapori delle Tre Cime tra malghe, rifugi e bivacchi

La montagna, i suoi panorami, i suoi angoli magici, ma anche una proposta gastronomica genuina e tradizionale, che sa incuriosire e soddisfare. Parliamo del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti in Veneto. Le Dolomiti Bellunesi infatti custodiscono ricette e tradizioni culinarie che si tramandano da generazioni, che si servono di ingredienti del posto e rispettano la naturale stagionalità dei prodotti. In montagna, l’esperienza gastronomica per eccellenza si vive in malghe e rifugi. Qui infatti, la fatica della salita è ripagata da un panorama spettacolare e una cucina autentica e genuina. Mentre gli escursionisti esperti che percorrono il famoso Marmarole Runde possono appoggiarsi ai bivacchi. Qui la cucina è fai da te, ma l’esperienza lascia senza parole!

Le Tre Cime (foto Nicola Bombassei)

Tra le malghe delle Tre Cime

La conoscenza di un luogo passa anche attraverso la sua cucina tradizionale e quando si parla di montagna uno dei posti migliori per assaggiare i piatti tipici è proprio la malga. Immersa nel verde tra pascoli e boschi, utilizza per lo più ingredienti del posto, oltre che prodotti di propria produzione, garantendo genuinità e sapori inconfondibili.

È il caso anche di due realtà che si trovano nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti: Malga Maraia e Malga Popena, entrambe gestite dalla Cooperativa Agricola Auronzo.

Oltre alla gestione, condividono l’atmosfera familiare, accogliente e soprattutto lo stile: un connubio fra tradizione e modernità che nasce dall’utilizzo di materiali di recupero armoniosamente affiancati a materiali contemporanei.

Circondata dai pascoli, ai piedi dei Cadini di Misurina, Malga Maraia regala un meraviglioso panorama sulle Marmarole. Qui si assapora un’ottima cucina, genuina e tradizionale, a base di prodotti locali: dai taglieri di salumi e formaggi alle grigliate di carne, fino ai dolci. I prati tutt’intorno, con collinette e rivoli che le attraversano, invitano a passeggiate distensive e a pedalate nella natura approfittando dei numerosi percorsi a disposizione, ben segnalati.

Malga Maraia (foto Nicola Bombassei)

Malga Maraia | 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 329 673 9687

Lungo la strada che porta alle Tre Cime di Lavaredo e Monte Piana si trova invece Malga Popena. Il luogo ideale per dedicarsi una sosta golosa, assaggiare la cucina tipica del posto e magari acquistare i prodotti di malga: salumi, formaggi, confetture, miele, tisane. Molto apprezzata anche dalle famiglie, i bambini qui trovano tanti animali da fattoria tra cui: maiali, conigli, oche, asini e capre. Un’esperienza che rimarrà nel cuore dei piccini.

Malga Popena | Strada Provinciale 49 di Misurina - 32041 Misurina BL | Tel 328 067 2579

Gusti della tradizione tra Auronzo e Lavaredo

Sono due i rifugi del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti che sorgono proprio sulle famose vette, simbolo delle montagne bellunesi. A 2.330 metri di altitudine sorge il Rifugio Auronzo, che risale addirittura ai primi del 900. È raggiungibile a piedi o in auto grazie a una strada panoramica che permette di pregustare il paesaggio dominato dalle tre guglie. È tappa ideale per gli escursionisti che, dopo essersi rifocillati, ripartono per una nuova camminata il giorno successivo, seguendo l’Alta Via n. 4 di Grohmann o le altre numerose escursioni presenti. Ma è anche una sosta apprezzata per chi vuole dedicarsi un’esperienza culinaria genuina, salendo comodamente in auto senza fatica. Il rifugio ha sottoscritto infatti la Carta di Assicurazione della Qualità che rappresenta l’impegno nel preparare piatti della cucina tipica cadorina e bellunese, utilizzando il più possibile prodotti delle aziende agricole, allevamenti e caseifici locali, secondo stagionalità e tradizione. Per una pausa piena di gusto consigliamo un panino caldo con salsiccia e formaggio.

Rifugio Auronzo | Localita' Forcella Longeres - 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 0435 39002

Dal Rifugio Auronzo, camminando per 20 minuti circa, si raggiunge il vicino Rifugio Lavaredo, a 2.344 metri s.l.m. Chi fa l’anello intorno alle Tre Cime li passa entrambi, godendosi il panorama su questo spettacolo della natura da angolazioni diverse. Il Rifugio Lavaredo fu costruito nel 1954 dalla guida Francesco Mazzetta e oggi è un ottimo punto di partenza per arrampicate ed escursioni. Must della cucina: il gulash.

Rifugio Lavaredo | 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 349 602 8675

I tre rifugi dei Cadini di Misurina

Poco più di 10 km uniscono i 3 rifugi che sorgono nella catena montuosa dei Cadini di Misurina, che sovrasta il Lago di Misurina. Famosi per le guglie appuntite, raggiungono i 2.839 metri di altitudine. Proseguendo l’Alta Via n. 4 di Grohmann, dal Rifugio Auronzo si raggiunge per primo il Rifugio Fratelli Fonda Savio, a 2.360 metri s.l.m. Gestito dalla famiglia Pörnbacher, è intitolato ai tre fratelli Piero, Paolo e Sergio, morti durante la Seconda Guerra Mondiale, figli del partigiano Antonio Fonda-Savio e di Letizia Svevo, figlia del famoso scrittore Italo Svevo. È meta di riferimento per corsi d’introduzione di roccia a cura del Summit-Club e della scuola di alpinismo ÖAV, oltre che per la sua gastronomia.

Rifugio Fratelli Fonda Savio | Località Passo dei Tocci - 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 0435 39036

A 2.106 metri s.l.m. si incontra il Rifugio Col De Varda, raggiungibile anche con la seggiovia. La terrazza panoramica dà sul lago di Misurina e regala uno stupendo panorama che spazia dalle Marmarole al Sorapiss, dalla Marmolada alle Tofane, dal Cristallo fino alla Torre dei Scarperi. Un piatto da provare: gnocchi di patate ripieni di speck e rucola serviti con formaggio fuso.

Rifugio Col De Varda | 32041 Misurina BL | Tel 0435 39041

Eccezionale vista sulle cime dolomitiche anche dal Rifugio Città di Carpi a 2.110 metri s.l.m., gestito dalla famiglia Molin. Viene scelto anche per le numerose attività tecnico sportive che qui si possono praticare, oltre all’escursionismo naturalmente, dall’arrampicata all’alpinismo, dalle vie ferrate allo scialpinismo in inverno. E ancora speleologia e corsi su topografia e orientamento. Patate alla cadorina preparate con cipolla rossa e speck croccante.

Rifugio Città di Carpi | Localita' Forcella Maraia - 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 0435 39139

Natura e panorama ai Cadini (foto Nicola Bombassei)

Piana e Popera: a ogni monte il suo rifugio

Il territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti è fortemente legato anche ai tragici eventi della Prima Guerra Mondiale combattuta in questi luoghi. È il caso del Monte Piana, un museo a cielo aperto con trincee e appostamenti, dove sorge anche il Rifugio Bosi, a 2.205 metri di altitudine, dedicato appunto al Maggiore Angelo Bosi comandante della 3 armata. Il piatto da non perdere qui è la zuppa di farro.

Rifugio Bosi | Via Monte Piana 32 - 32041, Misurina BL | Tel 0435 39034

È uno dei pochi raggiungibili solo a piedi: è il Rifugio Carducci, i cui rifornimenti arrivano direttamente in elicottero e a spalla! La posizione però è senza dubbio spettacolare: sulla Croda dei Toni sul Monte Popera, a un’altitudine di 2.297 metri, ci si gode il panorama sulle Dolomiti Bellunesi e si parte per escursioni e ferrate, tra cui Roghel, Cengia Gabriella e Croda dei Toni. Da non perdere: canederli di ortica ripieni di gorgonzola serviti con crema di formaggi e noci.

Rifugio Carducci | Alta Val Giralba - 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 0435 400485

Auronzo, Lozzo e Vigo di Cadore: i rifugi da non perdere

Proseguiamo la nostra carrellata di panorami e sapori spostandoci verso Auronzo, Lozzo e Vigo di Cadore. Sul gruppo delle Marmarole, a 1.585 metri s.l.m. si trova il Rifugio Monte Agudo, raggiungibile anche in seggiovia. Il panorama dà sulla Val d’Ansiei e Auronzo. La cucina casalinga permette di degustare, tra gli altri, le tagliatelle con sugo di porcini, galletti e salsiccia.

Rifugio Monte Agudo | Località Monte Agudo - 32041 Auronzo di Cadore BL | Tel 347 555 0351

Verso Lozzo di Cadore, nel Pian de Buoi a 1.969 metri d’altitudine, si trova il Rifugio Ciareido che domina dalla Croda Paradiso i pascoli dell’altipiano. Nelle vicinanze numerose vie attrezzate per arrampicate di ogni grado di difficoltà, ideali anche per corsi roccia. Must della gastronomia: torta Ciareido con cioccolato fuso, magari accompagnata da una grappa artigianale.

Rifugio Ciareido | Localita' Pian Dei Buoi 1 - 32040 Lozzo di Cadore BL | Tel 0435 76276

Verso Vigo di Cadore troviamo infine il Rifugio G. Fabbro a 1.783 metri s.l.m., in posizione panoramica sull’Altopiano di Razzo. È il posto ideale per provare un grande classico: il tagliere di salumi e formaggi, abbinato a una specialità del posto, il frico. Si tratta di un tortino a base di patate, formaggio e cipolla assolutamente da provare.

Rifugio Fabbro | Loc. Sella Ciampigotto - 32040 Vigo di Cadore BL | Tel 340 226 6121

Natura e gastronomia nei rifugi delle Tre Cime (foto Nicola Bombassei)

Marmarole Runde: l'esperienza dei bivacchi

Un giaciglio per riposare, un tavolo con le panche, una stufa per accendere un fuoco e qualcosa da mangiare che altri escursionisti hanno lasciato nei passaggi precedenti. Fuori: solo natura, un panorama solitamente d’incanto. Si presentano così i bivacchi, luoghi incustoditi sempre aperti, che offrono un rifugio temporaneo lungo il percorso. Niente gastronomia dunque, ma c’è sicuramente qualcosa di magico nel trascorrere la notte in questi luoghi solitari, ospiti della natura.

Sono due in particolare quelli che si incontrano nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti: il Bivacco Fanton e il Bivacco Tiziano- Toso. Entrambi danno conforto, insieme ad altri numerosi rifugi, agli escursionisti che intraprendono il Marmarole Runde, percorso ad anello che gira attorno al gruppo montano delle Marmarole appunto. Oltre 40 km da percorrere in 3-5 giorni per godersi queste aspre e selvagge montagne che hanno ispirato il pittore Tiziano.

A Forcella Marmarole a quota 2.667 metri si trova il nuovo Bivacco Fanton, inaugurato nel 2021. Adagiato sul crinale, dall’architettura originale, offre un balcone panoramico su Auronzo di Cadore. In località Col de Val Longa, invece, a 2.246 metri s.l.m. si trova il Bivacco Tiziano - Toso. Mette a disposizione 8 posti letto, più 9 aggiuntivi su richiesta.