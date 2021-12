L’inverno “slow” del Trentino nei masi Gallo Rosso

L’emergenza Covid, lo sappiamo, ha letteralmente spazzato via la stagione invernale di un anno fa, tra zone rosse e lockdown che non hanno lasciato scampo a chi ama concedersi una vacanza nella stagione più fredda dell’anno per godersi montagna, neve e tutte le attività che solo questo magico periodo può regalare.

Dodici mesi fa gli sci sono rimasti appoggiati in quell’angolo del ripostiglio così come ciaspole e racchette, mentre tute, berrette e moon boot hanno visto la luce giusto un paio d’ore quando è stato ripulito il vialetto di casa dalla neve caduta a cavallo tra dicembre e gennaio.

Quest’anno, però, le cose sembrano andare molto meglio: la pandemia non è ancora alle spalle e l’attenzione resta ai massimi livelli, ma il piano vaccinale ha permesso agli amanti della montagna di poter godere di una (o più) vacanza sulla neve.

In Trentino Alto-Adige Gallo Rosso in prima linea

Tra le mete più battute c’è senza dubbio il Trentino Alto-Adige, che con Gallo Rosso vuol favorire e promuovere la cultura e le tradizioni dei contadini altoatesini e, soprattutto, vuole sostenere i masi, le strutture ricettive (masserie o vere e proprie abitazioni) direttamente connesse con l’allevamento di bestiame.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è che i contadini altoatesini, proprio loro che conoscono il territorio alla perfezione, possano dare preziose indicazioni su luoghi incantevoli da visitare o su attività particolari da fare, magari accompagnando gli ospiti in questo genere di esperienze.

Tra le attività più curiose che diversi masi Gallo Rosso offrono c’è senza dubbio la passeggiata alla ricerca degli animali selvatici e dei luoghi più remoti in cui essi si rifugiano, escursioni fattibili sia nella stagione più calda, sia in quella più fredda.

L’escursione col contadino

Le camminate speciali tra la natura incontaminata sono esperienze uniche, soprattutto per chi abita in città o in posti lontani dalle montagne. I masi Gallo Rosso rappresentano un punto di partenza ottimale per queste escursioni.

Al Morigglhof a Malles, ad esempio, il contadino Rainer accompagna spesso le coppie o gli adulti che sono suoi ospiti in questo genere di passeggiate: la partenza in inverno dal maso è alle 7.30 del mattino e con ciaspole o sci si comincia l’escursione che dura circa 3-4 ore. Questo tipo di esperienza è, per forza di cose, sconsigliata ai più piccoli. Se la fortuna aiuta, si possono incontrare durante la gita marmotte, selvaggina, uccelli di varie specie, camosci e altri animali.

L'escursione del contadino

Slitta coi cavalli, un’esperienza indimenticabile

Chi ha detto che la vacanza sulla neve è adatta solo agli sciatori? Non è affatto così. In famiglia o in coppia, infatti, trascorrendo una vacanza invernale in un maso Gallo Rosso si possono praticare tante attività come il pattinaggio sul ghiaccio, il curling, lo sci di fondo, lo slittino. Ma quella più particolare e rilassante è il giro in slitta trainata da cavalli.

Un tempo questo era uno dei pochi mezzi a disposizione dell’uomo per spostarsi da un luogo all’altro e i contadini proprietari di cavali per le occasioni importanti indossavano abiti tradizionali e abbellivano la slitta con ornamenti parecchio singolari. Alcuni masi Gallo Rosso - come l’Oberfahrerhof di San Genesio, o l’Oberauerhof a Racines in Val Ridanna, una valle secondaria della Valle Isarco - hanno conservato le antiche slitte per offrire un’escursione caratteristica ai propri ospiti. Entrambi i masi allevano i cavalli più adatti al traino, i docili e robusti Haflinger, razza autoctona dell’Alto Adige, molto indicata anche per imparare a cavalcare e per fare equitazione. Tanti masi Gallo Rosso danno ai propri ospiti la possibilità di fare equitazione al maso, mentre sono cinque quelli specializzati per appassionati di cavalli.

Quella della slitta sulla neve è un’esperienza unica, che ogni amante della montagna dovrebbe fare almeno una volta nella vita: chi sceglie questo tipo di attività, infatti, racconta che è indimenticabile scivolare lungo il percorso bianco ascoltando nel silenzio ovattato del paesaggio ricoperto di neve il rumore sordo e regolare degli zoccoli dei cavalli, mentre l’aria frizzante pizzica il viso e il corpo è ben caldo sotto le coperte e le pellicce che si trovano sulla slitta.

Slittino, curling, pattinaggio, sci di fondo: attività per tutti i gusti

Svegliarsi in un maso Gallo Rosso in Trentino significa avere una lista lunghissima di attività da scegliere per passare la giornata sulla neve.

Andare sullo slittino, ad esempio, è una di queste possibilità. Il Bio-Hof Unterschweig in Val d’Ultimo, uno dei masi Gallo Rosso di alta montagna, ha addirittura una propria pista per slittini, che noleggia, e un deposito sci con asciuga-scarponi. Inoltre, si trova a soli 2 km dal comprensorio sciistico Schwemmalm con 25 km di piste, una scuola di sci e un asilo sulla neve.

Il divertimento dello slittino

Il ghiaccio, sia esso su una pista artificiale o sulla superficie di un lago, consente di praticare due attività sportive: il curling e il pattinaggio. Chi desidera cimentarsi in evoluzioni stando in equilibrio su un paio di lame oppure nel fare scivolare pietre di granito levigate cercando di spingerle il più possibile verso il centro del bersaglio disegnato sul ghiaccio, potrà comodamente farlo alloggiando al maso Gallo Rosso Lüch Picedac in Val Gardena, da cui, in venti minuti di macchina, si raggiunge il lago Sompunt, dove si noleggia tutta l’attrezzatura occorrente.

Un’altra attività sportiva molto slow, che unisce l’intensità della prestazione fisica a quella della comunione con la natura, è lo sci di fondo, molto praticato in Alto Adige per la presenza di una grande varietà di piste, alcune delle quali proprio a pochi passi dai masi. Per la precisione, sono 168 i masi Gallo Rosso che offrono ai loro ospiti la possibilità di uscire di casa direttamente con gli sci ai piedi.

Tanti altri masi, poi, si trovano in prossimità di piccoli comprensori sciistici molto tranquilli, senza code e affollamento, ideali per i bambini, per chi approccia allo sci o anche per chi ama sciare in piste poco frequentate.

La ciaspolata, il trekking sulla neve

Ci sono poi le racchette da neve, altrimenti dette ciaspole, che permettono di vivere la montagna in modo intimo e intenso. Grazie a questi strumenti è possibile muoversi sul manto bianco senza fatica e, soprattutto, senza affondare, così da riuscire a camminare attraverso luoghi solitari e in mezzo alla natura, scoprendo scorci e panorami di una bellezza unica. Il silenzio che avvolge è interrotto solo dallo scricchiolìo della neve compressa dalle ciaspole ad ogni passo, o dal verso di qualche rapace che si libra nel cielo. In famiglia, in coppia, in gruppo, il trekking sulla neve è sempre un’esperienza che incanta e che evidenzia l’importanza di ricaricare le batterie allontanandosi dalle fonti di stress.

Che relax, le ciaspole

Alloggiare in un maso Gallo Rosso consente di iniziare la ciaspolata subito fuori da casa e di intraprendere uno dei percorsi segnalati, oppure di andare in posti meravigliosi noti solo alla gente del luogo in compagnia del contadino padrone di casa.

Spesso, inoltre, i contadini dei masi Gallo Rosso propongono ai loro ospiti un’esperienza meravigliosa: una ciaspolata notturna con le fiaccole che termina con una buona tisana calda attorno al falò, tra chiacchiere e racconti che appartengono alla tradizione altoatesina.

I masi che si trovano nelle vallate più tranquille sono perfetti per le escursioni con le racchette da neve, come l’Inner-Glieshof di Malles (consigliato anche per lo sci di fondo) e tanti altri masi che noleggiano ai propri ospiti le ciaspole.

Il Tiscion di Ortisei, inoltre, offre agli ospiti vari itinerari per fare escursioni guidate in inverno, mentre il Bruggerhof di Braies organizza camminate notturne con le fiaccole.

In Trentino si vive lo “slow winter”

Capita spesso di scegliere la vacanza in montagna per staccare dalla routine quotidiana e cercare relax, ma di vivere momenti di grande stress per le code agli impianti sciistici, l’affollamento sulle piste, il traffico in strada o i parcheggi sempre difficoltosi.

Relax in quota

“Slow winter” rappresenta l’esatto opposto di tutto questo perché è un concetto di “inverno lento” che Gallo Rosso promuove come alternativa alla classica settimana bianca, non sempre super rilassante.

Lo slow winter di Gallo Rosso in un maso è fatto di esplorazioni del paesaggio con o senza guida alla scoperta di luoghi incantevoli e nascosti, di ciaspolate romantiche nella neve o di gite in slitta trainata da cavalli, esperienza offerta, ad esempio, dal maso Altmessnerhof di Dobbiaco, per ammirare la natura innevata a bordo di un mezzo insolito. Per i bambini significa passare intere giornate all’aperto, giocando a palle di neve o con lo slittino e divertendosi in sicurezza, lontano dai soliti devices, mentre i genitori si rilassano senza preoccupazioni, magari leggendo un libro. Una vacanza in un maso Gallo Rosso significa anche trascorrere tempo di qualità insieme alla propria famiglia, giocando, divertendosi e vivendo esperienze e momenti indimenticabili.

Bevande calde e spa: maso significa anche benessere

Tra i piaceri dello slow winter ci sono anche le bevande calde - caffè, vin brulé, tè, tisane con le erbe del posto - che i contadini dei masi propongono alla fine di un’intensa giornata passata sulla neve, l’ideale per rilassarsi prima di godersi la serata. Il maso Gallo Rosso Pflegerhof a Castelrotto, ad esempio, prepara mix di erbe diverse, tisane e altri prodotti come condimenti, miscele di spezie, cosmetici e sciroppi, tutti realizzati con prodotti fatti da loro.

Molti masi, inoltre, offrono agli ospiti la possibilità di fare una sauna rigenerante nella piccola spa interna, mentre altre strutture permettono di provare alcuni trattamenti benessere che appartengono alla tradizione alpina: bagni di fieno, di lana, massaggi con prodotti naturali che riducono lo stress e rigenerano corpo e mente.

La vacanza a stretto contatto coi contadini

Scegliere i masi Gallo Rosso per la propria pausa invernale significa anche conoscere da vicino la vita che fanno i contadini della zona, preziosissimi non solo per i turisti ma anche per il territorio montano, tenuto in vita dalle loro attività.

Questi contadini di storie da raccontare ne hanno e spesso intrattengono i loro ospiti la sera, prima di lasciarli coricare, con le testimonianze dirette della tradizione. Di giorno, invece, accompagnano i turisti nelle loro terre, mostrando loro come si svolge la vita sul maso.

Ci sono anche i corsi di cucina con le donne di casa: le contadine, infatti, spesso sperimentano nuove ricette con i loro ospiti, oppure insegnano loro a creare i piatti tradizionali dell’Alto Adige e della cucina contadina, come le zuppe, lo strudel o i famosi canederli.

Alla scoperta delle tradizioni

Nei masi Gallo Rosso è sempre San Valentino

Per chi cerca l’intimità romantica che solo la natura può regalare il maso Gallo Rosso può essere la scelta migliore. Qui, infatti, sembra di vivere ogni giorno il 14 febbraio grazie agli appartamenti confortevoli, al silenzio, all’ambiente unico che avvolge il maso e grazie all’accoglienza familiare dei contadini verso gli ospiti.

Il mese di febbraio, poi, con il paesaggio imbiancato dalla neve e con il sole che inizia a emanare calore, è il periodo migliore per una vacanza da innamorati.

La giornata tipo di chi sceglie i masi trentini inizia con un cestino della colazione pieno di prodotti freschi e genuini della zona: latte, uova, pane fresco, salumi, confetture, sciroppi, yogurt, miele, formaggi. Un’abbondante colazione al mattino da gustarsi nel proprio appartamento è l’ideale per apprezzare la quiete e la vista incantevole del paesaggio innevato, senza orari da rispettare.

Poi ci sono tutte le attività di coppia che la zona regala: passeggiate romantiche, sci di fondo, gite sulla slitta trainata dai cavalli e pranzi nelle osterie contadine Gallo Rosso, concedendosi anche il piacere del gusto, assaporando i piatti tipici sudtirolesi accompagnati da un buon bicchiere di vino.

In molti masi Gallo Rosso non mancano nemmeno le zone wellness con sauna che contribuiscono a rendere una vacanza per innamorati indimenticabile. Il maso Frötscherof a Bressanone, ad esempio, mette a disposizione degli ospiti una piccola Spa formata da una struttura in legno con sauna finlandese e sauna bio vicino al laghetto naturale di proprietà, mentre nel maso c’è una veranda con cabina a raggi infrarossi e sala relax con vista panoramica su Bressanone e sulla Valle Isarco. Qualcosa di davvero emozionante da vivere in coppia.

C’è poi il Bacherhof a Nalles, un vero paradiso per gli innamorati perché dispone solo di appartamenti per due persone: qui, oltre a organizzare vari corsi di cucina, di yoga e di conoscenza e utilizzo delle erbe aromatiche e selvatiche in cucina, ma anche nella cosmetica, agli ospiti viene proposta un’attrezzatissima area wellness con sauna finlandese e bio-sauna alle erbe, vasca da bagno in larice, doccia con tubo Kneipp e vari trattamenti a scelta.

Non è da meno la spa del maso Schnagererhof a Bressanone, con bio-sauna, sauna finlandese, cabina a infrarossi con vista panoramica e vasca idromassaggio sulla terrazza. E senza spendere un solo euro in più rispetto al prezzo del soggiorno c’è la possibilità di riservare l’area benessere ad uso esclusivo: il modo migliore per regalarsi un San Valentino speciale.