Il Vallone dei Mulini terzo fra le gemme nascoste più popolari al mondo

Una località amena, nascosta nel cuore della costiera sorrentina, il cui nome è dato da un antico mulino utilizzato dai contadini per la macinazione e ora in disuso. Una località nascosta, eppure il suo fascino l'ha fatta conoscere in tutto il mondo. Il Vallone dei Mulini si trova infatti al terzo gradino del podio nella speciale classifica delle “località oscure”, classifica stilata da Discoverscars.com, piattaforma digitale leader nelle prenotazioni di autonoleggio online.

Località nascoste nel mondo - vista aerea del Vallone dei Mulini a Sorrento

Una scelta, quella di Discoverscars.com, intrapresa «per aiutare i viaggiatori ad espandere la loro possibilità di scelta per quest'estate, consentendo loro di esplorare poco meraviglie conosciute in tutto il mondo», hanno scritto sul loro sito internet.

Il Vallone dei Mulini, gioiello nascosto a Sorrento

La sua storia è millenaria. Fin dagli antichi romani questa valle è stata antropizzata ed è stata dedicata interamente allo sviluppo dell'agricoltura. Sorrento, infatti era originariamente attraversata da tre valli, unite tra loro (oggi due di queste son di fatto scomparse ricolmate per fare spazio a strade ed edifici) e il Vallone dei Mulini ne era il fulcro.

La formazione orogenica si è originata circa trentacinquemila anni fa, quando una violenta eruzione dei Campi Flegrei, ricoprì la zona che va da Punta Scutolo a Capo di Sorrento di detriti: le acque sorgive che formavano ruscelli dalla bassa portata, chiamati Casarlano e Sant'Antonino, che si incontrano poco prima dell'inizio della valle, scavarono una profonda e stretta gola, in cerca di uno sbocco verso il mare. Nei secoli successivi la zona venne sempre più antropizzata fino alla costruzione di un porto, l'attuale Marina Piccola, e anche un Mulino a fondo valle, che, sfruttando le acque del torrente, era utilizzato per la macinazione del grano. Di questo complesso industriale, di cui facevano parte anche una segheria e un lavatoio pubblico, ne sono rimasti ancora oggi i ruderi.

Invece, i costoni della vallata furono, con molta probabilità, utilizzati come cave di tufo per reperire blocchi per la costruzione degli edifici a Sorrento e le grotte formatesi vennero riconvertite come pozzi per la raccolta dell'acqua. L'attrazione è comunque abbastanza accessibile, con l'aeroporto più vicino (Napoli International) a 53 km, a una distanza in auto di 1 ora e 11 minuti. Il costo del noleggio di un veicolo da questo aeroporto è di 130,14 euro e rende l'arrivo il più semplice possibile. Inoltre, il prezzo della benzina in Italia è attualmente di 1.86 euro al litro.

Località nascoste nel mondo - particolare del Vallone dei Mulini (foto di Andy Holmes)

Le gemme nascoste più popolari al mondo

Discoverscars.com per stilare la sua classifica si è affidato ad atlasobscura.com, piattaforma digitale specializzata in viaggi in tutto il mondo ed esperienze immersive, e si è registrato il numero di persone che desiderano visitare le attrazioni più nascoste al mondo, secondo il sito. Gli ideatori della classifica hanno anche usato Google Maps per ottenere la distanza e il tempo dall'aeroporto più vicino a ciascuna attrazione. Per i prezzi della benzina in tutto il mondo, è stato invece usato il sito Global Petrol Prices. È stata inoltre esclusa qualsiasi attrazione ben nota trovata al di fuori della capitale o delle principali città e invece ci siamo concentrati su gemme specificamente nascoste. Sono stati quindi classificati i Paesi in base al numero di persone che desiderano visitare le attrazioni delle gemme nascoste. In particolare Il Vallone dei Mulini ha avuto un totale di 3.601 persone interessate. Il costo di un veicolo a noleggio dall'aeroporto più vicino (Napoli International) è di 129,17 euro, l'aeroporto dista 53 km dall'attrazione - circa 1 ora e 11 minuti in macchina.

1° Grotta di Fingal - Regno Unito, Scozia

Classificata come l'attrazione oscura più famosa al mondo, la grotta di Fingal ha un totale di 6.011 persone che vogliono visitarla. La grotta si trova sull'isola di Staffa nelle Ebridi interne della Scozia. L'isola non è raggiungibile in auto, ma il costo del noleggio di un veicolo dall'aeroporto più vicino è di 254,49 euro, mentre la benzina nel Regno Unito ha attualmente un prezzo di 1,68 euro al litro. Oltre seimla persone vogliono visitarla rendendola l'attrazione più popolare al di fuori delle principali città del Regno Unito.

Località nascoste nel mondo - Grotta di Fingal in Scozia (foto Rosa Menkman)

L'ampiezza e l'uniformità della Grotta di Fingal rendono l'attrazione straordinaria unica. Fu scoperta per la prima volta nel 1772 e da allora è rimasta una destinazione turistica oscura ma di grande impatto. Sebbene non sia possibile raggiungere l'isola in auto, il costo del noleggio di un veicolo dall'aeroporto più vicino è di 256.40 euro. I visitatori più vicini possono raggiungere in auto la grotta di Fingal a Oban, una città a 2 ore e 14 minuti dall'aeroporto. Il costo della benzina nel Regno Unito è attualmente di 1.70 euro al litro.

2° Rakotzbrucke Ponte del Diavolo - Germania

Il Rakotzbrucke Ponte del Diavolo si è classificato secondo con un totale di 4.287 persone che volevano visitare l'attrazione. Situato a Gablenz, il ponte forma un cerchio perfetto con il riflesso dell'acqua.

Località nascoste nel mondo - Rakotzbrucke Ponte del Diavolo (foto Sylvester Aswin Stan)

Il ponte fiabesco può essere visto dai turisti, ma si consiglia loro di non attraversarlo per mantenere la struttura il più a lungo possibile. Un'auto a noleggio può essere noleggiata dall'aeroporto più vicino (Dresda) a 109,46 euro e il prezzo della benzina è attualmente di 1,80 euro nel paese. L'attrazione dista 1 ora e 26 minuti di auto dall'aeroporto di Dresda. Per i turisti che viaggiano nel paese, Dresda è l'aeroporto più vicino all'attrazione (112 km), impiegando circa 1 ora e 26 minuti in macchina.

4° - Ossario di Sedlec, Kutna Hora - Repubblica Ceca

Al quarto posto in classifica c'è l'Ossario di Sedlec, noto anche come "Chiesa delle ossa". Si trova in Repubblica Ceca , l'attrazione ha 2.428 persone che vogliono visitarla. Si dice che nella chiesa si trovino fino a 70.000 teschi, che possono essere vissuti senza alcun costo.

Località nascoste nel mondo - Ossario di Sedlec o Chiesa delle ossa in Repubblica Ceca (foto Nan Palmero)

L'attrazione macabra non è per i deboli di cuore, ma vale sicuramente la pena visitare l'esclusiva cappella cattolica romana. Si trova a 72 km dall'aeroporto di Praga (55 minuti di distanza), dove è possibile noleggiare un'auto al costo di 102,27 euro. La benzina nel paese ha attualmente un prezzo di 1.58 euro al litro.

5° Spiaggia Nascosta, Isole Marietas - Messico

Successivamente, al quinto posto si trova Hidden Beach Messico, sulle isole Marietas. In totale, 2.197 persone hanno voluto visitare l'attrazione. La caverna appartata è un punto caldo per le coppie ed è anche conosciuta come la "spiaggia dell'amore". La bellezza naturale si trova su un'isola disabitata che ospita attività vulcanica.

Località nascoste nel mondo - Isole Marietas (foto Christian Frausto Bernal)

L'isola del resort, come ci si potrebbe aspettare, è impossibile da raggiungere in auto. Nonostante ciò, il luogo più vicino all'isola è Punta Villela, che dista 52 minuti di auto e 42 km dall'aeroporto di Puerto Vallarta. La tariffa per il noleggio di un veicolo dall'aeroporto più vicino è di 115,00 euro, mentre il prezzo del gas in Messico è attualmente di 1,29 euro al litro.

6° Skellig Michael, Kerry - Irlanda

Al sesto posto c'è Skellig Michael Island, che si trova nella contea di Kerry in Irlanda. L'attrazione ha avuto un totale di 1.999 persone che volevano visitarla. La zona è un'isola rocciosa preservata con 600 gradini che portano i visitatori in cima. L'isola è ricca di bellezze naturali e di strutture storiche in pietra.

Località nascoste nel mondo - Irlanda, Skelling Michael Kerry

Sebbene l'isola non sia accessibile in auto, l'aeroporto di Kerry si trova a 83 km di distanza dalla località più vicina all'isola, Killonecaha. Inoltre, i veicoli a noleggio possono essere noleggiati all'aeroporto per un costo di 287,54 euro e la benzina costa 1,65 euro al litro in Irlanda.

7° Hobbiton, Matamata - Nuova Zelanda

Al settimo posto in classifica c'è Hobbiton - località situata a Matamata, Nuova Zelanda. L'attrazione ha avuto un totale di 1.972 persone che volevano visitarla. Hobbiton è il set della vita reale visto in "Lo Hobbit" e "Il Signore degli Anelli", ma è anche un attivo allevamento di pecore. Tutto sommato, l'attrazione è intrigante per tutti i fan dei film popolari.

Località nascoste nel mondo - Hobbitton in Nuova Zelanda (foto Thomas Schweighofer)

L'aeroporto di Hamilton è il più vicino a Hobbiton e si trova a 41 minuti di auto (57 km) dall'attrazione. I veicoli possono essere noleggiati all'aeroporto di Hamilton per 182,45 euro mentre la benzina costa 1,52 euro al litro in Nuova Zelanda.

8° La foresta incantata, Malakwa - Canada

All'ottavo posto c'è la Foresta Incantata che si trova a Malakwa in Canada. In totale, 1.803 persone hanno voluto visitare questa gemma nascosta. La foresta è unica e piena di strutture e personaggi a tema fiabesco che la rendono il luogo perfetto per il divertimento dei bambini. C'è anche un sentiero di 1 km per i visitatori.

Località nascoste nel mondo - La foresta incantata Mlakwa (foto Plind)

La Foresta Incantata è a 2 ore e 4 minuti di auto dall'aeroporto di Kamloops (una distanza di 172 km), dove è possibile noleggiare un'auto a un costo di 341.25 euro. Il costo della benzina in Canada è attualmente al prezzo di1.22 euro al litro.

9° Tunnel delle lucciole, Helensburgh - Australia

Al nono posto troviamo il Glowworm Tunnel trovato a Helensburgh, in Australia . La gemma nascosta ha un totale di 1.673 persone che desiderano visitarla. Un tempo binario ferroviario, il passaggio abbandonato è ora dimora di insetti bioluminescenti che conferiscono al luogo un'atmosfera magica.

Località nascoste nel mondo - Australia, Tunnel delle Lucciole (foto Christian Reusch)

Per i visitatori, l'attrazione è facilmente accessibile e si trova a 41 minuti di auto dall'aeroporto di Sydney (45 km). I veicoli a noleggio sono disponibili all'aeroporto per 131.94 euro, rendendo estremamente semplice arrivarci. Inoltre, la benzina in Australia ha un prezzo di 1.06 euro al litro.

10° La foresta blu, Halle - Belgio

A completare la top ten dei paesi con le gemme nascoste più popolari, la Foresta Blu che si trova a Halle, Belgio classificata al decimo posto, l'attrazione ha avuto un totale di 1.605 persone che volevano visitarla. Conosciuta anche come la foresta di Hallerbos, il luogo è pieno di fiori di campanula che conferiscono all'area un'atmosfera meravigliosamente naturale.

Località nascoste nel mondo - La foresta blu in Belgio (foto Celine Dubois)

La Foresta Blu del Belgio si trova a 42 km dall'aeroporto di Bruxelles, che impiega 40 minuti in auto. Se hai bisogno di un veicolo, può essere noleggiato all'aeroporto per 125,67 euro mentre la benzina costa 1,69 euro in Belgio.