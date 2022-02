Carnevale a Villach, la città più “pazza” dell’Austria

Lei Lei! questo è il saluto tipico del carnevale a Villach, la città più pazza d’Austria! Qui la festa impazza non soltanto il sabato di carnevale: a Villach i matti del carnevale comandano sin dai giorni precedenti. Il carnevale di Villach raggiunge il suo culmine il sabato grasso (il 26 febbraio 2022), quando tutta la città si traveste in costume e per le strade risuona il motto: "Fasching in Villach, Villach im Fasching!” (Carnevale a Villach, Villach nel carnevale). Anche se quest’anno il corteo delle maschere è stato annullato causa pandemia.

Villach pronta per il Carnevale. Foto: Michael Stabentheiner



Festa sin dal 1867

La prima citazione storica del carnevale di Villach risale al 1867. A partire dal 1910, l’associazione Villacher Bauerngman organizzava ogni anno un ballo (Bauernball), il cui ricavato veniva utilizzato per scopi benefici. Nel 1955 nacque l'idea di trasformare il Bauernball nel nuovo carnevale di Villach. Solo tre anni dopo, più di 50 locali del centro città partecipavano al carnevale di Villach. Nel 1961 nella Camera del Lavoro si tenne per la prima volta la “sessione del carnevale di Villach”. Dall’associazione Villacher Bauerngman nel 1964 ebbe origine la Villacher Faschingsgilde (Gilda del carnevale di Villach). Dal 1972 eventi e sessioni si tengono nel Congress Center di Villach. Nel 2001 i membri del carnevale si trasferirono nella Gildehaus, la nuova sede appena terminata.



La coppia regale

Il carnevale di Villach raggiunge il suo culmine il sabato grasso con la grande sfilata di carnevale nel centro della città. Nei costumi più insoliti, non si presentano solo le maschere di Villach, ma partecipano alla festa anche gruppi provenienti da altre regioni austriache e Paesi europei. La prima coppia di principi del carnevale fu eletta nel 1955, mentre al 1967 risale l’elezione della prima coppia di principi bambini del carnevale.



Ogni anno, già in primavera s’impostano i preparativi per la successiva stagione del carnevale: si raccolgono idee, si cercano nuovi attori, si scrivono testi, si assegnano ruoli. Da settembre in poi iniziano le prove vere e proprie: la guardia si esercita in nuove coreografie, la banda di corte (una big band di 16 elementi) prova nuovi titoli, i due ensemble corali provano diligentemente i loro concerti, il club atletico di Villach (Villacher Turnverein), che da decenni è un elemento fisso del programma, si allena per la nuova stagione e gli attori degli sketch studiano le loro battute.



Anche per i soci che non si esibiranno sul palco c'è molto da fare in autunno: l'attrezzatura tecnica deve essere controllata e rimessa a punto, si provvede a formare nuovi tecnici. Si devono scegliere e realizzare i costumi, si predispongono gli oggetti e le decorazioni di scena. I truccatori lavorano per rendere gli attori simili ai personaggi oggetto della parodia. Poi, a partire da Natale, il palcoscenico viene allestito al Congress Center di Villach, e l'attrezzatura tecnica viene programmata e installata. Tutto il lavoro viene svolto dai soci appositamente formati, spesso in molte ore di lavoro serale. Verso l'Epifania arriva il momento tanto atteso: inizia la stagione del carnevale con la cosiddetta "sessione familiare", una prova generale davanti a un pubblico composto dai parenti dei soci della gilda del carnevale.



Secondo la durata del carnevale, il programma di quattro ore viene eseguito ogni giovedì, venerdì e sabato fino a una settimana prima del sabato di carnevale, cioè tra 12 e 19 eventi ogni anno.



Alle sessioni del carnevale di Villach hanno assistito dal vivo da 10mila a 16mila spettatori ogni anno. Sin dal 1963, il canale tv nazionale Orf la sera del martedì grasso trasmette in prima serata un riassunto di due ore del programma carnevalesco.



Ogni anno c'è molto clamore mediatico intorno alla coppia principesca destinata a regnare sul popolo del carnevale. La sua presentazione avviene sempre il sabato più vicino nella piazza principale (Hauptplatz) di Villach, con grande partecipazione della popolazione e della stampa. I protagonisti sono tenuti rigorosamente segreti. Solo il cancelliere della gilda, che "sceglie" il principe e la principessa, sa in anticipo chi terrà in mano lo scettro del carnevale per il prossimo anno.

Un Carnevale molto antico. Fotostudio Scheuermann, Peter Scheuermann



La festa dei bambini

Anche i più piccini trovano ciò che fa per loro al carnevale di Villach. La gilda del carnevale di Villach sin dal 1966 organizza un’apposita sessione del carnevale dei bambini! Ogni anno 180 bambini preparano un programma di circa due ore con musica, danza, satira e persino il corpo di guardia dei bambini. Naturalmente, ci sono anche il cancelliere e la coppia dei principi bambini. Una sintesi del programma per bambini del Carnevale di Villach da anni viene regolarmente trasmessa dalla Orf.



Tutta la città vi partecipa

Il secondo grande pilastro del carnevale di Villach è il sabato di carnevale, anch'esso organizzato dalla gilda del carnevale di Villach. È il momento clou del carnevale nella città che in questo giorno diventa un unico palcoscenico in costume. Anche nei negozi e nei locali il personale è in maschera e i gruppi musicali riscaldano l'atmosfera fin dal mattino. Per offrire anche ai più piccoli un ricordo duraturo di questa giornata, ogni anno c'è un vario programma per bambini.

Una festa che coinvolge tutta la città. Foto: Adrian Hipp

Alla sfilata del pomeriggio partecipano ogni anno circa 150 gruppi con oltre 3mila persone in costume. La sfilata è seguita da decine di migliaia di visitatori. Le maschere più belle ed elaborate sono valutate da una giuria che assegna i premi nelle varie categorie. Dopo la sfilata, la festa continua nei locali del centro fino alle prime ore del mattino.



Il programma del sabato di carnevale avrà luogo il 26 febbraio 2022. Il corteo delle maschere di quest’anno è stato cancellato per la pandemia.



Per informazioni: www.visitvillach.at