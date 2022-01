Vacanze in Trentino con i bimbi? Oltre allo sci c’è di più!

Vacanza invernale con i bambini? Le mille possibilità del Trentino! L'obiettivo è di assicurare il divertimento a tutti i piccoli ospiti e in questo il Trentino è uno dei territori alpini meglio organizzati. Con spazi per i giochi, laboratori creativi, animazione e tanto altro, gli alberghi del Trentino sono un vero e proprio paradiso per i bambini e per i genitori.

Bob in Val di Fiemme. Foto Alice Russolo



Primi passi sugli sci

Per muovere i primi passi sulla neve o perfezionare il proprio stile il consiglio è di affidarsi sempre ai maestri di sci che in Trentino sono oltre 2600, a disposizione di principianti di ogni età, ma anche di quanti vogliono migliorare la propria tecnica. Un “piccolo esercito” distribuito tra le 48 scuole che operano in tutte le località invernali.



E per chi non scia tanto divertimento

Anche per chi non scia la proposta invernale offre opportunità di divertimento; basta rivolgersi ai numerosi Baby Park, presenti in tutte le destinazioni sciistiche principali, dove i bambini possono trascorrere ore spensierate in assoluta sicurezza, sempre seguiti da personale specializzato. Organizzati per la maggior parte direttamente dalle Scuole di sci, i servizi di Kindergarten consentono di affidare i bambini concedendo ai genitori qualche ora di svago sulle piste. I programmi giornalieri spaziano dai laboratori per imparare a fare lo strudel all’attività di gioco, lettura e relax.



Esperienze curiose da provare sulla neve

Nei bike park dell’Alpe Cimbra i più piccoli possono provare le Bike Strider, delle minibici senza pedali e con piccoli sci sotto le ruote, per scorrazzare all'interno di una pista dedicata e servita da un comodo tapis-roulant per la risalita. A Passo Coe c’è il primo Disc Golf Park d’Europa, per praticare questo sport facile e divertente, che consiste nel lancio di uno speciale disco all’interno di un percorso di 9 cesti metallici. Spaziano tra le discipline più emozionanti dell'inverno le proposte del Kinderheim di Family Park Folgarida in Val di Sole, gestito dalla Scuola di sci Azzurra, presso l’area Malghet Aut (1.855 m): ciaspole, tarzaning, in particolare camminate sui ponti tibetani, osservazioni della fauna nel Parco naturale Adamello Brenta. Le nevi della Paganella sono un grande parco giochi: piste da gommoni e slittini, uno scivolo gigante e una pista per mini-quad, miniclub, passeggiate nella natura e tanto altro ancora.



Senza dimenticate il “Biblioigloo”, sulle piste da sci dei prati di Gaggia, una magica bolla a 1333 mt. slm dove trovare momenti di relax in compagnia di libri e riviste, ed un angolo morbido per i più piccini. “La Tana degli Gnomi”, “Il Regno dei Draghi”, “Cermislandia” e “Bip Club” sono gli attrezzatissimi Ski-Kindergarten nell’incantevole Val di Fiemme, dove tra un gioco e l’altro, i bambini potranno conoscere Skiri, Bip e Fondolo, le 3 simpatiche mascotte del comprensorio.



A Bedollo (Tn), infine, nei pressi del Lago delle Piazze sull’altipiano di Pinè, è possibile divertirsi con tutta la famiglia presso il “Winter Park Pradis-Ci”, un parco innevato dove sciare e slittare, dotato di numerosi servizi tra cui la pista da snow tubing, per bob e slittino con impianti di risalita e tapis roulant.

Slittino all’Alpe Cimbra. Foto Apt Alpe Cimbra



Slittare, un divertimento che non ha età

Bob e slittini sono solo per bambini? In realtà non esiste età per divertirsi lanciandosi in emozionanti discese a cavallo di questi “bolidi” da neve lungo piste dedicate.



Sull’altipiano della Paganella la nuova pista da slittino parte dal Rifugio Meriz con uno sviluppo complessivo di quasi un chilometro ed è accessibile con la Seggiovia Santel-Meriz, sopra il paese di Fai.



In Val di Fassa tutta la famiglia può divertirsi a slittare o provare lo snow tubing, i bob e i gommoni da neve presso lo skilift Avisio a Canazei. A Passo Costalunga, invece, si scende in slitta lungo i 1200 m della pista “Hubertus” ai piedi delle vette del Catinaccio. Con slittini, bob e gommoni si scivola anche in diversi Baby Park sulla neve come Fiabilandia a Moena, al Kinderpark del Ciampedìe e Banzimalia Winter Park a Campitello.



Discese adrenaliniche sono garantite sulla pista da slittino che si affaccia nello Ski Center Latemar, nell’area di Pampeago. Sempre in Val di Fiemme, è possibile scivolare con lo slittino per 2.100 metri anche sulla pista Fraine, nella skiarea di Bellamonte – Castelir, lungo un percorso attraverso il bosco.



Anche Madonna di Campiglio (Tn) ha una pista di slittino. Dal Monte Spinale, uno dei luoghi più suggestivi della località, la discesa si sviluppa attraverso i prati di malga Fevri per arrivare alla partenza della seggiovia Spinale 2. Tre chilometri di puro divertimento con un dislivello di 340 metri, per un’emozionante e lunga "scivolata". A Bolbeno, sempre in val Rendena, lo snowpark “Bolbenolandia” mette a disposizione dei visitatori l’attrezzatura per slittare o quella per cimentarsi in una discesa di snow tubing.



In Val di Non si slitta a “Nevelandia” sulla soffice neve del Roen, un magico tappeto bianco da solcare a proprio piacimento su una delle tre piste disponibili: slittino, gommone oppure bob. Sull’Alpe Cimbra, infine, i tracciati sono serviti da vere e proprie slittinovie: si trovano a Costa e Fondo piccolo per Folgaria e in località Bertoldi per Lavarone.







Winter trekking con lama e alpaca

Lama e alpaca sono animali addomesticati da millenni, e per questo molto docili e mansueti, perfetti per una indimenticabile escursione in loro compagnia. Un'esperienza che bambini e adulti possono vivere in alcune località del Trentino anche d’inverno. In val di Cembra l’azienda agricola Silpaca di Silvio Zanotelli e Ilaria Baldo alleva da moltissimi anni alpaca da soma, con i quali propone un percorso di scoperta di questo animale attraverso trekking ed escursioni guidate anche invernali da prenotare su appuntamento (www.silpaca.it).



In Valle del Vanoi, i trekking invernali con i lama sono proposti dallo Chalet nel Doc anche con finalità di pet therapy (www.chaletneldoc.com)



Per informazioni: www.visittrentino.info