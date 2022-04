Marsa Alam: meta da sogno tra storia, natura e divertimento

Adagiata lungo la costa occidentale del Mar Rosso, negli ultimi 20 anni Marsa Alam ha vissuto un successo inarrestabile. L’apertura dell’aeroporto internazionale nel 2003 ha dato un impulso decisivo al turismo, facendola diventare una delle mete più desiderate al pari di Sharm el-Sheikh e Hurghada. I suoi punti di forza? Le acque cristalline, pesci e coralli dai colori incredibili, un’ampia offerta di attività sportive, relax e divertimento ad ogni ora del giorno. E non è tutto. Cosa può rendere una vacanza in Egitto davvero indimenticabile, se non la visita a siti archeologici dove poter ammirare tutto lo splendore della grande civiltà che anticamente popolava questi territori? Di buoni motivi per partire ce ne sono in abbondanza, non resta altro che fare la valigia, lasciarsi alle spalle lo stress della routine quotidiana e regalarsi un soggiorno da sogno che sarà impossibile dimenticare!

Marsa Alam si trova tra il mare e il deserto del Sahara, in prossimità del Tropico del Cancro. Il sole brilla tutto l’anno e non piove praticamente mai. Il clima desertico qui è molto più stabile rispetto ad altre località turistiche egiziane, piacevole sia d’estate che d’inverno, anche se le stagioni migliori per trascorrervi una vacanza sono l’autunno e la primavera, quando le temperature sono elevate ma non eccessive. In piena estate il caldo può essere troppo intenso, mentre in inverno, soprattutto a dicembre e gennaio, la temperatura è piacevole ma per prendere il sole e fare il bagno nel mare può fare un po’ fresco.

Nonostante sia diventata negli ultimi anni una location molto frequentata dai turisti di tutto il mondo, che la scelgono per le acque magnifiche e le spiagge incantevoli, Marsa Alam ha conservato la tranquillità tipica del villaggio di pescatori che era un tempo. Qui è possibile godere delle meraviglie offerte dalla natura incontaminata. Un bellissimo esempio è il Parco Wadi Ghimal, situato a sud di Marsa Alam, che comprende un’area marina protetta lunga oltre 100 km di costa e una superficie immensa di territorio desertico: un luogo ideale per vivere un’esperienza magnifica e magari incontrare le tribù nomadi che lo popolano da secoli. Wadi Gimal (ovvero “valle dei cammelli”) è un parco nazionale ricchissimo di meraviglie naturali e scenari suggestivi. Spiagge bianche, baie di mangrovie e il fascino del Deserto Orientale.

Andando invece verso nord si giunge a Port Ghalib dove si può prendere parte ad un tour in barca memorabile, alla scoperta delle baie di Marsa Shuna e Marsa Mubarak, luoghi ideali per lo snorkeling. Per vivere un’esperienza particolare nel deserto, imperdibile è un’escursione a Shalateen durante la quale è possibile ammirare lo spettacolo del deserto roccioso e immergersi nell’atmosfera esotica e autentica del mercato del paese.

Per chi ama il mare e tutte le bellezze che nasconde, imperdibile un’escursione nella baia protetta di Abu Dabbab, tra le più belle di Marsa Alam. Ci si può immergere nelle calde acque di questo incantevole tratto di mare e incontrare pesci di ogni tipologia e di ogni colore, tartarughe marine e, con un po’ di fortuna, il famoso dugongo: un’esperienza unica ed emozionante. Soprannominato “mucca di mare” per via della sua dieta erbivora, il dugongo è un animale oggi a rischio di estinzione: si dice che in tutto il Mar Rosso ne siano rimasti solo 14 esemplari.

Altro hotspot per snorkeling e immersioni è la località di Shams Alam, che in arabo significa “sole famoso”. Il fondale della baia è basso e rappresenta l’habitat ideale non solo per il dugongo ma anche per le tartarughe marine, per i trigoni a macchie blu e per le razze. La barriera corallina più a largo ospita murene, calamari e alcuni esemplari della famosa aquila di mare nera. Questa si presenta simile alla manta come dimensioni e si rimane incantati a guardarla volteggiare tra i coralli in cerca di cibo.

Un tuffo nella storia tra le meraviglie dell’Antico Egitto

A poca distanza da Marsa Alam si può raggiungere il suggestivo Tempio di Karnak a Luxor, l’antica Tebe che fu capitale dell’Egitto dei faraoni. L’attuale città si trova sulla riva orientale del Nilo, mentre la sponda occidentale ospita molti resti di strabilianti complessi religiosi con templi e tombe reali uniche. Per questo è meta imprescindibile dei turisti che vogliono andare alla scoperta dell’archeologia egizia, visitare la celebre Valle dei Re, la tomba di Tutankhamon e i celebri Colossi di Memnone, due enormi statue di pietra del faraone Amenhotep III.

Viale delle Sfingi, Karnak, tempio del dio Amon (Luxor)

Più a sud, verso il confine con il Sudan, si trova invece Assuan, dove si possono visitare l’imponente diga da cui è nato il lago Nasser e soprattutto il complesso archeologico di Abu Simbel, con i famosi templi dedicati a Ramses II e alla regina Nefertari. Tra i complessi più affascinanti per le sue peculiarità e la sua storia recente, negli anni Sessanta del secolo scorso è stato letteralmente smontato pezzo per pezzo e ricostruito in una posizione più alta per salvarlo dalle acque del lago Nasser.

Vacanza zero pensieri, 100% relax e divertimento

Nella zona di Marsa Alam sono stati costruiti resort e villaggi turistici, comodamente serviti da voli che dalle principali città italiane atterrano all’aeroporto internazionale. Ad esempio il Veraclub Emerald Lagoon, una struttura che si affaccia su una delle più belle spiagge della costa, e il Veraclub Utopia Beach, dal quale si può raggiungere facilmente la barriera corallina e godere la meraviglia dei fondali già a pochi metri dalla riva.

Tra le più belle escursioni (a pagamento) che si possono fare in entrambi i villaggi Veratour a Marsa Alam, ricordiamo: visita di Luxor e della Valle dei Re, gita di 2 giorni ad Assuan e Abu Simbel, jeep safari nel deserto, motorata in quad, visita dei fondali in sottomarino, sea turtle experience, baia di Sharm el Luli (la “spiaggia delle perle”), Sha’ab Samadai (baia conosciuta come “Dolphin House” per la presenza di famiglie di delfini), parco nazionale Wadi el Gemal.

A 90 km dall’aeroporto, situato direttamente su una delle più belle spiagge della costa, all’interno del rinomato Complesso Lagoon View Resort, sorge il Veraclub Emerald Lagoon, dallo stile architettonico elegante e ben inserito nei giardini e nell’ambiente del luogo. Meta ideale per un soggiorno di comfort e relax, è perfetto, oltre che per i patiti del mare e del diving, per chi ama lo sport e il benessere, tra una partita a beach volley e un massaggio rigenerante. Un piacere per gli occhi, per il corpo e per il cuore.

Le camere sono in totale 126, tutte confortevoli e dotate di balcone e aria condizionata. All’interno del villaggio troviamo un ristorante principale con servizio a buffet situato in posizione incantevole dominante la baia, un lobby bar, un pool bar, un beach bar, una piscina attrezzata con ombrelloni e lettini e un acquapark per adulti e bambini. Accanto alla palestra, disponibile ad uso gratuito per tutti gli ospiti del villaggio, si trova il centro benessere con hammam, sauna finlandese, vasche idromassaggio, bagno turco, vari trattamenti estetici, parrucchiere e sala relax.

La spiaggia di sabbia corallina, lunga quasi 4 km, di fronte a una vasta e variopinta laguna ricca di pinnacoli di corallo, permette di nuotare agevolmente all’interno della barriera che dista circa 500 m. A disposizione degli ospiti ombrelloni, lettini e teli mare. Per chi ama l’attività fisica può sbizzarrirsi tra beach volley, beach tennis, bocce, biliardo, ping-pong e canoa. A pagamento, diving center e centro kitesurf che offre lezioni e corsi con istruttori qualificati. Animazione tutti i giorni con giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi, commedie e folklore locale). Per i più piccoli (3-11 anni) è disponibile un superminiclub dotato di casetta di legno, area esterna con giochi e piscina con acqua bassa.

Il Veraclub Utopia Beach si trova a circa 45 km dall’aeroporto e a 20 km da El Quseir, in un’area che gode di quella che è considerata la più spettacolare spiaggia di Marsa Alam. Impossibile non indossare una maschera e perdersi nel caleidoscopio di pesci e coralli a pochi metri dalla riva. O sdraiarsi di notte sulla sabbia ancora tiepida del deserto e scegliere la propria stella tra le migliaia che illuminano il cielo. Ma ciò che fa veramente la differenza è una struttura completa e confortevole come questa, alla quale basta aggiungere il calore e la professionalità dell’équipe Veratour, l’imbattibile trattamento all-inclusive, la cucina “made in Italy” e il gioco è fatto. Qui l’Utopia diventa una splendida realtà!

Le 100 camere, suddivise in varie tipologie (Standard, Superior, Deluxe e Family Deluxe), sono tutte dotate di balcone o terrazzo e aria condizionata. Le camere Deluxe e Family Deluxe si distinguono per un maggiore comfort, metratura più ampia e cura negli arredi. Tra i servizi ci sono: ristorante con servizio a buffet, ristorante à la carte, lobby bar, sunset bar, pool bar, beach snack bar, divers snack bar, 3 piscine (di cui una principale e con zona bambini, riscaldata nei mesi invernali, una con scivoli d’acqua e una beach pool) tutte attrezzate con ombrelloni e lettini, teatro Veraclub, bazaar. A pagamento, centro benessere con sauna, jacuzzi, massaggi e trattamenti di bellezza; palestra ad uso gratuito.

L’ampia spiaggia sabbiosa con facile accesso al mare è balneabile già a pochi metri dalla riva e la barriera corallina si raggiunge facilmente camminando nell’acqua. Disponibili gratuitamente ombrelloni, lettini e teli mare. Non mancano aree dedicate agli ospiti più piccoli e le strutture per fare sport all’aria aperta: beach volley, beach tennis, calcetto, tennis, ping-pong, bocce. Diving center per adulti e bambini con possibilità di fare corsi e immersioni. Anche qui l’animazione organizza giochi, tornei, lezioni di ballo e spettacoli serali.

Vacanza sicura con Europ Assistance

Per consentire agli ospiti di prenotare e viaggiare con maggiore serenità, Veratour in collaborazione con Europ Assistance, la compagnia assicuratrice leader nel segmento viaggi, ha integrato la formula assicurativa base compresa nei suoi pacchetti vacanza con ulteriori tutele, mettendo a punto due nuove formule assicurative facoltative che garantiscono massima copertura per tutte le eventuali problematiche legate al Covid-19 prima e durante il viaggio.

“Vera Assistance” è la polizza di base, inclusa in tutti i pacchetti, e comprende, tra i vari servizi, assistenza illimitata e innovativa grazie alla centrale operativa (attiva tutti i giorni h24) e alla rete di assistenza mondiale, massimali delle spese mediche in viaggio fino a 250mila euro, annullamento del viaggio per infezione da Covid-19.

Con “Vera Top” si può godere della nuova polizza integrativa facoltativa, acquistabile al momento della prenotazione, che perfeziona ancor di più la copertura grazie all’ampliamento delle cause di annullamento del viaggio, all’aumento dei massimali delle spese mediche in viaggio fino a 500mila euro e alla garanzia “rischio zero” che tutela in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore durante la vacanza.

Infine, “Vera Extra” è la nuova polizza integrativa facoltativa, acquistabile fino al giorno prima della partenza, per una più completa copertura in caso di infezione da Covid-19. Garantisce la copertura in caso di quarantena, spese di rientro a domicilio, spese alberghiere e rimborso in pro-rata del viaggio non usufruito a causa di infezione e/o quarantena.