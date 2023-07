Esperienze mozzafiato in Veneto: Tre Cime Dolomiti, il tesoro nascosto

Lentamente, in modo sostenibile e con consapevolezza. Lo slow tourism si adatta alla meravigliosa montagna ed è il concetto principale del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti nel Veneto. In questa regione, nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, la vacanza si trasforma in un'autentica esperienza di relax che nasce da paesaggi ancora incontaminati, dove la natura stessa diventa la vera protagonista. Non si tratta della montagna delle grandi catene alberghiere, delle piste affollate o dei numeri impressionanti. Questo è il territorio delle Tre Cime di Lavaredo, di Auronzo e Misurina, un autentico paradiso naturale dove è possibile ritrovare se stessi e trovare il ritmo giusto, gustando l'accoglienza e la genuinità che lo caratterizzano. È il luogo ideale per una vacanza rigenerante.

Tre Cime di Lavaredo, di Auronzo e Misurina

Tra maestosità e unicità: il fascino senza tempo delle Tre Cime di Lavaredo

A volte ci capita di non riconoscere una vetta, anche se l'abbiamo già vista molte volte. Basta un semplice cambiamento di prospettiva e la montagna svela un profilo diverso, modificando forme, colori e contorni. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle famose Tre Cime di Lavaredo, il simbolo indiscusso di questo territorio spettacolare. Non a caso, queste cime sono citate nel nome e nel logo del Consorzio Turistico. Se si osservano le Tre Cime da Auronzo, si mostra il loro versante Sud, mentre da Misurina, il lato Sud-Ovest le fa sembrare stranamente prive della Cima Piccola. Tuttavia, è lungo il sentiero che porta dal Rifugio Auronzo (2.333 m) alla Forcella Lavaredo (2.454 m) che le Tre Cime appaiono in tutto il loro splendore: la Cima Piccola (2.857 m), la Cima Grande (2.999 m) e la Cima Ovest (2.973 m). Ma il Consorzio Turistico non comprende solo le Tre Cime. Esso abbraccia alcuni dei gruppi montuosi più celebri delle Alpi, come i Cadini di Misurina, il Sorapìss e il Monte Cristallo, le Marmarole, la Croda dei Toni e il Popera.

Le Tre Cime appaiono in tutto il loro splendore: la Cima Piccola, la Cima Grande e la Cima Ovest (Foto Credit: Nicola Bombassei)

Ci troviamo nelle Dolomiti Settentrionali, che con i loro 78.767 ettari costituiscono l'area più estesa delle Dolomiti. Nel 2009, le Dolomiti sono state dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco per i loro “paesaggi montani unici al mondo e di eccezionale bellezza naturale”. La motivazione dell'Unesco sottolinea che le cime delle Dolomiti sono “spettacolarmente verticali e pallide, con una varietà di forme scultoree che è straordinaria nel contesto mondiale”. Queste montagne rivestono anche un'importanza internazionale per le scienze della Terra grazie alla loro eccezionale geologia, ricca di formazioni carbonatiche. Ad esempio, proprio ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, è possibile ammirare un affascinante affioramento del Triassico, che mostra l'impronta di un dinosauro incisa su una roccia. Le Tre Cime di Lavaredo rimangono quindi un simbolo di grande importanza e bellezza all'interno delle Dolomiti, affascinando visitatori provenienti da tutto il mondo con la loro maestosità e unicità paesaggistica.

Esperienze autentiche tra i paesaggi delle Dolomiti: borghi storici e panorami mozzafiato

Il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti abbraccia non solo le famose Tre Cime di Lavaredo, ma anche i suggestivi abitati di Auronzo di Cadore, Misurina, Vigo di Cadore e Lozzo di Cadore. Queste località montane sono state ampiamente apprezzate nel corso degli anni proprio perché sono riuscite a preservare la loro ricchezza naturale. I centri di queste località sembrano ancora oggi offrire ospitalità alla natura, che è il vero protagonista di questi luoghi e viene rispettata e protetta come un tesoro prezioso. Nella parte più settentrionale del Veneto si trova Auronzo di Cadore, situata a circa 900 metri di altitudine lungo la sponda sinistra del Lago di Santa Caterina. Con la sua posizione ideale, piacevoli passeggiate all'ombra degli abeti lungo le sponde del lago e una pista ciclabile che si estende per circa 8 chilometri attraverso la valle, Auronzo è una meta perfetta per una vacanza all'insegna del relax e delle attività all'aria aperta a stretto contatto con la natura.

Misurina, considerata la “Perla delle Dolomiti”, è una frazione del Comune di Auronzo

Misurina, considerata la “Perla delle Dolomiti”, è una frazione del Comune di Auronzo. Caratterizzata da un microclima particolare che regala aria pura e benefica, Misurina offre un paesaggio magico con le sue cime dolomitiche che si riflettono nel suo lago, situato a 1756 metri di altitudine. A pochi passi da Misurina, verso nord e raggiungibile anche con un servizio navetta, si trova il Monte Piana, un autentico “museo all'aperto” che testimonia gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Nell'Oltrepiave cadorino si trova Vigo di Cadore, che comprende cinque affascinanti borghi: Vigo, Laggio, Pelos, Piniè e Treponti. Queste località caratterizzano il territorio con itinerari storici, culturali e naturalistici. Tesori artistici come la Chiesa Pievanale di San Martino e la Cappella di Sant'Orsola con i suoi affreschi sono da non perdere

Auronzo è una meta perfetta per una vacanza all'insegna del relax e delle attività all'aria aperta

Fortificazioni, gallerie e postazioni risalenti alla Prima Guerra Mondiale sono visibili sul Col Ciampon e sul Monte Tudaio. Imperdibile anche una visita all'Altipiano di Casera Razzo, situato a 1800 metri di altitudine e offrente una vista panoramica eccezionale. E infine, c'è il suggestivo “paese dei mulini”, Lozzo di Cadore, ai piedi delle imponenti Marmarole. Lungo il paese scorre il Rio Rin, un torrente che da sempre è stato il fulcro vitale della comunità. Lungo il percorso della “Roggia dei Mulini” sono ancora visibili gli antichi opifici utilizzati un tempo come mulini, fucine e segherie.

Trekking, bicicletta, canoa e un'esplosione di divertimento

Escursioni, ciclismo, canottaggio e un'infinità di divertimento vi aspettano. Qual è il momento migliore per una meravigliosa vacanza nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti? Ogni stagione ha le sue peculiarità e offre un'affascinante prospettiva sul paesaggio sempre mutevole delle Dolomiti, offrendo una vasta gamma di attività ed eventi originali. Durante la bella stagione, la Valle Ansiei offre oltre 200 chilometri di sentieri e percorsi escursionistici. Sia che si voglia fare una passeggiata rilassante, affrontare un percorso impegnativo, scalare vie ferrate o attraversare strade forestali e sentieri di alta quota, c'è un'ampia scelta se si è appassionati di trekking. Se si preferiscono le due ruote, ci sono numerose piste per bici da corsa e mountain bike, insieme a centri di noleggio e strutture specializzate per accogliere gli sportivi. Consigliamo di provare la pista ciclabile Auronzo-Misurina, che si estende per oltre 30 km e collega le due località. Inoltre, il territorio è stato una tappa delle Dolomiti nel Giro d'Italia 2023.

Se si preferiscono le due ruote, ci sono numerose piste per bici da corsa e mountain bike

Tra le attrazioni imperdibili c'è la Riserva Naturale Orientata di Somadida, un'area protetta di 1.676 ettari, arricchita da un centro visitatori, un museo naturalistico e una Biblioteca del Bosco. La fama di questa località è dovuta al Lago di Auronzo, che offre fantastiche opportunità per praticare canoa, kayak e dragon boat. Sono disponibili corsi per bambini e adulti per imparare queste specialità. Ma c'è ancora di più! Ci si può dedicare all'arrampicata, al tennis, alla pesca e al minigolf. Il divertimento non manca per grandi e piccini, con attrazioni come il Fun Bob, una rotaia di 3 km con 500 metri di dislivello che ti permette di raggiungere i 45 km/h, e il Tre Cime Adventure Park, che offre ben cinque percorsi aerei che si sviluppano fino a 14 metri di altezza dal suolo.

Gnocchi e formaggi: un'autentica delizia culinaria

Natura, cultura, storia, attività, eventi. Ma c'è un elemento imprescindibile per viaggiatori e vacanzieri: la gastronomia. Se vogliamo veramente conoscere un luogo, dobbiamo scoprire i piatti tipici che lo caratterizzano. Nel territorio del Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti, troverete un vero e proprio caleidoscopio di sapori da esplorare. La cucina locale è ricca di ricette tradizionali, tra cui spiccano i celebri Gnocchi all'Auronzana. Questi deliziosi gnocchi di patate sono conditi con burro fuso e ricotta affumicata, una combinazione irresistibile. Ma la tradizione culinaria di quest'area è rappresentata anche dai formaggi.

Gnocchi all'Auronzana

Ogni formaggio racchiude in sé storie, aneddoti e metodi di produzione unici, grazie all'impegno e alla passione dei maestri casari. Ci sono numerosi luoghi dove potrete assaporare queste prelibatezze, dai ristoranti agli agriturismi, fino alle malghe e ai rifugi in quota, che offrono esperienze culinarie straordinarie con una vista mozzafiato.