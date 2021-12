Plunhof Hotel: tra wellness e sport, un rifugio per ritrovarsi

Tra le acque calde di piscine in pietra e boschi innevati, si contemplano le montagne e ci si abbandona al silenzio ed alla cura del sé, che in questo luogo si fa davvero superba. Ci si perde nella natura con ciaspole e sci da fondo respirando a pieni polmoni l’aria frizzante di una valle incontaminata, ci si abbandona al tepore del centro benessere che profuma di pino mugo, abete rosso e larice, godendo così appieno la stagione bianca.

Il Plunhof Hotel

Da antico maso a rifugio di benessere

Il Plunhof Hotel, situato nel cuore dell’Alto Adige - Südtirol ad una manciata di chilometri da Vipiteno (Bz), racchiude una storia antica ed autentica, un’architettura di design, un’accoglienza calorosa e raffinata, un’attenzione curata nei minimi dettagli con un concetto di benessere che riesce a conquistare anima, mente e corpo. Quello che ieri era un maso oggi si impegna a trattare anima e corpo con materie che possano essere recuperabili entro i 15 km di distanza dall’hotel. Gestito da mamma Paula e dai suoi 8 figli, il Plunhof Hotel con le sue 67 stanze ed un centro benessere di 4000 mq è un rifugio esclusivo di benessere ed eccellenza, insignito negli anni di premi importanti come il Global Winner ai World Luxury Spa Awards 2019 come Best Unique Experience Spa.

Rigenerarsi con il potere delle pietre

Situato nel cuore della Val Ridanna, un tempo regno delle miniere di Monteneve, il Plunhof Hotel si richiama fortemente al passato di questa valle: «Il legame con la pietra e con le materie prime della valle è nel nostro dna. I miei nonni lavoravano in miniera e per questo motivo abbiamo voluto dedicare a loro il centro benessere Minera Acqua & Spa, che celebra la quarzite argentea ed il mondo minerario» spiega fiero Thomas Volgger, uno dei proprietari del Plunhof Hotel.

Certificato Climahaus a testimonianza dell'attenzione all'ecosostenibilità, i proprietari hanno saputo unire il lusso ad un nuovo concetto di benessere saldamente legato al territorio, utilizzano pietre locali per ricordare quell’antica formula di benessere. Il gioiello di famiglia è il massaggio con quarzite argentea, una pietra antica proveniente dal cuore della montagna circostante, un tempo scrigno di preziosi filoni d’argento, che oggi avvolge gli ospiti in un percorso di wellness che tocca l’anima.

Un bagno invernale all’aperto nel lago salato

Un percorso wellness che si snoda tra saune minerarie a 80-100°C, bagno turco, biosauna, sauna a infrarossi, sauna con area relax panoramica sul roof, vasche Kneipp, grotte con un laghetto minerario, una piscina salata esterna con idromassaggio, una piscina esterna di acqua di fonte riscaldata ed un mondo acquatico indoor con una vasca di 20 metri ed una piscina relax. Imperdibile nella stagione invernale è un bagno nel lago salato all’aperto: la temperatura dell'acqua di circa 38° permette al corpo di assorbire gli oligoelementi ed i minerali del sale alpino disciolto nell’acqua, per un effetto detossinante e rilassante.

Non solo wellness

Il Plunhof Hotel è anche un punto di partenza perfetto per salire in quota. Con la cabinovia panoramica Racines-Giovo è possibile raggiungere i 2.150 metri di altitudine, dove si snodano altri otto impianti che salgono ancora più in alto offrendo 25 chilometri di piste innevate ed uno spettacolo unico sulle cime circostanti

Il divertimento per chi ama le acrobazie è garantito allo Snowboard Funpark, un parco giochi raggiungibile sempre con la cabinovia Racines-Giovo, mentre gli appassionati di slittino potranno trovare tre piste, una delle quali, con i suoi 9,6km, tra le più lunghe in Italia ed illuminata in notturna. Gli appassionati dello sci di fondo, invece, possono godersi i 50 km su tre anelli, ben preparati già alle prime luci dell’alba.

Durante le feste si accende la magia

Il Plunhof sorge a 15 km da Vipiteno, che dal 26 novembre 2021 al 6 gennaio 2022 si trasforma in una vera e propria fiaba invernale grazie al mercatino di Natale. Passeggiando per le antiche stradine di Vipiteno, assaporando l'atmosfera che circonda la città durante il periodo dell'Avvento, si possono ammirare presepi intagliati a mano e decori natalizi tradizionali.

Prezzi da 133 euro a notte a persona in camera doppia, con colazione e cena con menu di 4-5 portate.

Hotel Plunhof

Obere Gasse 7 - 39040 Ridanna (Bz)

Tel 0472 656247

www.plunhof.it