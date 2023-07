“A piedi nudi a Merano” per una vacanza di benessere da film

Merano, celebre località altoatesina rinomata fin dal Diciannesimo secolo come luogo di cura e benessere termale, ancora oggi la città è sinonimo di wellness, attività all'aria aperta e salutari. Ricordando la commedia cult del 1967 con Jane Fonda e Robert Redford, “A piedi nudi nel parco”? Allora “A piedi nudi a Merano” potrebbe essere il film della prossima estate. Si tratta di una delle tante attività inserite nel programma estivo del contenitore di eventi Merano Vitae.

A piedi nudi a Merano, attività di Merano Vitae 2023

Merano Vitae - a piedi nudi a Merano

Il percorso a piedi nudi nel Parco di Sissi, ogni giovedì, invita a scoprire il mondo sensoriale con il metodo Kneipp. È una delle tante proposte dell’estate meranese, dove il relax si concilia con attività dedicate al benessere e all’equilibrio. “Merano Vitae” è il contenitore di un programma di iniziative dove il concetto di benessere ha assunto un'accezione più ampia: "ben-essere" inteso come "stare bene", stato che della persona coinvolge, parallelamente allo stato fisico, la sfera psicologica, quella spirituale e quella emotiva. Se Merano è città del benessere, lo è in quanto riserva i presupposti, le condizioni, le opportunità atte a perseguire il proprio "ben-essere".

Nelle tante lezioni e sessioni di Merano Vitae si potrà condividere momenti di svago e di divertimento, diventando interpreti di un più sano stile di vita che rafforza il benessere psicologico e il sistema immunitario.

Merano Vitae 2023 - il metodo Kneipp: camminare in acqua (foto Tommy Hetzel)

Merano e il suo stile di vita

Diverse proposte giocano a stimolare tutti i sensi permettendo di reinventare in chiave moderna la Terrainkur, forma di climatoterapia basata su camminate nella natura. Un’occasione anche per scoprire quanto la natura penetri nel tessuto urbano.

Anzi, quanto la biodiversità e il suo rispetto sia un carattere senza il quale Merano non sarebbe Merano. Per esempio, con l'iniziativa Alberincanto si uniscono natura, musica e pittura. Ogni sabato con "Early Bird" ci si risveglia insieme alla città con esercizi leggeri fra parchi e sentieri. Acqua e natura - come dicevamo - si uniscono, invece, nelle attività del metodo Kneipp. Dallo yoga al pilates, l’agenda è ricca di spunti.

Early Bird ci si risveglia insieme alla città con esercizi leggeri fra parchi e sentieri (foto Alex Filz)

Merano alle Terme: Bio nature pool

Riflesso di questa filosofia è nuova Bio Nature Pool delle Terme Merano. Il lago balneabile naturale di 1.200 metri quadrati permette di fare il bagno in un'acqua cristallina e naturale, in modo sostenibile e secondo i principi della natura: senza prodotti chimici o necessità di disinfettanti e con un ricambio d'acqua minimo, adatta dunque anche a chi soffre di allergie. Viene aggiunta nuova acqua solo per compensare l'evaporazione.

Merano Vitae 2023 - Bio Nature Pool, il lago balneabile naturale di Terme Merano (foto di Kottersteger)

Nello spirito della sostenibilità, il lago balneabile naturale non è riscaldato artificialmente. Assieme a un sistema speciale che sviluppa un biofilm di alghe, microrganismi, funghi e batteri su ghiaia calcarea - alimentato con il fotovoltaico - alla purificazione dell’acqua partecipano diverse piante, come la carice, l'erba di Cipro, l'iris palustre e l'erba della pampa.

Merano e il marchio EarthCheck legato alla sostenibilità

Il nuovo lago balneabile è un tassello che ha contribuito al riconoscimento del marchio EarthCheck, il principale istituto internazionale di benchmarking e certificazione nel settore del turismo. Terme Merano è il primo impianto termale al mondo a ottenere il rinomato marchio che per rappresenta una pietra miliare nell’orientamento strategico della struttura in termini di sostenibilità.