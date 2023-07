Jesolo, la città sospesa tra laguna e mare da visitare in ebike

Solitamente si afferma “Venezia e la sua laguna” ma in questo caso diciamo a gran voce “Jesolo e la sua Laguna”. Sì, perché, quando arrivate a Jesolo potete scorgere e vedere, oltre ad immergervi nella località balneare del suo lido, tutta la sua laguna, la laguna a Nord di Venezia per l’esattezza che vanta la nomea di essere tra i siti Patrimonio Unesco.

Tutto il fascino e la bellezza della laguna di Jesolo

Qui in una distesa a cavallo tra il fiume Piave e il fiume Sile e costeggiata di valli da pesca e paesaggi inediti è possibile immergersi in un silenzio quasi irreale ed ammirare la flora e la fauna in tutte le sue diverse declinazioni a seconda della stagione.

Valle Cavallino, oasi tra mare e laguna di Jesolo

Per i più fortunati durante la stagione estiva, si può ammirare un posto nascosto ai più… Un’oasi tra il mare e la laguna, che accosta l’itticoltura tipica delle valli da pesca venete alla vacanza di lusso in mezzo alla natura.

Valle Cavallino, il regno dell'itticoltura nella laguna di Jesolo

Con una superficie di circa 500 ettari, quello di Valle Cavallino è un ambiente sì naturale, ma che necessita di una costante e accurata manutenzione da parte dell’uomo. Le valli da pesca sono porzioni di laguna delimitate da argini o recinzioni, tipiche del veneziano. Qui si pratica un genere di itticoltura estensiva chiamata “vallicoltura”. Il pesce viene allevato nell’acqua lagunare delle valli grazie a una complessa e continua gestione dei flussi d’acqua, in base alle temperature e secondo le differenti stagioni. Oltre alla produzione del pesce, Valle Cavallino rappresenta una vera e propria riserva naturalistica per la conservazione della flora locale e per la protezione della fauna. Durante l’inverno, diventa un rifugio per numerose specie di uccelli e per migliaia di anatre selvatiche, trovandosi su una delle più importanti rotte migratorie d’Europa. All’interno della valle sono inoltre presenti alcuni edifici caratteristici dell’ambiente lagunare, tra cui casoni e case coloniche, che rappresentano una parte importante del patrimonio culturale e storico del territorio.

Il Giogo, formaggi di qualità nella laguna di Jesolo

I formaggi dell’Azienda agricola Il Giogo nella laguna di Jesolo

Proseguendo il tragitto, passeremo dall’itticoltura alla produzione casearia dell’Azienda agricola Il Giogo, piccola realtà focalizzata sul latte di alta qualità. Infatti, qui si può trovare un distributore automatico posizionato nell’aia dell’azienda, che fornisce latte crudo appena munto per tutti 24 ore su 24, mentre nel laboratorio vengono prodotti formaggi freschi e stagionati, yogurt, ricotte e mozzarelle ma anche confetture prodotte con la frutta di stagione della fattoria.

Agriturismo La Barena, in tavola i sapori della laguna di Jesolo

L'agriturismo La Barena

Pedalando per altri 15 km circa nella quiete della Laguna Nord e scorgendo paesaggi mozzafiato e inebriati dagli odori del tiglio e delle piante di stagione arriviamo presso l’agriturismo La Barena, situato in un’area geografica unica che non ammette intrusioni di strade pubbliche o di interventi edilizi moderni, un ambiente magico e tranquillo in contrasto con la movida del lido che dista pochi km. Qui si possono assaporare produzioni locali di carni e pesce con il più attento rispetto per la natura e per le coltivazioni naturali. Qui dopo qualche ora di riposo si può ripartire a bordo di un battello, dove è possibile caricare le ebike, attraversando la laguna.

Onde della Terra, il regno delle piante aromatiche nella laguna di Jesolo

Dopo una traversata di circa mezz’ora, arriveremo alla Piazza di Cavallino, la più antica contrada, che ha dato il nome al litorale. Nella bella piazza Santa Maria Elisabetta si possono ammirare l’antico palazzo padronale del ‘600 e la chiesa della metà del Settecento, al cui interno si trova anche l’organo storico Giacomo Bazzani (del 1890), questo percorso ci porterà poi presso un’azienda sui generis, l’azienda agricola Onde della Terra. Nata da un’idea di Elisabetta che sotto Covid ha avuto l’idea di prendere in mano un capannone abbandonato e riattrezzarlo facendolo diventare una distesa di piante aromatiche e officinali e producendo zafferano e coltivando lavanda, il tutto prodotto in modo naturale, con metodi rispettosi dell'ambiente, senza l’utilizzo di pesticidi e prodotti chimici ponendo attenzione agli aspetti etici e sociali del mondo agricolo.

L’azienda agricola Onde della Terra specializzata in erbe aromatiche e officinali

Concluso il giro ci si può immergere nel clima di festa del Lido di Jesolo, che ogni estate regala un ricco calendario di eventi tutti da seguire e vivere a 360°. Inoltre, la città grazie anche al lavoro del Consorzio vanta una gran quantità di hotel ristoranti, e cocktail bar di altissimo livello dove poter soggiornare ed essere ospiti coccolati dalla professionalità degli imprenditori locali.