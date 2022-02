Festa della donna sulla neve? Ecco come divertirsi a Bormio

Bormio festeggia le donne con tante attività dedicate al divertimento e alla cura di sé. Per le donne che amano i tracciati perfettamente innevati del Parco Nazionale dello Stelvio, l’8 marzo c’è l’ingresso gratuito sulla pista di fondo di Santa Caterina Valfurva (So). Il 10 marzo, invece, si scia in notturna sulla famosa pista Deborah Compagnoni, sempre a Santa Caterina, per provare l’emozione di scivolare sotto le stelle. Le più avventurose, possono godere di paesaggi mozzafiato pedalando con le fat e-bike! La perfetta giornata active si conclude poi con l’apertura serale del mercoledì di Bormio Terme dedicandosi una serata di puro benessere, fra acque termali, saune e aree relax.

Bormio Terme, piscina esterna. Foto: Roby Trab



Sci di fondo gratuito per tutte a Santa Caterina Valfurva

Un’occasione imperdibile per trascorrere la giornata con le amiche all’insegna degli sci stretti sui binari bianchi è l’appuntamento di martedì 8 marzo sulla pista Valtellina di Santa Caterina Valfurva. Qui si può praticare lo sci di fondo direttamente nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio. La pista si snoda tra un’ampia piana e folti boschi a 1738 metri di altitudine. C’è un percorso agonistico, da 5 e 10 km, con continui saliscendi, apprezzati dalle fondiste più esperte, mentre accanto è presente il tracciato turistico con anelli di 2, 3 e 5 km. Lo sci di fondo è un modo incredibile per allenarsi e, contemporaneamente, immergersi nei silenzi della natura invernale.



Sciata in notturna sulla famosa pista Deborah Compagnoni

L’emozione di sciare sotto le stelle è un’esperienza unica, se poi la location è la rinomata pista Deborah Compagnoni, dedicata all’omonima campionessa Olimpica, l’emozione diventa doppia! Giovedì 10 marzo la pista, perfettamente preparata e illuminata, sarà aperta dalle ore 20 alle ore 23 per una discesa con vista spettacolare su Santa Caterina by night.

Pista Deborah Compagnoni. Foto: Fausto Compagnoni

Sciata in notturna prezzo: €18 Adulto/Senior

Sciata in notturna gratis per i possessori di Bormio Skipass plurigiornaliero (in corso di validità) con durata minima di 6 giorni.



Festa della Donna in fat e-bike

In inverno, stare in mezzo alla natura è un piacere assoluto: il sole, il cielo blu, l’aria frizzante, il bosco, le splendide vallate imbiancate dipingono un paesaggio che apre letteralmente il cuore. È il momento di provare le fat e-bike!

Fat Bike. Foto: Roby Trab



L’8 marzo, le ragazze più avventurose potranno regalarsi un bel tour sulle due maxi ruote approfittando dello sconto del 20% a loro dedicato con due escursioni nella località prediletta dalla stagione invernale: Santa Caterina Valfurva, dove le condizioni nevose sono perfette fino ad aprile! La prima avventura sarà di mattina, con partenza alle ore 9:30, per percorrere insieme ad una guida esperta alcuni tratti della famosa salita del Giro d’Italia: il Passo Gavia, con un suggestivo ritorno a sorpresa. Mentre la seconda sarà di sera, con ritrovo alle ore 16 per un bellissimo tour panoramico in notturna per scoprire sotto una luce diversa le bellezze del Parco Nazionale dello Stelvio. Inclusa anche una deliziosa cena in rifugio: divertimento assicurato!



Relax sotto le stelle a Bormio Terme

Dopo una giornata active dedicata alle attività invernali, non c’è nulla di meglio che lasciarsi coccolare dalle calde acque termali di Bormio Terme, un vero e proprio toccasana per il benessere mentale e fisico, grazie alle loro numerose proprietà curative e miorilassanti. Tutti i mercoledì sera la parola d’ordine, infatti, è relax totale! Il centro termale resta aperto fino alle ore 22 ed è il luogo ideale per concedersi una serata di totale rigenerazione sotto il cielo stellato.



