Sushi, cucina italiana e pizza. Dove mangiare a Milano ad agosto?

A partire dal 6 agosto è diventato obbligatorio esibire il Green Pass per accedere ai ristoranti al chiuso. Nonostante il periodo estivo, sono comunque numerosi i locali pronti ad accogliere i consumatori nella città metropolitana di Milano. Di seguito qualche spunto per orientarsi nella scelta.

Voglia di pizza?

Pizzerie aperte a Milano

Per chi volesse provare una buona pizza nel capoluogo lombardo, durante il mese di agosto si consiglia Cocciuto, in via Melzo, aperto per tutto il mese fatta eccezione per il 15. Lo stesso vale per le sedi di via Bergognone e corso Lodi che però chiudono a pranzo dal 9 al 22 agosto. Quore Italiano invece mantiene aperti tutti i suoi quattro locali (corso Vittorio Emanuele II, corso Garibaldi, piazza Oberdan e via Vincenzo Capelli) per l'intero mese di agosto, senza eccezioni. Infine Vurria Milano è anch'esso sempre aperto nella sua sede di via Borsieri, mentre chiude in Moscova dal 9 al 22 agosto.

Per gli amanti della carne

Tagli di qualità, italiani e dal mondo

Che siano italiani o stranieri, i tagli di carne di alta qualità non stancano mai, nemmeno d'estate. Allora i posti giusti dove recarsi nel capoluogo lombardo sono Al Mercato - Steaks & Burgers, pronto ad accogliere i propri ospiti senza sosta per tutto il mese di agosto nelle due sedi di via Sant'Eufemia e corso Venezia. Il Mannarino continua a offrire per tutto il mese il suo duplice servizio di macelleria di quartiere e ristorante nei due punti vendita milanesi di De Angeli e via Fiamma e nel nuovo locale inaugurato ad Arcore. Fa eccezione l'indirizzo milanese di via Tenca che chiude dal 12 al 18 agosto per rifarsi il look. La Filetteria Italiana sempre aperta nelle sue sedi di piazza Oberdan, corso Garibaldi, via Marghera, Ripa di Porta Ticinese e via Morosini. Chiudono dal 2 al 24 agosto il locale di via Vittor Pisani e dal 9 al 18 agosto l'indirizzo di via Vespucci. Magnaki Arena è sempre pronto ad accogliere i clienti per tutto il mese. I locali di Moscova e Porta Romana riaprono il 24 agosto.

Cucine dal mondo

Intramontabile voglia di sushi

Per chi ama la Cucina italiana ma ha voglia di viaggiare col gusto in giro per il mondo, c'è God Save The Food in Rinascente, che continua ad accogliere i suoi ospiti per tutto il mese. Il locale di Brera è chiuso dal 2 agosto, quello di Tortona chiude il 7, via Piave il 12. Riapriranno tutti il 22 agosto. Vasiliki Kouzina invece chiude dal 12 al 31 agosto. Wicky's Innovative Japanese Cuisine chiude dall'8 al 22 agosto.

Italian Classics

Mai rinunciare all'autentico gusto del Made in Italy

Infine, per chi non vuole rinunciare all'autentico gusto della cucina Made in Italy, c'è Eataly all'aperto, che accoglie senza sosta i suoi clienti per tutto il mese di agosto, a eccezione del 15. 142 Restaurant chiude dall'8 al 26 agosto.