Giro del mondo in 10 cocktail: il gusto delle spiagge più belle nel bicchiere

L'estate è appena arrivata, portando con sé un grande desiderio di vacanza. Trenta milioni di italiani si preparano a partire, e la meta preferita rimane il mare, scelta dal 24% degli italiani, seguita dalle città d'arte (16%), la montagna (11%) e i piccoli borghi (9%). Il mare evoca la vivacità della movida, la voglia di festeggiare, magari con un cocktail in mano mentre si balla in una festa in spiaggia o semplicemente godendo di un momento di relax di fronte al tramonto. L'arte della mixology non conosce pause, anzi, durante l'estate si mette al servizio dei turisti per rendere le vacanze ancora più straordinarie. Ecco perché i drinksetter di Anthology, uno spin-off di Mavolo Beverages, azienda specializzata nella distribuzione di bevande, liquori e distillati, hanno selezionato dieci splendide destinazioni turistiche abbinandole a altrettanti cocktail in grado di rappresentare al meglio il territorio. Queste sono idee di viaggio e degustazione eccellenti, poiché ogni cocktail proposto racchiude un po' della cultura del luogo e dell'immaginario ad esso associato, il tutto mescolato con impertinenza e creatività.

Il mare evoca la vivacità della movida, la voglia di festeggiare, magari con un cocktail in mano

Le spiagge più belle del mondo ispirano i cocktail protagonisti dell’estate: ecco le ricette

Cancun e il Bloody Maria

Un viaggio che parte dal Messico, patria del tequila. A Cancun, nella penisola dello Yucatan, si è immersi nei colori impossibili dei Caraibi e il cocktail giusto è Bloody Maria variazione con tequila, più arguta e stuzzicante del bloody Mary.

Bloody Maria

60 ml di Tequila Don Ramón Punta Diamante Plata

15 ml di succo di limone

20 ml di succo di pomodoro

Poche gocce di tabasco

Cetriolo e sedano

Panama e il Berry Nutty Conundrum

Spostandosi un po’ più a sud si arriva a Panama famosa per il suo maestoso Canale. Celebrata dai Van Halen con l’omonima canzone e da Pierce Brosnan protagonista de “Il sarto di Panama”, qui sarà perfetto il Berry Nutty Conundrum, tropicale e misterioso.

Berry Nutty Conundrum

60 ml di Auténtico Nativo Overproof

30 ml di sciroppo Bacanha al Pistacchio

15 ml di liquore UìYuzu

7 ml di Chambord

7 ml di succo di arancia rossa pestato con 4 lamponi

5 gocce di Angostura Bitter

Guadalupa e il Navy Grog

Si salpa attraverso il Mar dei Caraibi si attracca nell’arcipelago di Guadalupa, una riserva naturale dominata dai suoi due vulcani. Trovare l’ombra non è semplice, più facile gustare un Navy Grog, cocktail benedetto dal rum Damoiseau V.O. e dalla saggezza dell’angostura.

Navy Grog

40 ml di rum Damoiseau V.O.

20 ml di liquore Alamea Pimento

10 ml di sciroppo di miele

20 ml succo di lime

Angostura bitter

Barbados e il Hell’s Club

A pochi chilometri da Guadalupa si trova un’altra isola paradisiaca, sogno di tanti turisti. Si tratta di Barbados. Spiagge meravigliose ricche di palme e rinfrescate dalla brezza che arriva dal Golfo del Messico. In mano non può mancare un Hell’s Club con rum, vermouth e toasted almond bitters.

Hell’s Club

50 ml di Rum

20 l di Vermouth

2 gocce di Toasted Almond Bitters

Rio de Janeiro e la Caipirinha

Che ci si trovi in spiaggia a Copacabana o sul lungomare di Ipanema, a Rio de Janeiro non si può resistere a una squisita Caipirinha, cocktail simbolo dell’intero Brasile. Perfetta con la Cashaça Fazenda Soledade per ridare pace alla meraviglia.

Caipirinha

60 ml di Cashaça Fazenda Soledade Pura

Lime in 4 pezzi

Sciroppo di zucchero

Fetta di lime per decorare

Capri e il Martini Cocktail

Dopo i gusti caraibici e sudamericani si vola in Europa nella magica isola di Capri con i suoi inconfondibili profumi. Nell’iconica piazzetta di Capri si potrà gustare Martini Cocktail con il gin Solaro che proprio qui è prodotto con il ginepro rosso del Cilento.

Martini Cocktail

60 ml di Solaro gin

10 ml Vermut Dry

Scorza di limone

Alghero e il Gin Tonic

Cambiando isola, ma rimanendo in Italia, si arriva ad Alghero. Per godersi il tramonto del sole dietro l’imponente promontorio di Capo Caccia l’ideale è un Gin Tonic con il gin Soero che racchiude insieme due parole, “Sole” e “Alghero”.

Gin Tonic

60 ml di Gin Soero

Tonic Water Le Tribute

Oleron e lo Yellow Negroni

Dal sole della Sardegna allo sferzante vento dell’Atlantico sull’isola francese di Oleron. Qui comandavano Eleonora d’Aquitania e i campi dorati d’elicrisio dai fiori immortali. E con l’elicrisio si fa il Melifera Gin, base dello Yellow Negroni.

Yellow Negroni

45 ml di Gin Melifera

30 ml di Lillet Blanc

15 ml di Suze

Scorza di Limone

Fiori di Immortelle per guarnire

Phuket e il Thai Cocktail

Clima ben diverso in Thailandia sull’isola di Phuket tra spiagge perfette, mercati notturni, templi buddisti, il panorama dal belvedere di Karon. La preparazione ideale è il Thai Cocktail con peperoncino, miele, mango e Chalong Bay Kaffir Lime.

Thai Cocktail

Mango fresco

3 foglie di Lime Kaffir

1 peperoncino rosso

30 succo di lime fresco

20 ml di miele

50 ml di Chalong Bay Kaffir Lime

Punta Cometa e il Criollo

Il viaggio si conclude dove era iniziato, in Messico, più precisamente a Punta Cometa. È importante arrivare al tramonto che da qui incendia l’oceano pacifico con sontuosità cinematografica. Tutto in compagnia di un Criollo a base di whisky.

Criollo