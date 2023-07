Vipiteno, ecco otto itinerari per un'estate a misura di famiglia

Un piccolo borgo, ma dalla grande storia, incorniciato da suggestive cime nel cuore della provincia autonoma di Bolzano in Alto Adige d'estate diventa un inesauribile contenitore di eventi. Manifestazioni sportive, culturali, storico-artistiche per tutti, dai grandi ai più piccoli. L’estate quindi è il periodo ideale per andare alla scoperta del borgo medievale di Vipiteno e delle vallate che lo circondano programmando una vacanza in famiglia. La “città in montagna”, con il suo affascinante centro storico, è il centro gravitazionale della cultura e dello shopping. E l'alta quota è a portata di mano, grazie alla cabinovia che parte direttamente dall’abitato e porta a 2000 metri, sul Monte Cavallo. Dalla città, tra storia, shopping e artigianato locale, alla montagna con le numerose attività outdoor fino alle valli circostanti dove ci sono ulteriori tesori, culturali, architettonici e naturali da scoprire. Innumerevoli sono poi le esperienze dedicate ai più piccoli o da praticare con tutta la famiglia. Ecco 8 attività da non perdere con i vostri bambini.

Scorcio di Vipiteno (foto Società cooperativa turistica Vipiteno Val di Vizze Campo di Trens)

Rossy Park e sentiero per famiglie a Monte Cavallo

Nei pressi della stazione a monte della cabinovia del Monte Cavallo si trova l’attrezzato parco giochi con mini zoo "Rossy Park". Vi aspettano conigli, asini, pony, pecore, lama e alpaca. Un'esperienza speciale per tutta la famiglia e che sarà particolarmente emozionante per i piu` piccoli.

Vipiteno, Rossy Park (foto Società cooperativa turistica Vipiteno Val di Vizze Campo di Trens)

è possibile anche partecipare al “lama trekking”, una gita organizzata accompagnati da questi simpatici animali originari del Sud America. Tra le passeggiate da non perdere c’è il facile tour circolare “Flaner Jo¨chl”, un percorso ad anello adatto a tutti e con un dislivello contenuto, perfetto a piedi o per un giro in mountain bike con tutta la famiglia.

In slittino anche in piena estate

Lo slittino è nel dna di Vipiteno. Qui si trova infatti la pista illuminata e innevata piu` lunga d’Italia. E quando manca la neve? Ecco il Panorama Mountain Coster, una pista su rotaia che permette di provare in completa sicurezza l’ebrezza della velocità slittando tra i boschi e i pascoli del Monte Cavallo.

Panorama Mountain Coaster (foto Società cooperativa turistica Vipiteno Val di Vizze Campo di Trens)

La pista estiva per slittini è la grande novità di quest’anno e promette emozioni e adrenalina per tutti. La pista è comodamente raggiungibile da Vipiteno con la nuova cabinovia del Monte Cavallo. Dalla stazione a monte si prende poi il telemix che serve il Panorama Mountain Coster. La discesa parte da 2.120 metri di quota e copre quasi 300 metri di dislivello per un tragitto di 1.300 metri con pendenza media del 20% e massima del 56%. Si corre in tutta sicurezza fino a raggiungere la velocità di 40 km/h... il divertimento è assicurato.

Visita alla Latteria di Vipiteno

Qui lo yogurt è una religione e i prodotti della Latteria di Vipiteno sono famosi in tutta Italia.

La Latteria di Vipiteno (foto Società cooperativa turistica Vipiteno Val di Vizze Campo di Trens)

Inoltre, è possibile prenotare una visita guidata (esclusi weekend e festivi) per scoprire i segreti dello yogurt e assistere al percorso di trasformazione del latte. Chiaramente la visita si conclude con una degustazione dello yogurt in tutte le sue declinazioni.

Furtalm e cascata Holle in Val di Fleres

Da Vipiteno, superato Colle Isarco, si apre l’affascinante Val di Fleres che conduce fino alle Alpi dello Stubai. Lasciando l’auto in uno dei parcheggi del fondovalle si trovano diverse facili passeggiate di meno di un’ora e senza dislivelli eccessivi, quindi adatte a tutti.

Cascata Inferno (foto Hannes Niederkofler)

Da non perdere la Cascata “All’Inferno”, con il suo salto di 46 metri, o una visita alla malga Furtalm, dove concedersi un pranzo a base di piatti della tradizione e di prodotti realizzati direttamente nella struttura.

Rofis Boden a Stilves, Campo di Trens

Rofis Boden a Stilfes è uno dei gioielli naturali di Campo di Trens, non lontano da Vipiteno. Con mezz’ora di cammino dal centro di Stilfes lungo un comodo sentiero si arriva a una grande radura in mezzo al bosco.

Campo di Trens (foto Patrick Schwienacher)

Lì troverete un piccolo laghetto naturale, ampi prati verdi, una zona barbecue e un parco giochi realizzato con materiali naturali. L’ideale per un pic-nic con tutta la famiglia.

Parco giochi lungo il Sentiero Valle di Ladurns

Un sentiero adatto a tutti che farà la felicità dei più piccoli con una serie di giochi e installazioni posizionate nel bosco sui tema dell'acqua, dell'arrampicata e delle erbe. Un itinerario ludico e didattico percorribile anche da famiglie con passeggini.

Valle Ladurns, parco giochi (foto Hannes Niederkofler)

Si parte sull’argine del fiume e ci si inoltra nel bosco raggiungendo lo Stagno dei giochi “Nestl”, un parco con giochi acquatici, si prosegue fino al boschetto "Portjoch" con una casa a forma di goccia e percorso di movimento, quindi ci si arrampica sulla roccia “Tscho¨tt", si visita il giardino delle erbe e si arriva fino alla cascata “All’Inferno”.

Le miniere di Masseria in Val Ridanna

Nella miniera in val Ridanna, storicamente una delle più alte d’Europa, si estraevano argento, piombo e zinco. Le attività estrattive sono state interrotte nel 1985 e oggi l’area è diventata un museo che offre anche un percorso pensato ad hoc per i bambini che andranno a caccia di minerali in galleria e nello stagno, muniti di punta e mazzetta, zappa, pala e setaccio. Il modo migliore per apprendere semplici concetti di geologia e mineralogia divertendosi.

Miniera in Val Ridanna (foto Kottersteger)

Un tratto di galleria è stato adeguatamente predisposto per sperimentare in prima persona l’attività dei minatori.

Il sentiero Bosco e Acqua a Mareta

Si tratta di un itinerario puntualmente segnalato percorribile da tutti e che permette, grazie alle schede informative che si incontrano strada facendo, di apprendere una serie di interessanti informazioni sulla regione, sul bosco e sull’acqua.

Sentiero Bosco e Acqua (foto Hannes Niederkofler)

Così i bambini scopriranno il telefono del bosco, la tana del lupo e tante altre tappe che portano fino a un laghetto che si trova proprio sotto l’imponente struttura barocca del castello di Mareta, nei pressi di Racines. Qui, se si osserva con attenzione, si possono ammirare pesci, anfibi e piccoli rettili.