Viaggio alle Canarie tra alcune delle spiagge con la Bandiera Blu

La Bandiera Blu è un prestigioso riconoscimento che la Foundation for Enviromental Education assegna alle località costiere europee in grado di soddisfare una serie di criteri di eccellenza che spaziano dalla qualità delle acque di balneazione ai servizi offerti, compresa la pulizia. In Spagna nelle isole Canarie ci sono ben 56 spiagge che hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento.

Le Isole Canarie hanno 56 spiagge certificate con la Bandiera Blu

Il certificato di Bandiera Blu garantisce non solo l'eccezionale qualità dell'acqua, ma anche la presenza di eccellenti strutture, servizi e comfort che consentono ai visitatori di rilassarsi e godersi il tempo senza preoccupazioni.

La costa delle Isole Canarie si estende per oltre 1.500 chilometri e annovera un’intera collezione di spiagge, ognuna delle quali immerse in uno scenario diverso: dalle baie nascoste tra le scogliere alle coste sabbiose aperte sull’oceano, dalle vivaci spiagge dei centri turistici alle piccole calette fra le rocce. Molte delle spiagge sono in cima alla classifica delle migliori della Spagna, con la differenza rispetto al continente che si può fare un tuffo nelle acque pulite e limpide in mezzo all’Atlantico e sdraiarsi sulla sabbia per rilassarsi e prendere il sole in qualsiasi periodo dell’anno, perché è praticamente sempre bel tempo, grazie al clima con temperature miti e calde.

Uno degli aspetti più sorprendenti dell'arcipelago è la notevole diversità dei suoi paesaggi costieri. Sulla costa ci sono i villaggi di pescatori e sullo sfondo le montagne color ocra o le foreste di smeraldo; dal mare si scorgono le scogliere e di seguito le dune di sabbia, la varietà è davvero sorprendente. Le spiagge sono un caleidoscopio di colori, che vanno dal dorato al bianco, dal rosso al nero scintillante, una caratteristica distintiva delle isole vulcaniche. Ecco allora 10 delle spiagge canarie con la Bandiera Blu.

Las Nieves - Gran Canaria

Canarie - Las Nieves, Gran Canaria

La spiaggia si trova di fronte al vecchio molo del villaggio di Agaete e ha un'estensione di 500 metri di lunghezza per 20 di larghezza. Il litorale è di sassi rotondi e acque cristalline. Sul lungomare c’è un'ampia varietà di bar e ristoranti dove degustare le prelibatezze culinarie locali tra un bagno e l'altro.

Playa de Meloneras - Gran Canaria

Canarie - Playa De Meloneras, Gran Canaria

Situata a pochi metri dalle imponenti dune di sabbia, questa spiaggia è una delle più frequentate di Fuerteventura, e solo con la bassa marea è collegata alla spiaggia di Maspalomas. Accessibile dal centro urbano di San Bartolomé de Tiraja, è circondata da un bellissimo lungomare che offre tutti i servizi tipici di una località di mare.

Las Cucharas, Lanzarote

Canarie - Playa De Las Cucharas, Lanzarote

Sulla costa orientale dell'isola di Lanzarote, all'interno del centro turistico di Costa Teguise, si trova la spiaggia di Las Cucharas: una spiaggia urbana dalla sabbia bianca, di facile accesso, con un'infinità di servizi per tutti e ricca di attrazioni per tutta la famiglia.

Corralejo - Fuerteventura

Canarie - Corralejo, Fuerteventura

Vicinissime al centro turistico di Corralejo, nel nord-est dell'isola di Fuerteventura, si trovano quelle conosciute internazionalmente come Grandes Playas de Corralejo: nove chilometri di spiagge paradisiache delimitate dalle Dune di Corralejo, le più grandi delle Isole Canarie. Un luogo unico che non si può non visitare.

Gran Tarajal, Fuerteventura

Canarie - Gran Tarajal, Fuerteventura

Nella zona centro-meridionale dell'isola, parte del comune di Tuineje, Gran Tarajal è la migliore spiaggia urbana di tutta l'isola. La sua sabbia è scura e dietro alla battigia si trova una piacevole passeggiata lungo un magnifico viale marittimo dove poter gustare la gastronomia locale.

Playa del Duque, Tenerife

Canarie, Playa Del Duque, Tenerife

Playa del Duque dispone di tutti i servizi necessari per il comfort dei suoi visitatori; il riconoscimento della Bandiera Blu garantisce l'eccellente qualità dell'acqua e dei servizi. Facile da raggiungere, è una meta perfetta per gli amanti del sole, del mare e delle comodità.

Bajamar, La Palma

Canarie - Playa Bajamar, La Palma

È una delle spiagge più visitate dai residenti durante tutto l’anno. Si trova molto vicino a Santa Cruz de La Palma, è di sabbia nera ed è lunga circa 700 metri. È inoltre rinomata perché è uno dei posti migliori della Palma da cui ammirare l'alba.

Playa de Santiago, La Gomera

Canaria - Playa De La Cueva, La Gomera

Bagnata da acque calme, Playa de Santiago è una delle più grandi spiagge di La Gomera. Si trova ad Alajeró, nel sud dell'isola, vicino al porto. Per le numerose grotte e la sorprendente varietà nascosta nei suoi fondali, è una spiaggia ideale per le immersioni.

Playa de la Cueva, La Gomera

Canarie - Valle Gran Rey a La Gomera

La Cueva è una delle due spiagge della capitale di La Gomera, con sabbia scura e acque tranquille, molto curata e di solito non molto affollata. I suoi panorami sono davvero spettacolari: da questo angolo di La Gomera si può apprezzare una delle migliori viste panoramiche sul Teide, il cono vulcanico della vicina isola di Tenerife, che è anche la vetta più alta della Spagna.

Timijiraque, El Hierro

Canarie - Veduta aerea del paesino di Valverde vicino alla spiaggia di Timijiraque a El Hierro

Si caratterizza per la sua tipica sabbia nera. La forza del mare in questa spiaggia irrompe la tranquillità che si respira nei suoi dintorni. Proprio i suoni della natura dominanti rendono questo luogo unico e ideale per rigenerarsi.