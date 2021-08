Gite all’insegna della natura, 5 località italiane da visitare assolutamente

Di seguito vi proponiamo cinque località che non tutti conoscono ed offrono paesaggi mozzafiato ed esperienze indimenticabili per gli amanti della natura.

Il Lago di Carezza, Trentino-Alto Adige

Il lago di Carezza

A soli venticinque kilometri da Bolzano, all’interno della splendida Val d’Ega, troviamo il piccolo Lago di Carezza. Le sue acque cristalline riflettono i colori della natura circostante e sanno sorprendere i turisti durante tutto l’anno. È proprio la vasta palette di colori del lago che ha portato le persone del luogo a soprannominarlo “lago arcobaleno”.

Attorno a questo specchio d’acqua nacque la leggenda di Latemar, mago malvagio che provò più e più volte a rapire la ninfa che vi risiedeva. In uno dei suoi tentativi, Latemar creò un arcobaleno per far uscire dall’acqua la sua preda ma, dopo aver fallito nuovamente, lo fece esplodere e lo gettò nel lago modificando per sempre il colore dell’acqua.

Terme di Saturnia, Toscana

Le terme sono uno dei modi migliori per rilassarsi e prendersi cura di sé stessi e quelle di Saturnia sono senza dubbio le terme più belle della nostra penisola.

A pochi minuti dal borgo medievale di Saturnia, nella provincia di Grosseto, è situata la sorgente di acqua termale che sgorga partendo da un cratere vulcanico e, lungo il suo tragitto verso la valle, dà vita a cascate e piccole piscine. La temperatura di queste acque si aggira attorno ai quaranta gradi e consente di rilassare i muscoli, migliorare la propria salute sia fisica che mentale.

Le terme erano già usate al tempo dei Romani che credevano fossero nate quando, dopo aver litigato con Saturno, Giove colpì la terra con una delle sue saette.

Scala dei Turchi, Sicilia

Questa parete di roccia a picco sul Mediterraneo ha preso il nome dall’invasione saracena del sedicesimo secolo.

La Scala dei Turchi è facilmente raggiungibile da Agrigento e la sua caratteristica principale è il colore: la roccia marna è luminosa e bianca.

Il panorama che si osserva dalla cima della parete rocciosa è senza pagaroni, vi lascerà senza fiato e può essere un ottima metà anche per una gita romantica.

Rocce rosse di Arbatax, Sardegna

Le rocce rosse di Arbatax

La cittadina di Arbatax è situata vicino alla famosa località di Tortolì nella provincia di Nuoro. Le rocce rosse sono delle scogliere in porfido che ricoprono la costa sarda ed emergono dal mare creando un panorama suggestivo, soprattutto al tramonto dove i raggi del sole che si snodano tra le rocce danno origine a meravigliosi giochi di ombre.

Arbatax sta diventando una delle mete più gettonate della Sardegna grazie al festival “Rocce Rosse & Blues” che si svolge ogni anno nella piazza principale. A questo evento hanno partecipato musicisti di fama mondiale come Eric Clapton e David Bowie.

Grotte di Bossea, Piemonte

Preservate in una riserva naturale, le Grotte di Bossea sono tra le più lunghe d’Italia e si estendono per oltre due kilometri offrendo ai turisti un paesaggio fantastico immerso in un’area incontaminata composta da ruscelli, stalattiti, stalagmiti e specchi d’acqua sotterranei.

L’Italia è una nazione che ha tanto da offrire per gli amanti della natura. Ci auguriamo che i nostri suggerimenti vi abbiano ispirato e vi portino ad organizzare la vostra prossima gita fuori porta, magari in una di queste località meravigliose.