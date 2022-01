Sogni un safari autentico? La miglior destinazione è il Kenya

La migliore destinazione nel turismo wildlife? Sempre lui il Kenya, che è stato nominato World's Leading Safari Destination 2021 ai World Travel Awards (Wta). Il rinomato riconoscimento è arrivato lo scorso 16 dicembre durante la cerimonia ufficiale di consegna dei Wta, gli "Oscar" del turismo che ogni anno celebrano l'eccellenza in tutti i settori dell'industria globale dei viaggi.

Il Kenya si conferma migliore destinazione safari al mondo



Da nove anni il prestigioso titolo



Negli ultimi 9 anni, questa è l'ottava volta, e la settima consecutiva, che il Kenya si aggiudica il prestigioso titolo. La destinazione ha infatti vinto il premio nel 2013 e poi ancora nel 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ed infine nel 2021.



L’offerta unica del Kenya



Tra i candidati per la categoria, le grandi destinazioni safari come Botswana, Sud Africa, Tanzania, Namibia, Zambia e Zimbabwe. Betty Radier, ceo di Kenya Tourism Board (KTB), agenzia di promozione turistica del Kenya, ha definito la vittoria una testimonianza dell'offerta unica che il Kenya può vantare quando si parla di prodotto ed esperienze legate al Safari.



«Questo riconoscimento conferma il motivo per il quale il MagicalKenya può fregiarsi di essere la patria dell'autentico safari africano. Si tratta di un premio senza dubbio meritato, ma possiamo fare ancora meglio e continueremo ad impegnarci per preservare e mostrare al mondo il patrimonio faunistico unico del nostro paese, per il bene delle generazioni future», ha affermato Betty Radier.



Safari anche a piedi



Nonostante le sfide che la destinazione ha dovuto affrontare a causa della pandemia di Covid-19, la Radier ha sottolineato come la resilienza abbia permesso al Kenya di mantenere la sua posizione come meta preferita per i turisti di tutto il mondo.



«Il nostro obiettivo è continuare a migliorare il prodotto, il quale ha un grande potenziale di crescita. Ad esempio, oggi con le MagicalKenya Signature Experiences i viaggiatori hanno l'opportunità di vivere un safari e persino di avventurarsi alla ricerca della fauna selvatica anche a piedi», ha aggiunto la Radier.



Vincente il safari in live streaming



Il Kenya ha trovato un modo innovativo per mostrare i suoi prodotti turistici e assicurarsi che più viaggiatori siano in grado di vivere la destinazione. Nel 2020, il Kenyan Ministry of Tourism & Wildlife ha lanciato una campagna virtuale in live streaming per mostrare i safari nei parchi e nelle riserve di tutto il paese. Il live streaming è stato trasmesso in tutto il mondo come parte della campagna di marketing della destinazione "Magic Awaits". L'attività è stata fondamentale per mantenere viva la destinazione nel momento in cui le attività turistiche erano minime.



Nell'agosto del 2021, il Kenya ha collaborato con la piattaforma di condivisione video TikTok per mostrare la grande migrazione degli gnu e il Masai Mara, dando a tutte le persone che non erano in grado di viaggiare l'opportunità di vivere questo spettacolo.

Famiglia Masai



«Il Kenya è un paese ricco e diversificato, con un'incredibile offerta faunistica che è necessario proteggere. Insieme ai nostri partner ora possiamo coinvolgere il mondo con contenuti ed esperienze da qualsiasi parte del paese e aumentare la consapevolezza della destinazione e dei suoi animali selvatici, soprattutto in questo periodo in cui i viaggi sono limitati per contenere la diffusione del virus. L’obiettivo di Kenya Tourism Board è che il MagicalKenya rimanga la destinazione più amata dai viaggiatori» ha commentato la Radier.



I migliori luoghi per l’osservazione della fauna



Il Kenya può vantare i migliori luoghi per l'osservazione della fauna come la famosa Riserva Nazionale di Masai Mara, il Parco Nazionale di Amboseli, i Parchi Nazionali dello Tsavo Est e Ovest, il Parco Nazionale del Lago Nakuru, il Parco Nazionale di Meru, il Parco Nazionale di Aberdare e il Parco Nazionale di Nairobi - l'unico parco nazionale al mondo all'interno di una capitale.



Per maggiori: worldtravelawards.com