Ecco dove andare in vacanza sulla Terra per sembrare sulla luna

Il 20 luglio è una data storica per tutti, anche per chi non l’ha vissuta. Domani, 20 luglio 2023, ricorreranno, infatti, i 54 anni esatti dall’allunaggio del 1969, quando un astronauta dell’Apollo 11, Neil Armstrong, compì un “piccolo passo” che sarebbe entrato per sempre nella storia. Un sogno quello dei viaggi spaziali che accomuna piccoli e grandi dalla notte dei tempi. Ad oggi, infatti tante spedizioni hanno esplorato il cosmo, ma pochissime a scopo turistico. Un fatto che potrebbe drasticamente cambiare nel futuro, poiché, come sottolineato da una ricerca di Skyscanner in collaborazione con OnePoll, ben il 62% degli italiani intervistati crede che il turismo spaziale diventerà una realtà comune entro i prossimi cinquant’anni. In attesa che i viaggi spaziali diventino quotidianità ecco anche alcune mete terrestri, ma dal paesaggio lunare, davvero suggestive.

Il 20 luglio ricorreranno i 54 anni esatti dall’allunaggio del 1969

Viaggi spaziali: il sogno degli italiani

Nel dettaglio, la ricerca sottolinea che il 29% degli italiani afferma che le vacanze avventurose ai confini dello spazio non saranno più fantascienza, mentre i restanti scommettono sul turismo lunare (22%) o sui viaggi interplanetari (15%). Interessante è lo split per fascia di età, che mostra come le percentuali oscillino significativamente da una generazione all’altra: sono i Millennial (26-44 anni) a ipotizzare maggiormente, nei prossimi cinquant’anni, vacanze ai limiti remoti dello spazio (32% contro il 29% della media generale) e vacanze sulla Luna (23% contro il 18% medio), mentre la Generazione Z (18-25 anni) è la più interessata ai viaggi su altri pianeti, come Marte per esempio (24% contro 15% medio).

I luoghi delle terra che sembrano la luna

Come dicevamo, in attesa che i viaggi spaziali diventino quotidianità, Skyscanner propone alcune mete terrestri, ma dal paesaggio lunare, davvero suggestive per chi deve ancora prenotare le proprie ferie.

1. Arrecife, Lanzarote (Isole Canarie, Spagna)

Lanzarote, Canarie

Arrecife è la capitale dell'isola di Lanzarote, situata nell'arcipelago delle Isole Canarie, al largo della costa nord-occidentale dell'Africa. La città offre splendide spiagge di sabbia dorata e un vivace porto. L'architettura tradizionale con case bianche e strette strade in pietra contrasta con la modernità delle infrastrutture. Lanzarote è famosa per il suo paesaggio vulcanico unico, con vasti campi di lava solidificata e grotte formate da antiche eruzioni vulcaniche.

2. Funchal, Madeira (Portogallo)

Funchal, Madeira

Funchal è la capitale dell'isola di Madeira, un paradiso portoghese situato nell'Oceano Atlantico. La città è circondata da montagne lussureggianti e offre una vista spettacolare sul mare. Famosa per i suoi giardini botanici, Funchal è una destinazione ideale per gli amanti della natura. La sua architettura varia dalle classiche case in stile portoghese alle moderne strutture turistiche.

3. Amman, Giordania

Amman, Giordania

Amman è la capitale e la città più grande della Giordania, situata su una serie di colline tra la Valle del Giordano e il deserto. La città è un mix affascinante di antico e moderno, con resti romani e ottomani accanto a grattacieli e centri commerciali moderni. Tra le sue principali attrazioni vi sono il Teatro Romano, la Cittadella e il Museo di Jordan.

4. Reykjavík, Islanda

Reykjavík, Islanda

Reykjavík è la capitale dell'Islanda ed è famosa per essere la città più settentrionale del mondo. È una destinazione unica, circondata da paesaggi vulcanici, ghiacciai e sorgenti termali. La città offre un'atmosfera cosmopolita con una vivace scena artistica e culturale. La Chiesa di Hallgrímur, la Casa dell'Althing (il parlamento islandese) e il Museo Nazionale dell'Islanda sono alcune delle sue attrazioni principali.

5. Valle della Luna, Swakopmund (Namibia)

Valle della Luna, Swakopmund (Namibia)

La Valle della Luna, conosciuta anche come Moon Valley, è una delle attrazioni naturali più impressionanti della Namibia. Situato vicino a Swakopmund, questo paesaggio desertico sembra provenire da un altro pianeta. La sua superficie rocciosa e ondulata è il risultato di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle forze geologiche. Il nome "Vale della Luna" deriva dalla somiglianza del paesaggio con la superficie lunare.

6. Wai-O-Tapu, Distretto di Rotorua (Nuova Zelanda)

Wai-O-Tapu, Distretto di Rotorua (Nuova Zelanda)

Wai-O-Tapu è una delle più famose aree geotermiche della Nuova Zelanda. Situato nel Distretto di Rotorua, è un parco geotermico con piscine di fango bollente, sorgenti termali colorate e pozze di acqua vulcanica. Gli spettacoli naturali, come il Geyser Lady Knox e la piscina Champagne, attirano visitatori da tutto il mondo.

7. Deserto dei Pinnacoli, Parco Nazionale di Nambung (Australia)

Deserto dei Pinnacoli, Parco Nazionale di Nambung

Il Deserto dei Pinnacoli è una delle meraviglie naturali dell'Australia, situato nel Parco Nazionale di Nambung, nell'Australia Occidentale. Questo paesaggio surreale è caratterizzato da migliaia di pinnacoli di roccia calcarea che emergono dalla sabbia. La formazione dei pinnacoli è avvenuta grazie a processi geologici complessi e offre uno scenario unico e affascinante.