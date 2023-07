Nel menu di Alfio Ghezzi benessere per corpo e spirito

Tre pilastri su cui costruire una proposta di eccellenza: scegliere una filiera corta seguendo la stagionalità dei prodotti, scegliere ingredienti leggeri e prediligere cotture che ne rispettano e valorizzano sapori e profumi. Questo è il motore che muove il menu di Alfio Ghezzi, membro di Euro-Toques e chef del Senso Lake Garda, il ristorante fine dining dell'Eala, cinque stelle lusso di Limone del Garda. Un menu che ha al centro un unico obiettivo: il benessere, sia esso del corpo o dello spirito. Il tutto senza mai dimenticarsi dell'importanza del territorio e del tema della sostenibilità, altri fili rossi che guidano l'attività del cuoco e del suo ristorante, ma anche dell'albergo che li ospita, combinando il lusso del comfort a un approccio sostenibile che sancisce il legame con l’ambiente, tra le montagne e il lago, in cucina, così come nell’ospitalità e nel mondo wellness.

Alfio Ghezzi (foto Carlo Baroni)

Il menu del Senso di Alfio Ghezzi

«Il concetto di benessere è fortemente presente nei nostri menu di Senso e si esprime nel pensiero di far viaggiare il meno possibile gli ingredienti e favorire la relazione con la filiera corta, come l’utilizzo del pesce di lago - spiega Alfio Ghezzi - Una filosofia che si esprime anche nell’accordo con la stagionalità dei prodotti e nella scelta di utilizzare i vegetali come parti principali del piatto e non accessorie, nel controllo dei carboidrati, nel servizio del pane come una portata che anticipa i secondi e, non per ultimo, nella scelta di cotture e condimenti leggeri che rispettino il carattere e le peculiarità di tutti gli ingredienti che compongono il piatto».



Cena con vista al Senso Lake Garda

Lo chef, che oltre al Senso guida il Bistrot Lake Garda di Eala e il Senso Mart di Rovereto, una stella Michelin, ha pensato a un menu estivo concepito per offrire all’ospite un’esperienza culinaria che coinvolge tutti i sensi, capace di sprigionare l’energia e i sapori di prodotti che provengono dalla filiera corta, ovvero da produttori con cui lo chef ha stretto nel tempo un rapporto personale e consolidato. «Ho sempre vissuto a contatto con la natura quindi quando cucino dedico molta attenzione al benessere, ma la vera svolta nella mia cucina è avvenuta quando la relazione diretta con i produttori mi ha fatto capire che pensare al nostro lavoro come a un atto agricolo significa valorizzare le persone, le tradizioni e la cultura - ha aggiunto - È estremamente interessante vedere che dal punto di vista etimologico cultura deriva da coltivare, col significato di prendersi cura. Per questo motivo penso che tutto ciò che facciamo nel realizzare i nostri menu sia strettamente connesso al benessere sia fisico che dello spirito».



La proposta estiva

Tra i piatti che compongono il menu estivo, è Zucchina - Pesce Persico del Garda, zafferano di Tremosine ed estratto di pomodoro - a rappresentare al meglio una filosofia di cucina che narra genuinità, semplicità e gusto, pensata per condurre l’ospite alla scoperta del territorio. Insieme agli altri due antipasti che compongono il menu degustazione a sette portate, è un piatto estremamente leggero e ideato per restituire il benessere che si respira sulle sponde del lago. Ricette in cui la componente vegetale diventa protagonista, combinata alla delicatezza di carni e pesci che ben si sposano con la natura del Garda. Scelte studiate dallo chef Alfio Ghezzi per valorizzare ogni singolo ingrediente e trasmettere i valori di piccoli produttori e veri e propri artigiani del mondo agreste che lavorano con dedizione e rispetto della terra. Un vero gesto di benessere per il corpo e per lo spirito.

Dettagli del Senso Lake Garda (foto Thilo Weimar)

Senso Lake Garda

Via IV Novembre 88 - 25010 Limone sul Garda (Bs)

Tel 0365954613