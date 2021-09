Hong Kong, apre un gigantesco parco acquatico

A Hong Kong inaugura un gigantesco parco acquatico da 65mila metri quadrati. È l’Ocean Park, con nuove attrazioni, che apre al pubblico il 21 settembre. Con metà della sua capacità abituale di pubblico, per via del covid, invece che ospitare 9mila visitatori scenderà per ora a 4500 presenze al giorno.

Ocean Park. Fonte: befreetour.com



L’unico aperto con qualsiasi tempo tutto l'anno

Punta a essere l’unico parco aperto tutto l’anno e con qualsiasi tempo atmosferico di tutta l’Asia, in prossimità dell’Oceano.



Cinque zone e 27 attrazioni

Ha cinque zone diverse e 27 attrazioni all’aperto e al chiuso. Il parco è stato aperto per la prima volta nel 1984 e poi chiuso nel 1999.

Tra le caratteristiche del parco c’è anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale.



Fonte: LaPresse