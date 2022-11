Ponte dell’Immacolata, ecco 10 offerte per sciare con la prima neve

Una nuova stagione sciistica sta per iniziare (da qualche parte è già iniziata), speriamo con tanta neve. Di sicuro ci sono le offerte: in particolare dall’Immacolata a Natale ci sono tante occasioni per cominciare bene l’inverno. Ecco le 10 migliori selezionate dal portale specializzato Scigratis.it.



1. Evento SnowWeek a Sestriere (To) per l’Immacolata

Dal 7 all’11 dicembre il più grande evento sciistico per giovani e universitari di tutta Italia! Pacchetti in offerta da 269 euro per prenotazioni entro il 23 novembre. Divertimento assicurato!

SnowWeek a Sestriere



2. Immacolata: offerta soggiorno in Piemonte

L’Hotel La Vetta di San Domenico di Varzo (Vb) propone un pacchetto in offerta per il Ponte dell’Immacolata: 4 notti o più per 2 persone a partire da 329€!



3. Pontedilegno-Tonale: prima acquisti, meno spendi

Prezzo vantaggioso grazie allo Smart Skipass: acquistando in anticipo e online il tuo skipass Pontedilegno-Tonale potrai risparmiare fino al 25% sul prezzo di listino!



4. Cervinia: 4, 5 o 6 giorni in promozione speciale!

Entro Natale promo speciale a Cervinia-Valtournenche (Ao): da 4 a 6 giorni sci ai piedi con prezzo speciale in hotel e un giorno gratis di skipass! A partire da 455 euro!



5. Super promo scuola sci al Monte Bondone

A dicembre i maestri di sci e snowboard Cristallo del Monte Bondone, nelle Prealpi gardesane, propongono un pacchetto con corso collettivo 2 ore al giorno + eventuale noleggio attrezzatura gratis! Da 59 euro.



6. Settimana bianca low-cost in Valsugana!

Dall’11 al 23 dicembre si può prenotare la settimana bianca in Valsugana-Lagorai (Tn) con un’offerta incredibile: 5 notti in mezza pensione o in appartamento + 5 giorni skipass da 225 euro!

Settimana bianca in Valsugana



7. Avvento a Klagenfurt con pacchetto in offerta

Klagenfurt am Wörthersee, in Carinzia, è la capitale del Natale. Per assaporare l’atmosfera dell’Avvento si può approfittare del pacchetto in offerta di 2 notti in hotel da 105 euro a persona!

Klagenfurt am Wörthersee, in Carinzia



8. Offerta Mercatini di Natale a Bad Kleinkirchheim

Scopri l’atmosfera romantica e la magia invernale dell’Avvento di Bad Kleinkirchheim, in Carinzia con pacchetto in offerta di 2 notti da 155 euro a persona!



9. Engadina: giornate speciali con sconti skipass per gruppi

Anche quest’anno ritornano al Corvatsch, al Diavolezza e a Lagalb, nelle vicinanze di St.Moritz, le giornate speciali per gruppi dall’Italia, con sconti skipass in alcune giornate. Scopri le prossime date!

Sciare in Engadina



10. Offerta noleggio junior da Sport Specialist!

Nei negozi DF-Sport Specialist si può noleggiare il set completo di attrezzatura sci o snowboard junior a partire da 79 euro per tutta la stagione invernale!