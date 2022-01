Terme, avventure e passeggiate: com'è romantica la Valtellina a San Valentino

La festa degli innamorati è alle porte. C’è chi ama avventure adrenaliniche per vivere esperienze mozzafiato, ma c’è anche chi desidera ritagliarsi del tempo e concedersi un momento di relax lontano dai pensieri negativi e c’è anche chi sente il bisogno di evadere, magari dormendo fuori casa, e stare a contatto con la natura per vivere momenti autentici. La Valtellina con le sue offerte che spaziano da terme, avventure, passeggiate e cene romantiche è pronta ad accogliere tutte quelle coppie che sono alla ricerca di idee e spunti per un San Valentino originale.

Con la slitta trainata dai cavalli tra le nevi di Livigno

Nel cuore del Piccolo Tibet

Un tour tra i paesaggi alpini innevati con la giusta calma che sa regalare un’escursione a bordo di una slitta trainata da cavalli. Questa è sicuramente una delle attività perfette per inguaribili romantici che si possono vivere a Livigno. Proprio come in una favola, le coppie verranno accompagnate lungo sentieri e percorsi ricoperti di neve e potranno ammirare i paesaggi unici di questo luogo da una prospettiva privilegiata.

Per maggiori informazioni: https://www.livigno.eu/evento/tour-in-slitta

In uno chalet fatto di neve

Per rimanere sempre in tema fiabesco, l’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S di Livigno propone ai suoi ospiti un soggiorno in un originale chalet realizzato interamente di neve. Da metà dicembre a fine marzo, infatti, sarà possibile trascorrere una notte magica nello Snow Chalet: riscaldati da un sacco a pelo termico, gli innamorati avranno la possibilità di vivere un’esperienza alpina accompagnati da una Personal Assistant per poi terminare la giornata con una cena a lume di candela nell’antica stube in legno dell’hotel. La mattina i cuori degli ospiti verranno riscaldati da una tazza di caffè bollente servito direttamente in camera prima di recarsi direttamente in hotel e assaporare la colazione tipicamente livignasca proposta dalla struttura. Gli attimi di romanticismo continuano poi nella Spa Alpina, dove gli ospiti potranno prendere parte a un rituale di coppia.

Hotel Lac Salin | Via Saroch, 496, 23041 Livigno SO | 0342 990166 | lacsalin@lungolivigno.com

Tra sport e buon gusto

La stagione sciistica non è ancora finita e la Scuola Sci Madesimo, in occasione di San Valentino, offre la possibilità di regalare una lezione di sci a tutte le persone del cuore per sfrecciare sulle piste innevate insieme alla propria anima gemella. Il pacchetto è valido solo per la giornata del 14 febbraio e dà la possibilità di acquistare due lezioni al prezzo di una.

Per maggiori informazioni: http://www.scuolascimadesimo.org/it/

L’Hotel Bucaneve, a Campodolcino, organizza su prenotazione delle passeggiate per tutte le coppie all’interno di un bosco innevato meraviglioso. Al termine verranno serviti calici di bollicine Franciacorte e finger food gourmet con prodotti tipici del luogo a km0 per deliziare il palato degli ospiti e regalare loro un dolce momento. L’esperienza immersiva dura 1h, si può organizzare dalle 17 alle 19 e ha un prezzo di 50€ a coppia. Altra attività proposta dalla struttura è la cena romantica organizzata in stube e riservata esclusivamente per la coppia. L’hotel per l’occasione propone ai suoi ospiti specialità tipiche del territorio realizzate con prodotti a km0 accompagnate da un calice di spumante, un calice di vino rosso e dei meravigliosi fiori che sapranno colpire il cuore dell’amata. Altra piccola coccola che l’hotel mette a disposizione delle coppie è la possibilità di scegliere la musica di sottofondo che accompagnerà gli ospiti durante la cena per una vera e propria serata indimenticabile.

Hotel Ristorante Bucaneve | Loc. Alpe Motta, 23021 Campodolcino SO | 0343 52990 | info@albergobucaneve.it

Nel cuore di Madesimo si trova il Ruscello Mountain Apartment che per l’occasione propone una fuga d’amore in occasione di San Valentino e prenotabile dall’11 al 15 febbraio. Il pacchetto offerto dalla struttura comprende una bottiglia di bollicine valtellinesi, un mazzo di rose rosse per lasciare senza parole la dolce amata, un allestimento romantico in camera per rendere ancora più unico e suggestivo il momento e un welcome gift a sorpresa. Prezzo a partire da € 325,00.

Ruscello Mountain Apartment | Via Andine, 1, 23024 Madesimo SO | 375 511 6861 | info@ilruscello.net

Due cuori in pista a Valmalenco

Nel cuore delle Alpi e con vista mozzafiato sulle alte vette che incorniciano il comprensorio Valmalenco Ski Resort, si trova 2 cuori in Pista, la prima suite costruita all’interno di un gatto delle nevi. Le coppie di innamorati potranno vivere una esperienza unica nel suo genere sperimentando il glamping ad alta quota e a stretto contatto con la natura. Una volta entrati in questa struttura fuori dall’ordinario, gli ospiti troveranno un letto matrimoniale, un bagno privato e una meravigliosa vasca per momenti rilassanti insieme alla dolce metà, insieme a un angolo per degustare te e biscotti dopo una lunga giornata sugli sci. Per la cena è previsto il servizio motoslitta che accompagna gli ospiti ai rifugi.

Bormio e le sue terme

San Valentino per molti è sinonimo di terme e Bormio è la patria degli amanti del relax. Le sue sorgenti termali, i paesaggi alpini che fanno da cornice e il Parco Nazionale dello Stelvio sono degli inviti alla disconnessione dai pensieri quotidiani e alla ricerca di un contatto sincero con la natura nella sua essenza più pura. QC Terme Bagni di Bormio (che comprende Bagni Nuovi e Bagni Vecchi) invita gli innamorati a regalarsi un momento di dolce relax con il suo pacchetto pensato per il benessere della coppia. Fuga di benessere offre una sistemazione in camera matrimoniale classic con prima colazione, accesso al percorso benessere del centro e beauty cosmetics kit. Bormio Terme, invece, propone il pacchetto Gocce d’amore, un puro momento di relax pensato per il benessere della coppia. Dopo aver fatto il pieno di benessere all’interno del percorso termale la magia prosegue nella cabina di coppia per un piacevole massaggio in un'atmosfera illuminata dalla rilassante luce delle candele.