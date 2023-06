In Austria lungo il Grand Tour dei laghi di Carinzia tra castelli e vigneti

Gli amanti della bicicletta troveranno nella Carinzia la meta ideale. Siamo nel sud dell’Austria, in un luogo paradisiaco tra vette alpine, laghi, piccoli paesini, vigneti ed edifici medievali come il castello di Hochostwerwitz. In Carinzia il sole è una garanzia e il clima favorevole la rende un luogo in cui passare vacanze estive indimenticabili. Il modo migliore per godersi il panorama è sicuramente la bicicletta: moltissimi percorsi e strutture ricettive adatte ai ciclisti favoriscono il cicloturismo. L’iniziativa Carinzia rent e-bike ha messo a disposizione 60 stazioni di noleggio, con oltre 1.000 biciclette e stazioni di ricariche. Tra i tanti itinerari spicca il Gran Tour dei Laghi, che esplora la Carinzia e i suoi caldi specchi d’acqua balneabili.

Il Grand tour dei laghi di Carinzia, in Austria

In Austria il Grand tour dei laghi di Carinzia è un’esperienza indimenticabile per i ciclisti

Il Grand tour dei laghi della Carinzia si snoda in un doppio anello, occidentale e orientale, percorribili separatamente. Suddiviso in otto tappe, dalla durata tra i 6 e gli 8 giorni, percorre in 420 chilometri 20 laghi della Carinzia tra panorami mozzafiato. E poi, dopo la fatica, un rinfrescante tuffo nelle acque calde per il meritato riposo o un giro in battello. Per l’estate 2023 il tour è stato ampliato e ora include un percorso nella Carinzia centrale tra vigneti e castelli.

Lungo il percorso di 420 chilometri tra i laghi della Carinzia non mancano i punti di interesse in cui fare delle soste. Dal villaggio di erbe di Irschen, la grotta di stalattiti di Obir, la Foresta Avventura sul lago di Koplein, il Museo Gailtaler Schlodd Moderndorf, la Steinhaus Domenig sul lago di Ossiacher See. E poi le terrazze sul lago, le piattaforme panoramiche per vedere i laghi dall’alto tra cui quella in legno più alta del mondo, il Pyramidenkogel.

Il punto di partenza ideale per questo tour è la città di Drava Villach e il suo magnifico centro storico. Da qui si passa poi per i sentieri che si affacciano sul lago Ossiacher See e sul Millstätter. Passando per le Alpi della Gailtail, si raggiunge il Weeissensee, simile a un fiordo e, passando per il Parco Naturale del Dobratsch, si torna al punto di partenza di Villach. L’anello orientale inizia invece da un’escursione al Faaker See, proseguendo lungo la pista ciclabile a 5 stelle della Drava fino al Klopeiner See, il lago balneabile più caldo dell’Austria.

Il Pyramidenkogel, piattaforma panoramica in legno più alta del mondo

La nuova tappa del Grand tour dei laghi in Carinzia centrale

La novità del 2023 è l’ampliamento del tour, che ora passando anche per la Carinzia centrale. Passando davanti alla cattedrale Maria Saal, dove si trova la campana più grande del territorio, si passa per lo storico castello di Taggenburnn. Tappe da non perdersi sono anche l’imponente castello di Hochosterwitz, le rovine di Liebenfels e la torre di avvistamento medievale più alta della zona.

Per chi ama i lunghi percorsi in bicicletta, i panorami alpini e la cultura, il Grand Tour dei laghi della Carinzia è la proposta ideale. Non manca anche la buona cucina: lungo il percorso sono numerose le locande tradizionali, stazioni di ristoro e ristoranti dove i ciclisti possono godersi momenti felici prima di ripartire in sella alla propria bicicletta.