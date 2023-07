 Uno skyline da record: Dubai accoglie un nuovo grattacielo orizzontale mozzafiato

One Za'abeel, il nuovo complesso mixed-use di Ithra Dubai, è stato concepito per fondere in modo impeccabile il business e il tempo libero, il lusso e lo stile di vita. Si estende su un'area impressionante di 530mila metri quadrati e si trova nel cuore della città, vicino all'International Financial Centre. Firmato da Nikken Sekkei, uno studio di architettura, ingegneria e pianificazione urbana giapponese di grande prestigio, One Za'abeel rappresenta un progetto visionario che spinge ai limiti estremi il design e l'ingegneria. Il complesso è costituito da due torri distinte, collegate da un meraviglioso ponte panoramico orizzontale chiamato “The Link”. Questa struttura a sbalzo si estende per oltre 226 metri, sospesa a quasi 100 metri di altezza dal suolo, concepita in modo geniale per esistere indipendentemente dalle torri e al tempo stesso ospitare una strada sottostante.

One Za’abeel (courtesy of Fiandre Architectural Surfaces)

Cuore pulsante del progetto, The Link accoglie una vivace gamma di servizi, tra cui bar e undici ristoranti esclusivi, oltre a boutique, spazi benessere, una spettacolare piscina a sfioro e una terrazza panoramica. One Za'abeel si erge come un simbolo di innovazione architettonica, unendo in modo impeccabile funzionalità ed eleganza. Con il suo design straordinario e le sue offerte di lusso, stabilisce un nuovo standard per la vita contemporanea e l'intrattenimento a Dubai, invitando i visitatori a sperimentare l'epitome del lusso raffinato e dello stile di vita cosmopolita.

One Za'abeel è il nuovo complesso mixed-use di Ithra Dubai (courtesy of Fiandre Architectural Surfaces)

L'eccellenza dell'ospitalità e delle residenze di lusso a One Za’abeel

Tra hotel, spazi per uffici e residenze di lusso, le due torri - One Za’abeel Tower e One Za’abeel The Residences - alte rispettivamente 300 e i 235 metri per 68 piani la prima, e 58 la seconda, offrono molteplici servizi extralusso con l’obiettivo di attrarre un pubblico internazionale di alto profilo, oltre a proporre esperienze e comfort di ogni tipo. In questo contesto d’eccellenza si inseriscono le superfici prodotte con materie prime naturali e tecnologicamente evolute di Fiandre Architectural Surfaces, brand in grado di supportare i committenti nell’espressione identitaria di progetti di tale portata, posizionandosi sempre più nella fascia alta del mercato.

Firmato da Nikken Sekkei, One Za'abeel rappresenta un progetto visionario (courtesy of Fiandre Architectural Surfaces)

La One Za’abeel Tower accoglie workspaces all’avanguardia, attici esclusivi, il resort One&Only, le soluzioni residenziali One&Only Private Homes, oltre al Siro Hotel, che integra il concetto di ospitalità con proposte olistiche di fitness avanzato. Un design ricercato e un’eleganza contemporanea distinguono invece i 264 appartamenti panoramici ed extralusso - di diverse tipologie e dimensioni, anche duplex, fino a una penthouse con 5 camere da letto - all’interno della torre One Za’abeel The Residences.

Un design ricercato e un’eleganza contemporanea per le residenze di lusso di One Za’abeel (courtesy of Fiandre Architectural Surfaces)

Qui, insieme al partner distributore Arteco Ceramics, l’expertise di Fiandre si mostra declinandosi in applicazioni innovative e nella capacità di soddisfare la richiesta di soluzioni su misura tramite lavorazioni ad hoc, come decori e intarsi in ottone, oltre che nella consulenza per la realizzazione di applicazioni in volume.

One Za'abeel: pioniere della sostenibilità verso l'obiettivo 2025 delle emissioni zero

In linea con l’obiettivo degli Emirati Arabi Uniti di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2050, One Za’abeel mira a offrire i più alti standard di sostenibilità, implementando i requisiti della certificazione Gold Leed in ogni aspetto progettuale e funzionale. In questa visione di rispetto e tutela del patrimonio ambientale si inserisce la scelta di utilizzare le superfici di Fiandre ideate con lo stesso approccio: creare benessere attraverso i materiali. Le superfici in ceramica tecnica made-in-Italy dei brand Iris Ceramica Group, tra cui appunto Fiandre, hanno infatti ottenuto la Cradle to Cradle Certified Silver, rilasciata da “The Cradle to Cradle Products Innovation Institute”, uno degli standard globali più ambiziosi per la progettazione e la realizzazione di prodotti sicuri, circolari e responsabili.