Vini e tenute per festeggiare San Valentino

Il modo migliore per festeggiare San Valentino è senza dubbio con un calice di vino in mano, magari immersi nella quiete di una suggestiva tenuta. Di seguito un ventaglio di proposte tra bottiglie e strutture di accoglienza davvero seducenti.

Poggio alle Vigne, l'agriturismo di Lungarotti in Umbria

Consigli per brindare e degustare

Cruasè Tenuta Mazzolino

La bottiglia perfetta per un brindisi a lume di candela. Il Cruasè di Tenuta Mazzolino, piccolo clos di Borgogna trapiantato in Lombardia, Oltrepò Pavese, è un Pinot Nero vinificato in rosa che affascina per la sua eleganza: al naso è complesso con ricordi di piccola frutta, al palato morbido ed equilibrato, ma deciso e dalla bollicine estremamente fine.

www.tenuta-mazzolino.com

Loto Villa Santo Stefano

Nel giorno più romantico dell’anno, un vino rosso che scalda i cuori: Loto, Rosso Toscana Igt di Villa Santo Stefano, azienda agricola in Lucchesia. Loto è una cuvée di Cabernet Sauvignon (50%), Merlot (40%) e Petit Verdot (10%) che matura in barrique francesi prima dell'affinamento in cemento e bottiglia. Il vino che ne nasce è elegante, pieno e armonico, con sentori di frutti di bosco, fumo e vaniglia. La compagnia perfetta per una cena a lume di candela con piatti della grande cucina toscana.

www.villa-santostefano.it

Il Bio - Umbria Lungarotti

Rosso intenso brillante, elegante e avvolgente. Il Bio - Umbria Igt Rosso 2020 della tenuta di Montefalco di Lungarotti è il vino perfetto per brindare all’amore. A base Sagrantino, vitigno principe di Montefalco, si abbina con facilità a qualsiasi ricetta, da quelle più semplici a quelle più elaborate che strizzano l’occhio alla cucina orientale, grazie al suo finale deciso di spezie dolci e confettura.

www.lungarotti.it

Ancestrale Poggio Cagnano

Ancestrale è il rosato rifermentato in bottiglia di Poggio Cagnano, artigiani del vino che lavorano in alta quota sulla Maremma Toscana, con vista sull'Argentario. A base Sangiovese, è un'etichetta dal bouquet di profumi che vanno dalla rosa canina al pompelmo rosa. Un vino di grande beva e in costante evoluzione, che in bocca richiama i sentori di agrumi e una freschezza in grado di bilanciare piatti ricchi e piccanti o stuzzichini gustosi.

www.poggiocagnano.it

Marne 180 Amarone Tedeschi

Le uve arrivano dai vigneti migliori della Valpolicella, il nome ricorda il terreno caratteristico di quest'area vocata e la perfetta esposizione al sole delle vigne. Marne 180 è l'Amarone della Valpolicella di Tedeschi, famiglia che da oltre quattro secoli scrive la storia vitivinicola del territorio. Un vino equilibrato e di ottima struttura, con note di vaniglia e di etereo, legate al periodo di maturazione in botte; unite a sentori di frutta dolce come ribes, mirtillo e ciliegia. Il gusto è rotondo, per un vino lungo e persistente.

www.tedeschiwines.com

Cadelvento Venturini Baldini

Per un brindisi così speciale serve un vino all’altezza, come il Cadelvento di Venturini Baldini, storica tenuta nel cuore delle terre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Spumante Rosato Brut prodotto dai cloni di Lambrusco Sorbara e Grasparossa, vitigno simbolo e interprete d’eccellenza di questa terra. Un vino asciutto e fragrante, che avvolge con note di rosa canina e di susina matura. Le sfumature rosa cerasuolo brillante conquistano al primo sguardo.

www.venturinibaldini.it

186 - Refosco dal Peduncolo Rosso Villa Bogdano 1880

Il 186 - Refosco Dal Peduncolo Rosso Riserva Doc è una perla enologica di Villa Bogdano 1880, azienda a conduzione biologica di Lison di Portogruaro (Ve). Il nome deriva da una specifica particella di vigneto individuata per la produzione del Refosco, vitigno autoctono la cui caratteristica è proprio la colorazione rossa del peduncolo. Caratterizzato da aromi di muschio, frutti rossi, tannini morbidi e setosi e un finale persistente, è un vino che si abbina perfettamente a piatti di carne strutturati e formaggi stagionati.

www.villabogdano1880.it

Capisme-e Langhe Nebbiolo Domenico Clerico

Domenico Clerico nella giornata dedicata agli innamorati propone il Langhe Nebbiolo Doc Capisme-e, che in dialetto piemontese significa “capiscimi, entra nel mio mondo”. Capisme-e è un vino rosso fruttato dalle note di marmellata di fragole, lamponi freschi e foglie di tè. Un Nebbiolo dal finale lungo e persistente che ben si abbina a piatti come il risotto con le fragole, medaglioni di manzo alla riduzione di aceto balsamico e per finire in dolcezza ad una mousse di frutti di bosco. Ogni sorso di Capisme-e lascia la bocca tannica e succosa.

www.domenicoclerico.com

Le Tenute

Poggio alle Vigne Lungarotti

Nominato tra i Borghi più belli d’Italia, Torgiano (Pg) è la meta ideale per una fuga romantica nella verde Umbria. Sulle colline intorno al borgo, scandite da vigneti a perdita d’occhio, sorge Poggio alle Vigne, l’agriturismo della vinicola Lungarotti. Un bel prato con grandi pini marittimi, ulivi secolari e un panorama mozzafiato rendono questo casolare del XVII secolo, ristrutturato in stile country – chic, il posto giusto per concedersi un weekend rilassante.

www.poggioallevigne.it

Villa Santo Stefano tra le colline della Lucchesia - Foto Massimo Tessandori Bernini

Villa Santo Stefano

Tra le colline della Lucchesia, l'ospitalità di Villa Santo Stefano, la tenuta vitivinicola dei signori Reitzle. Stile classico e contemporaneo, con camere immerse nel verde e con vista su vigneti e oliveti circostanti. Una proposta enoturistica pensata per accogliere i turisti e i clienti della cantina per un weekend romantico e rilassante, unendo i piaceri della dolce vita toscana alla scoperta della vicina città di Lucca.

www.villa-santostefano.it

Tenuta Monteverro

Seducente l’idea regalo per San Valentino di Monteverro: la wine experience da vivere in coppia nella Toscana del Sud (Capalbio, Grosseto). San Valentino è la scusa per fare e farsi un regalo che stupisca e conquisti il “partner in wine”, un regalo da godersi senza fretta, perché i buoni visita di Tenuta Monteverro possono essere utilizzati quando si preferisce, per vivere a pieno la bellezza e la qualità di un'esperienza d'eccellenza.

www.monteverro.com

Castello di Fonterutoli

Il Castello di Fonterutoli della famiglia Mazzei sorge a Castellina in Chianti, nel cuore del Chianti Classico e offre un’ampia gamma di esperienze wine&food, come wine tour e degustazioni dei vini della Tenuta. Il Castello propone ai suoi ospiti eleganti suite e appartamenti situati all’interno in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, dove trascorrere una vacanza immersi nella natura.

www.castellodifonterutoli.com

Roncolo 1888 Venturini Baldini

Nel cuore di un parco di 130 ettari - 32 dei quali vitati e destinati alla produzione del Lambrusco - nasce Roncolo 1888, boutique relais nelle terre matildiche di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, a una trentina di chilometri da Parma. Ha un’architettura rigorosa e un design contemporaneo e dispone di undici stanze dove gli ospiti possono godere appieno del relax e del fascino della natura. Accanto alla struttura si trova inoltre la più antica acetaia del territorio e da alcuni mesi anche un eccellente ristorante, Taglierè in Limonaia, per un viaggio alla scoperta dei sapori della cucina emiliana.

www.venturinibaldini.it/relais