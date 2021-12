La cucina gourmet di Stefano Ciotti al Boutique Hotel Excelsior di Pesaro

Ha debuttato in questi giorni la partnership, della durata di tre mesi, tra due realtà di primo piano dell’ospitalità e della ristorazione e pesarese, quella tra il Boutique Hotel Excelsior, perla della collezione Lindbergh Hotels & Resorts, e lo chef socio Euro-Toques Stefano Ciotti patron del ristornate stellato Nostrano. Una collaborazione avviata da diversi mesi con lo chef prima in veste di consulente e poi di formatore per il reparto food & beverage di tutte le strutture del Gruppo Lindbergh.

Stefano Ciotti

Materie prime e identità regionale



Cucina solida e profondamente rispettosa della veracità della materia prima, regionale e territoriale: non cambia la cifra stilistica che ha contraddistinto la proposta gastronomica del Nostrano, unica realtà pesarese insignita dalla stella Michelin. Anche per gli ospiti dell’Excelsior Stefano Ciotti firma una cucina fortemente identitaria, espressa attraverso tecniche moderne e procedimenti ereditati dalla tradizione, capaci di esaltare colori, sapori e consistenze di ogni ingrediente. Ogni piatto è frutto di uno studio e di una correlazione tra gli ingredienti, di una ricerca approfondita tra la materia principale e ciò che ha costituito il suo nutrimento, il suo habitat naturale, le modalità di produzione. Non solo un’approfondita conoscenza della filiera produttiva regionale, ma anche profondo rispetto per l’ingrediente durante le cotture.

Il Boutique Hotel Excelsior di Pesaro è parte della collezione Lindbergh Hotels & Resort

Gift voucher diversificati

E poi l’occasione per fare un dono speciale. L’Hotel ha infatti ideato diversi gift voucher diversificati per costo, tipologia e durata dell’esperienza. Acquistando le gift card della Spa Excelsior si può regalare l’ingresso in Spa, un trattamento viso o corpo, un rituale personalizzato, l’accesso esclusivo e privato in Hydro Suite o all’Hammam o una seduta rigenerante nella nuovissima Cryosauna. Si può anche scegliere di regalare i prodotti di bellezza Ligne St.Barth, per prolungare anche a casa l’effetto di benessere vissuto in Spa.



Spa, cocktail e breakfast

Con il Voucher Spa si accede a uno dei tanti pacchetti benessere, che offrono l’accesso all’area umida insieme a un momento gourmet, come la colazione, la cena o un cocktail presso il Bistrò dell’Hotel Excelsior. La proposta Spa & Cocktail prevede due ore di relax, un cocktail del barman, la stuzzicheria salata e i finger food dello chef. La proposta Spa & Breakfast esalta la permanenza in Spa con un’autentica colazione di alto livello.



