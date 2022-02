Notte sotto le stelle o fonduta sulla neve? Il San Valentino in Carinzia

San Valentino si avvicina e la Carinzia non è così lontana per pensare di trascorrervi un lungo fine settimana, da venerdì 11 a martedì 15, concedendosi una romantica esperienza per la fatidica notte del 14 febbraio. Ecco alcune interessanti proposte da prendere in considerazione.

Cena romantica sotto le stelle. Foto: Gert Perauer



Il Rifugio sotto le Stelle

Rose, gioielli o cioccolatini? Che ne dite, invece, di una notte a contar le stelle? Il "Rifugio sotto le stelle", sul lago Millstatt in Carinzia, è un posto unico e particolare per stare insieme nella notte magica di San Valentino. Qui si possono sperimentare le intense emozioni che regalano il lago e la montagna. Al posto delle rose, il profumo dei larici o del pino cembro; invece di gioielli scintillanti, le stelle che brillano nel cielo, e che si ammirano dalle finestre panoramiche del rifugio; invece di cioccolatini, un cesto gourmet riccamente riempito per assicurare momenti di unici di piacere al palato.



Informazioni e prenotazioni: www.millstaettersee.com



Cenare sotto una cupola di vetro

La magia dell'inverno e un'esperienza culinaria stravagante e unica, ai piedi del monte Goldeck: la fonduta (a scelta carne o formaggio) da gustare sotto una cupola di vetro. Momenti indimenticabili ammirando le meraviglie invernali, godendosi una vista imperdibile sulle montagne circostanti, per festeggiare questo giorno speciale.



Scegli la proposta che fa per te

Infine, proposte da due hotel a Warmbad-Villach. La prima è l’offerta “Love Is In The Air”, al Thermenhotel Karawankenhof, per staccare la spina e concedersi un po' di relax con la persona amata. L’albergo è annesso allo stabilimento termale “KärntenTherme”, con hamam, saune, idromassaggio e trattamenti di bellezza. Inoltre, un parco naturale si trova a due passi dall’hotel, per immergersi in una romantica passeggiata al chiaro di luna. Tre notti in suite, in mezza pensione (con buffet a pranzo), l’utilizzo del Fun, Fit & Spa delle KärntenTherme (accesso tramite corridoio diretto), oltre a una sorpresa di benvenuto, una colazione privata nella suite e un programma giornaliero di attività sportive (Yoga, Zumba, lezioni di spinning sulla terrazza panoramica, Indian Balance…) Prezzo da 453 euro per persona.



La seconda proposta è offerta dall’Hotel Warmbadenhof: un pacchetto romantico che comprende una cena da 5 portate a lume di candela, presso il ristorante gourmet “Das Kleine Restaurant”, un pernottamento, un romantico omaggio, una ricca colazione a buffet con prodotti biologici, l’utilizzo della Spa di 1.800 m², il late check-out e tutte le attività del Warmbaderhof. Il tutto a soli 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio. Prezzo da 198 euro per persona.