Natale e Capodanno: oltre 14 milioni di italiani in viaggio

Il sommario del Tg del Turismo: 14 milioni in viaggio per le feste, giro d'affari da 10,5 miliardi; Il turismo di lusso vale 25 miliardi, Italia destinazione top; Oleoturismo, la nuova frontiera del turismo.

Gli italiani in viaggio per Natale

Per le Vacanze di Natale e Capodanno in viaggio oltre 14 milioni di italiani con un giro d'affari inferiore del 20% rispetto al pre-Covid. Il 69% di chi resterà in Italia non uscirà dalla regione. Montagna in cima alle preferenze.

6,9 le notti medie in cui i turisti resteranno fuori di casa, per una spesa media pro capite di 804 euro con pasti e viaggio in cima alla lista delle spese.