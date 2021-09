AG Group e Hyatt Hotels, partnership per la crescita a Roma e Firenze

Nuovo capitolo per lo sviluppo di AG Group, azienda italiana proprietaria di 9 hotel nella Penisola, che ha stretto un accordo con la catena internazionale Hyatt Hotels per l’accesso di due strutture, una a Firenze e una a Roma, all’interno dei circuiti The Unbound Collection by Hyatt e JdV by Hyatt a partire da ottobre 2021. Gli hotel di AG Group interessati dalla partnership sono il cinque stelle lusso Il Tornabuoni che aprirà le porte nel capoluogo fiorentino il prossimo mese; e il The Tribune che sorge nella Capitale.

Una stanza dell'hotel Il Tornabuoni di Firenze in apertura a ottobre

Oltre la pandemia, un accordo per la ripartenza e la crescita

L’accordo è il primo passo di una collaborazione ad ampio raggio tra le due realtà dell’ospitalità volta a superare le secche del turismo causate dalla pandemia rafforzando l'offerta delle due realtà nel segmento top di gamma. «Questa collaborazione è un passo importante verso un nuovo sviluppo condiviso con Hyatt che ci porterà ad accrescere la nostra presenza sui mercati grazie a nuovi hotel e destinazioni. Il tutto aumentando il valore e la professionalità dei servizi offerti ai nostri clienti», ha affermato Andrea Girolami, presidente di AG Group.

Dal design al cibo, l'ospitalità rinascimentale del Tornabuoni

In particolare, l’entrata di Il Tornabuoni all’interno del circuito The Unbound Collection by Hyatt permetterà al gruppo di far leva sul network internazionale di Hyatt e sul suo programma di fedeltà del gruppo. Il tutto mantenendo la propria indipendenza e singolarità. Aspetti che renderanno l’hotel Il Tornabuoni di Firenze un’autentica destinazione nel capoluogo toscano. La struttura è un boutique hotel di 62 stanze all’interno di Palazzo Mambretti (XII secolo). Caratterizzata da un design realizzato in via esclusiva dall’architetto milanese Andrea Auletta e basato sulle radici rinascimentali del palazzo, presenta forti richiami all’architettura, alla storia, alla natura e al cibo locali. Aspetto, quest’ultimo, ulteriormente valorizzato dalla proposta gastronomica di cinque locali: il ristorante Il Magnifico, il Magnifico Cafè, il Lucie Restaurant, la Butterfly Terace e la cantina La Cave.

A livello di sistemazione, la maggior parte delle camere e delle suite offre una soluzione con due letti doppi per gli ospiti assieme a grandiosi bagni, che richiamano l’abbondanza e la ricchezza delle antiche spa. Per non parlare della vista che si piò godere dalle finestre con il la cupola del Duomo che si staglia all’orizzonte assieme alla chiesa di Santa Maria Novella, quella di San Ferdinando in Cestello, Villa Bardini con i suoi giardini e molto altro ancora.

The Tribune, un hotel nel cuore di Roma

Con The Tribune Hotel, invece, il brand JdV by Hyatt si arricchisce di un hotel di alta gamma per famiglie situato in via Veneto, spicchio di città della Dolce Vita felliniana, con un roster di 52 camere. A caratterizzare la struttura ricettiva, un concept inclusivo che fa sentire gli ospiti come dei veri romani e offre loro una vista eccezionale della Città Eterna grazie alla terrazza da cui si può ammirare Villa Borghese gustandosi un cocktail sotto le stelle.