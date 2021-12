Guida Mangia&Bevi Campania: Salvatore Bianco è il Cuoco dell’anno

Presentata l’ottava edizione di Mangia&Bevi Campania. La guida curata dai giornalisti de Il Mattino Santa di Salvo e Luciano Pignataro, seleziona i migliori ristoranti, trattorie, agriturismi, bracerie, paninoteche e cantine attive sul territorio. Nell’ambito della presentazione sono stati anche conferiti i premi Mangia&Bevi 2022. Tra le categorie più titolate, quella di Cuoco dell’anno che per quest’edizione ha visto primeggiare Salvatore Bianco, socio Euro-Toques ed executive chef a Napoli delle cucine del Romeo hotel, tra cui Il Comandante Restaurant (1 Stella Michelin).

Salvatore Bianco

Inaugurato nel 2008, il Romeo, nella storica sede della Flotta Lauro, si affaccia sul porto di Napoli e offre 79 camere e suite. L’esperienza gastronomica comprende 2 ristoranti: il Beluga nella lobby e Il Comandante al X piano, aperto solo di sera.





Esperienza di gusto e dei sensi

Esprime tutta la sua soddisfazione per questo nuovo riconoscimento: «Ogni giorno – ha dichiarato lo chef originario di Torre del Greco - con la brigata di cucina ci impegniamo per far vivere ai nostri ospiti un’esperienza di gusto e dei sensi unica. Sono orgoglioso del premio che ci è stato conferito e che testimonia, ancora una volta, la bontà del nostro percorso di ricerca: abbiamo voluto approfondire l’approccio alla selezione della materia prima, concentrandoci su filiera corta, km e miglio marino 0, e legame con il territorio, valorizzando coltivazioni proprietarie e sostenibili e rafforzando il legame con i piccoli produttori locali di terra e di mare».

Il Comandante si affaccia sul porto di Napoli e sul Vesuvio

Linea raffinata e cosmopolita

La sua è una linea raffinata e cosmopolita. «Salvatore Bianco - ha ricordato Luciano Pignataro - sta ricodificando la cucina napoletana. Una cucina che ha nel desiderio di carne più che nella carne stessa le sue ragioni, che esalta il mare e l’ortaggio, la frutta e le verdure e le trasforma in piatti ghiotti. Il risultato è una proposta moderna, straordinariamente divertente e golosa».





Romeo Hotel

Via Cristoforo Colombo 45 - 80133 Napoli

Tel. 081 0175001

www.romeohotel.it