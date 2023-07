 Filippine, due mesi di feste e tradizioni da vivere intensamente

Le Filippine, Paese del Sudest asiatico sito nel Pacifico Occidentale, con le sue 7.000 isole, oltre che essere un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, dello sport, del benessere e del relax sono un vero e proprio patrimonio inestimbile di cultura. Tra agosto e settembre sono in programma decine di feste ed eventi di svariata natura, che includono rituali, costumi, natura, gastronomia, e danze; eventi caratteristici e unici che contraddistingono questo Paese.

Agosto e settembre sono mesi ricchi di manifestazioni nelle Filippine

Agosto e settembre si prospettano quindi mesi ricchi di eventi, festival e celebrazioni culturali per le Filippine che invitano i turisti a vivere le emozioni e le tradizioni del Paese in prima persona. Il calendario delle programmazioni è ampio e variegato in molte delle regioni del territorio filippino. Alcuni degli eventi in programma nei prossimi mesi sono tra gli appuntamenti imperdibili nel calendario filippino, popolo amante delle feste e dei momenti all’insegna della gioia e della convivialità. Tra questi il Buyogan Festival ad agosto e il Karatong Festival a settembre. I festival delle Filippine sono circa 42.000 e sono uno dei modi migliori per immergersi nella cultura del Paese e per vivere esperienze autentiche regionali e nazionali. Ecco quelli da segnare sul calendario.

Filippine - Buyogan Festival

Durante questa festa, che si celebra ogni anno ad agosto nella città di Abuyog, i ballerini di Buyog rappresentano il significato del nome della città (api in italiano) attraverso uno spettacolo di danze e interpretazioni che intrattengono migliaia di turisti e cittadini locali.

Filippine - Festival Buyogan (foto Wikimedia)

Il festival è incentrato sulla conservazione dell'ambiente e sull'importanza delle api per la salvaguardia della natura e della salute dell'uomo. Una leggenda narra che la città di Abuyog credeva nella presenza una creatura mistica nota come Opayda, una fata madrina che guidava i pescatori a riva usando la sua voce magica e aiutava a guarire le vittime delle punture delle api. Il Buyogan Festival è conosciuto come uno dei migliori festival delle Filippine.

Filippine - Niyogyugan Festival

Nella regione del Quezon, nel mese di agosto si festeggia il Festival Niyogyugan - una combinazione delle parole "niyog" e "yugyog" – per riconoscere e promuovere non solo il patrimonio e la cultura della località, ma anche la principale fonte di sostentamento della provincia: il cocco.

Filippine - Niyogyugan Festival (foto Wikimedia)

Considerato la "Madre di tutti i festival" di Quezon, l'evento celebra ed espone i prodotti agricoli locali raccolti dagli agricoltori delle 39 città dell’intera provincia attraverso uno straordinario spettacolo di mostre, arte e danza.

Filippine - Karatong Festival

Karatong è la parola Waray (nativo e lingua di Leyte) che indica il bambù. Nei tempi antichi, molto prima che gli spagnoli arrivassero nelle Filippine, gli abitanti di Dulag usavano il bambù per segnalare alla città la presenza di nemici che da mare e da terra volessero invadere le loro terre.

Filippine - Al Karatong Festival si suona con strumenti realizzati col bambù

L’utilizzo di questo materiale permetteva di creare suoni forti e particolari per indicare il pericolo, cosicché tutti potessero prepararsi e attrezzarsi con lance, sempre fatte di bambù, per combattere gli intrusi. Oggi, ogni anno a settembre, gli abitanti della città ricordano la storia e la tradizione del bambù attraverso un festival caratterizzato da strumenti musicali e coreografie locali.

Filippine - Talakudong Festival

Chiamato anche il festival dei cappelli, il Talakudong Festival è uno spettacolo storico e culturale nella città di Tacurong. L’evento avviene la seconda settimana di settembre ha come protagonista principale il talakudong o kudong, un copricapo originario indossato dai primi coloni della zona e ancora oggi indossato soprattutto dai contadini per proteggersi dal sole o dalla pioggia.

Filippine - Talakudong Festival (foto Wikimedia)

La settimana di festeggiamenti è un'occasione annuale per i residenti e i loro visitatori, in quanto mette in luce la ricchezza culturale e storica della città di Tacurong ed è caratterizzata da una competizione di balli e spettacoli vivaci e colorati.