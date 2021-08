Bellezza, bontà e sostenibilità: tre ingredienti per un turismo vincente

Il turismo, ormai si sa, non può più prescindere dall’aspetto enogastronomico di un luogo. Uno trascina l’altro in un circolo virtuoso che piace. Ecco perché i gruppi Facebook “Mercatino dei prodotti alimentari 100% Made in Italy” e “Travelling Capitanata” hanno organizzato per il prossimo 14 settembre alle ore 21 un webinar in diretta Facebook su questa tematica.

I gruppi sono stati creati da Paolo Zeoli, docente di scuola secondaria di secondo grado della provincia di Foggia. Il primo dei due ha come “mission” quello di valorizzare e promuovere il “Made in Italy” alimentare e il turismo enogastronomico italiano; il secondo, la promozione e valorizzazione turistica ed enogastronomica della Capitanata (provincia di Foggia).

Parteciperanno alla diretta Andrea Succi, esperto “Destination Manager”, advisor e co-founder di TurismiAmo e Paola Puzzovio fondatrice e project manager di TEGing e TEG. TEGing Puglia il progetto condiviso per il turismo enogastronomico pugliese identifica, mappa e coordina operatori economici e territori in reti, principali ambiti di competenza di figure professionali come il destination manager.

L'Italia turistica verso nuovi orizzonti

Le nuove mission



Individuare le eccellenze sul territorio, confezionare programmi turistici espressione del genius loci, coordinare gruppi di operatori locali, sviluppare relazioni per promuoverli su canali diretti e con i tour operator, interagire e fare formazione agli Amministratori locali, sono alcuni degli ambiti di competenza del “destination manager”.

Pertanto, le relazioni e il lavoro per costruirle sono considerate la nuova vera valuta. Realtà territoriali disarticolate e degradate, comunità locali poco coese e conflittuali, non possono certo immaginarsi competitive ed attraenti nel prossimo futuro. Per queste ragioni occorre “formare” e attivare comunità ospitanti che siano autenticamente accoglienti, veri e propri Gruppi di Marketing Territoriale - “Gmt”- motivati ad instaurare relazioni all’interno del proprio territorio per essere attraenti e, al contempo, anche attrattivi.

Risulterà vincente proporre complementarità tra i comparti della filiera turistico-ambientale al quale integrare la qualità del settore agro-alimentare e dell’artigianato tradizionale ed artistico. Una sfida avvincente che richiede competenze innovative e tanta professionalità. Questi sono alcuni dei temi che il webinar intende affrontare rispondendo anche alle domande dei partecipanti.